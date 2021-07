Canadá impedirá ingreso de turistas no vacunados por bastante tiempo

Canadá comenzó a aliviar las restricciones de viaje por la pandemia para sus ciudadanos, pero el primer ministro Justin Trudeau anunció el jueves que pasará "bastante tiempo" antes de que los turistas extranjeros no vacunados puedan ingresar al país.



(Le puede interesar: A cuánto equivale el salario mínimo en Canadá?)

"Puedo decirles ahora mismo que eso no va a suceder por bastante tiempo", expresó

Trudeau. "Necesitamos seguir garantizando que la seguridad de los canadienses, que todos los sacrificios hechos por tantas personas durante los últimos muchos, muchos meses, no sean en vano", agregó.



No obstante, indicó que habrá cambios en las reglas "en las próximas semanas" que podrían permitir que turistas completamente vacunados visiten Canadá, aunque no proporcionó detalles.



El debilitado sector turístico presiona al gobierno para que alivie las restricciones

de viaje y reabra la frontera con Estados Unidos, la más larga del mundo, cerrada a los viajeros no esenciales desde marzo de 2020.



Pero Trudeau sostuvo que su gobierno no desea poner en peligro los logros alcanzados para contener al coronavirus, ante una drástica baja en los contagios en las últimas semanas, a medida que aumenta la tasa de vacunación en el país.



(También: ¿Le gusta viajar? Conozca formas de ganar dinero mientras lo hace)



A partir de esta semana, Canadá eliminó la cuarentena para aquellos ciudadanos y residentes permanentes que regresan del extranjero y que están completamente

vacunados. El cierre de la frontera con Estados Unidos, que se renovó mes a mes

por acuerdo entre Ottawa y Washington, permanecerá vigente al menos hasta el 21

de julio.



AFP

Más noticias