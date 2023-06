El pasado 16 de junio se dio apertura oficial al atractivo turístico Caño Cristales, para que viajeros de Colombia y de diferentes partes del mundo conozcan y disfruten de esta maravilla natural.



Ubicado en el Parque Nacional Natural Sierra De La Macarena, Caño Cristales abre sus puertas a la temporada 2023, que se extenderá hasta el mes de noviembre.



En entrevista con EL TIEMPO, Luis Carlos Londoño Vargas, director de Turismo del Meta, detalló que esperan recibir 18.000 turistas este año, 8.000 más respecto a la temporada del 2022.



"El municipio de la Macarena tuvo para el año 2022 una recuperación turística importante al recibir cerca de 10.000 visitantes, reflejado en el incremento de aproximadamente del 48,7 por ciento respecto al año 2021. Para este año esperamos la visita de 18.000 turistas, no sólo para que disfruten de esta joya natural del departamento del Meta, si no que a su vez puedan descubrir la magia de este hermoso lugar conociendo escenarios de gran belleza como: Caño Cristalitos, Los Ochos, El Mirador, La Laguna del Silencio, Raudal Angosturas, entre otros", dice Londoño.

La apertura a Caño Cristales se realizó el 16 de junio y se extenderá hasta el mes de noviembre. Foto: Gobernación del Meta

Para los turistas que están planeando visitar Caño Cristales, el funcionario detalló algunas sugerencias así como el precio de entrada al parque natural.



"Es muy importante contactar una agencia operadora local para tener una experiencia turística segura. Tener en cuenta que, aunque visitar el municipio de la Macarena es un plan perfecto para disfrutar en familia, por reglamentación de Parques Nacionales no se permite el ingreso de niños menores de cinco (5) años", explica el director.



Se recomienda usar zapatos cómodos y confortables, ropa que proteja del sol, ya que no se puede usar protector solar, repelentes, cremas, etcétera, que pueden afectar el estado del agua y de las plantas.



Es importante -recalca Londoño- contar con una botella de agua reutilizable para estar siempre hidratados y así "contribuir a la conservación del medio ambiente al no utilizar plástico. Y, sobre todo, no puede faltar una cámara fotográfica o el celular para que puedan tener los mejores recuerdos de un lugar que desprende magia y reconocido como una de las maravillas del mundo".

Para acceder al Parque Nacional Natural Sierra De La Macarena se debe pagar una suma aproximada de 100.000 pesos. Foto: Gobernación del Meta

Precios

Para acceder al parque los visitantes deben pagar una suma aproximada de 100.000 pesos, valor que depende de la edad y si la persona es colombiano o extranjera.



"Los valores de ingreso por paquetes turísticos varían según el tipo de servicio y plan que soliciten. Hay una gran variedad, por eso para ampliar la información y conocer sobre los distintos planes turísticos, pueden contactar a cualquiera de las agencias operadoras, quienes ayudan en el proceso de planificación del viaje", detalla Londoño.



Y agregó: "Caño Cristales es un espacio natural protegido, conservado y auditado por Parques Nacionales, Cormacarena , la Gobernación del Meta y la alcaldía del municipio de la Macarena. La decisión de cierre del parque en temporada de sequía se realiza precisamente para permitir la recuperación y regeneración de los ecosistemas del lugar, y de la Macarenia Clavigera, la planta que le da la tonalidad a este maravilloso escenario natural".

¿Cómo llegar?

Para visitar Caño Cristales se debe tomar un vuelo hasta el municipio de La Macarena. Existen rutas directas desde Bogotá, Villavicencio y Medellín.



Desde la cabecera del municipio hay canoas que transportan a los turistas por el río Guayabero hasta el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, donde, después de un viaje en vehículo de 40 minutos desde Puerto Los Mangos y una caminata de una hora, se llega a Caño Cristales.



Los guías turísticos, en su mayoría de la región, ofrecen recorridos por otros senderos ecoturísticos. Estos cuentan con atractivos como Cristalitos, una versión reducida de Caño Cristales, o el Mirador, una montaña que se eleva sobre el Guayabero y ofrece vistas de 360 grados de toda la serranía de La Macarena.





CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN VIAJAR

SUBEDITOR VIDA DE HOY