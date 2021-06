¡Nuevos vientos soplan para Cancún y sus playas!

Si el sector mundial de viajes y turismo, que el año pasado perdió 4,5 billones de dólares y 62 millones de puestos de trabajo, quería mandar el mensaje de que está listo para reactivarse, tenía que hacerlo desde un destino como Cancún (México), ciudad que acogió esta semana la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

En 2020, y a pesar de la pandemia, el país saltó del séptimo al tercer lugar en el ranking de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las naciones más visitadas; pese a que pasó de registrar 45 millones de viajeros en 2019 a 25,1 millones el año pasado, su afectación no fue tan fuerte como la de otros Estados.



Cancún logró, pese a las restricciones globales, 6,8 millones de visitas que, si bien representan una caída cercana al 59 por ciento con respecto a las de 2019, son producto de un trabajo arduo por convencer a los turistas de visitarlos, el mismo que sentó las bases para el crecimiento que está mostrando en 2021.



Valga decir que en Semana Santa, por ejemplo, la mayoría de sus hoteles funcionaron casi al tope de la capacidad permitida, que está en 60 por ciento, lo cual sirvió para recuperar muchos puestos de trabajo perdidos por la pandemia.



Las autoridades gubernamentales y del sector de viajes y turismo se armaron de una receta que incluye pocas restricciones para el arribo de turistas a este destino, el diseño y aplicación estricta de protocolos de bioseguridad en todos los espacios, la práctica generalizada (y en buena medida gratuita) de pruebas PCR y de antígeno para los viajeros cuyos países se las exigen al regreso, además de una fuerte campaña de promoción.

Zona arqueológica de Tulum Foto: Consejo de Promocíón Turística de Quintana Roo

Cancún sigue siendo de lejos, y a pesar de la pandemia, uno de los destinos favoritos de los viajeros de distintas esquinas del planeta, porque lo tiene todo: el mar Caribe, sol y playas espectaculares, cultura, belleza natural, infraestructura hotelera y servicios de turismo de primera línea, así como una amplia gama de planes para sus visitantes.



Ramón Hernández, director general y CEO de BlueBay Hotels, proyecta que las tendencias de turismo para este año serán, precisamente, las relacionadas con el turismo más abierto, de naturaleza: “En momentos en que estamos saliendo de la crisis sanitaria –explica–, el turista está buscando libertad, experiencia.



Inicialmente se recuperará el sector vacacional, y eso ya lo estamos viendo; es importante para él tener espacios abiertos, sin aglomeraciones, de contacto con la naturaleza, y por supuesto, con protocolos de bioseguridad. Luego veremos recuperación en los destinos de ciudad”, puntualizó Hernández.



Por ello, asegura, los destinos del Caribe como Cancún toman mayor relevancia, “pues existen instalaciones adecuadas para ello, una cultura de turismo avanzada, conectividad y medidas restrictivas no tan severas”.



Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, señaló que en este estado, cuya ciudad más conocida es Cancún, la economía gira en torno a la actividad turística, que representa más del 80 por ciento del PIB local. La crisis llevó al sector a perder 100.000 de los 450.000 puestos de trabajo que genera en esta región.



Por esa razón, a partir de mayo del año pasado, luego de que se reabrieron actividades indispensables, como los servicios de salud y la venta de alimentos, se declaró el turismo industria esencial y se permitió la reapertura.

Por eso se trabajó intensamente en el diseño de los protocolos de bioseguridad, que tras ser avalados les permitió obtener la certificación Safe Travels, que reúne un grupo de medidas sanitarias específicas para el sector turismo, diseñadas por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.



Lo que vino luego fue la meticulosa adecuación de los hoteles, y poco después, la puesta en servicio para los turistas.

Mahahual, población del estado de Quinta Roo, México. Foto: Consejo de Promocíón Turística de Quintana Roo

¿Qué se encuentran hoy los viajeros?

Resulta notorio que al arribar al aeropuerto los visitantes no tengan talanqueras para el acceso.



De hecho, explica Darío Flota, no se los detiene para medirles la temperatura, “esta es tomada por cámaras termográficas a la masa de visitantes. Cuando se detecta una anomalía se aborda al turista y se da el respectivo manejo, pero realmente hemos tenido muy pocos casos positivos de covid-19, solo unos cinco”.



En la ciudad el panorama cambia, pues toda ella está adaptada para reducir el riesgo de contagio con el nuevo coronavirus. Y eso es notorio desde la llegada a los vestíbulos de los hoteles: hay entrega de mascarillas, lavado de manos, en algunos casos limpieza de zapatos, espray desinfectante y registro de temperatura, señalización y provisión de alcohol y gel en todos los espacios, además de control riguroso de los aforos en zonas comunes.



Mejor dicho, quien esté pensando visitar Cancún conviene que tenga en cuenta que debe apegarse a los protocolos y acostumbrarse a las nuevas rutinas.

Por lo demás, es posible disfrutar de los planes imperdibles característicos de Cancún.

Ómar Alfredo Gutiérrez, CEO de MaxiTravel Tours Wholesaler, recuerda que ese solo destino permite desarrollar un cúmulo de actividades inolvidables para los turistas.

Isla Mujeres, Cancún, México. Foto: Consejo de Promocíón Turística de Quintana Roo

Entre ellas están, por ejemplo, el viaje en catamarán a la isla Mujeres; las visita de relax a Playa Delfines o a las playas Tortugas y Ballenas, para practicar deportes acuáticos. Otras actividades para las que uno debe agendarse son la visita al parque Xcaret y a las famosas e impresionantes zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Tulum y Cobá.



Gutiérrez agrega: “Si uno viene a Cancún, no debería dejar pasar la oportunidad de nadar en un cenote, una experiencia que puede combinarse con la ida a una zona arqueológica; también, disfrutar de la zona hotelera de Tulum, ir de compras a la Quinta Avenida de Playa del Carmen y darse un paseo por Playa Paraíso”.

Zona arqueológica de Cobá, Quintana Roo, México. Foto: Consejo de Promocíón Turística de Quintana Roo

Si usted va, tenga en cuenta:

* No olvide que aunque esté de vacaciones debe cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad, que empiezan por el uso de mascarillas, así como de geles y alcohol, y el respeto por el distanciamiento social.



* Cancún no exige prueba negativa para covid-19 para el ingreso, pero países como Colombia sí la piden para el reingreso en este momento. Pregunte en el hotel o el aeropuerto por la toma de estas pruebas.



* Los sitios de rumba aún no tienen permitido abrir, así que tenga presente que esta experiencia estará restringida.



* Hay control del aforo en zonas comunes, por eso es necesario reservar turnos en espacios como restaurantes y playas.



* Varias aerolíneas, entre ellas Avianca, Wingo, Latam y Aeroméxico, tienen vuelos directos, desde ciudades como Medellín y Bogotá, a Cancún. También es posible conseguir vuelos con escalas.

