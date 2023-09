Canadá se ha posicionado como uno de los destinos soñados para muchas personas. Su promesa de seguridad, educación de calidad, ciudades amigables con los extranjeros, oportunidades laborales y exuberantes paisajes han cautivado a miles de colombianos, que le han apostado a una nueva vida en el país norteamericano.



Y el fenómeno no solo ha interesado a los colombianos, personas de India, China, Filipinas, Brasil, entre otros países, han ido llegando a Canadá, tanto así que solamente en mayo han aceptado a 45.825 residentes permanentes nuevos y en el mismo mes recibieron a 400 colombianos, de acuerdo con el Immigration Statistics Digest de Schindler Consulting.

En el caso de Colombia, el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, firmado el 21 de noviembre de 2008 y en vigor desde el 15 de agosto de 2011, ha establecido una sólida relación comercial entre ambos países y ha facilitado la movilidad de personas, especialmente brindando una oportunidad para muchos colombianos que desean trabajar en Canadá, ya sea como empleados o creando sus propias empresas.



Las categorías incluidas bajo el TLC Canadá-Colombia son: visitantes de negocios, profesionales, técnicos, traslados intra-compañía, inversionistas y comerciantes. Estas clasificaciones ofrecen una amplia gama de oportunidades.

El camino estudiantil

Una de ellas es mediante el camino estudiantil, con el que se puede obtener un permiso de trabajo al graduarse y asegurar un empleo con una empresa en Canadá. Esta vía le brinda la posibilidad de adquirir experiencia laboral en el país y abrir puertas hacia una futura residencia permanente.



Normalmente son estudios postsecundarios que pueden ser desde un pregrado, especialización, un diplomado, hasta una maestría o doctorado.



Andrew Carvajal, CEO de DLG Mobility y abogado de inmigración, detalla el paso a paso para lograr este camino.



"Lo primero es conseguir la aceptación, tienen que demostrar sus notas y tener cierto nivel de inglés o frances. Deben tener ciertos fondos para poder pagar la matrícula y para estar en el país mientras son estudiantes y normalmente estamos mirando una matrícula, que puede estar entre los 12.000 y los 25.000 dólares canadienses, (más de 30 millones de pesos colombianos). Muchos son programas de uno o dos años", explica.



A esto se le suman los fondos que hay que demostrar. Si la persona va sola deben rondar los 10.000 dólares canadienses, si va con pareja son 4.000 más y por cada hijo 3.000. Para una pareja sin hijos sería necesario contar con 42.363.691 millones de pesos en su cuenta.



"A nosotros nos gusta demostrar un plan de estudio, por qué escogieron ese programa, qué puertas le va a abrir, si fueran a volver a Colombia, por qué quieren estudiar allá, por qué Canadá, qué puertas en el mercado laboral les abre. Y tratar de demostrar que a raíz tienen en Colombia, un buen historial laboral, familia, propiedades", menciona Carvajal, quien lleva más de una década trabajando en la materia.

Canadá es uno de los destinos para estudiar mejor posicionados. Foto: iStock

Hay programas más económicos para estudiar inglés o francés, pero con estos no hay permiso de trabajo, lo que podría dificultar el sostenimiento en el país norteamericano.



Este es un panorama bastante atractivo y las cifras lo respaldan. Durante mayo del 2023 Canadá emitió 690 permisos de estudio para colombianos, ubicando al país como el número ocho en el ránking de estudiantes internacionales recibidos.

El perfil ideal para quedarse como residente en Canadá

Más allá de una experiencia de intercambio, la mayoría de las personas que van a Canadá lo hacen con el objetivo de quedarse a vivir. Además de los estudios hay otras formas de lograrlo.



Según Carvajal, existe un perfil perfecto que no requiere haber estudiado o trabajado en ese país previamente.

Ser menor de 30 años Dos títulos universitarios. Un pregrado y algo más Excelente nivel de inglés o francés Tres años o más de experiencia laboral

"Ese perfil perfecto tiene que darle a todas las características, pero la mayoría no lo tienen y se van por una oferta laboral o por el camino educativo", afirma el abogado.



Si usted no cumple con esos requisitos, todavía le queda la opción laboral. De acuerdo con el abogado de migración, las carreras más apetecidas por empresas canadienses son todas las relacionadas con tecnología de la información (IT), como las ingenierías. Hay trabajos muy buenos y bien pagos en esas áreas.



También lo hay para profesional de la salud, como médicos, enfermeros y más, pero su proceso de certificación puede ser tedioso.



De igual manera hay oficios calificados que en Colombia, no son muy bien pagos, pero en Canadá, por haber tanta demanda, sí lo son.



"Un electricista, un plomero, una persona que maneja un camión, fácilmente puede ganarse entre 120.000 a 160.000 dólares la hora, porque es difícil encontrar personas que quieran hacerlos. Son trabajos que requieren mucho, nunca están en casa, todo el tiempo están manejando", comenta Carvajal.



Y añade que en su experiencia ha dado con ingenieros, por ejemplo, que llegan a estudiar carpintería y les va muy bien con ese oficio.

¿Quiénes pueden tener problemas al solicitar su visa para Canadá?

A pesar de ser el sueño de muchas personas, hay quienes pueden afrontar bastantes dificultades para conseguir los papeles e ingresar a Canadá.



Carvajal describe cuáles son esos casos, que se pueden considerar perdidos.



"Si tienen muchas cosas adversas en su historial migratorio, va a ser muy difícil. Por ejemplo, una persona que haya tenido muchas negaciones de visa estadounidense; que haya hecho un proceso de refugio que fue negado o que su familia hizo un proceso de refugio que fue negado y tuvieron que salir; que fueron deportados o que se quedaron más tiempo en Estados Unidos del que debían y los sacaron", subraya.



"También a personas que de pronto tengan inadmisibilidades penales que no se puedan sanar, porque si una persona tuvo un proceso penal, pero ya hubo una decisión de que no era culpable, está bien, pero si no es el caso, no", añade.



Esto para cualquier tipo de permiso temporal, como una visa de turista, de estudiante o de trabajador, pero para la residencia permanente eso no lo evalúan, porque lo que buscan es que la persona se quede en Canadá.



Hay que tener presente que este es mucho más largo y complejo, a menos que se tenga una pareja canadiense.



Una respuesta de personas con este tipo de perfiles es que mentirán sobre su récord migratorio, algo no recomendado por Carvajal.



"Ellos se enteran porque comparten mucha información con Estados Unidos, con Europa, solo con meter el nombre de la persona en una base de datos, inmediatamente salen esas cosas", apunta.

La realidad de Canadá

En la experiencia con su empresa DLG Mobility, hay quienes llegan con la idea de que en Canadá "todo es regalado", pero no es así.



"Sí, cuenta con un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, es muy seguro y la verdad eso no va a cambiar. Obviamente, el que haya mucha migración, ha subido un poco los precios, especialmente en vivienda", asegura.



A esto le suma que el costo de vida es más elevado que en Colombia y que vivir de ayudas gubernamentales es inviable.



Por el otro lado, está el factor geográfico y el factor del frío, que a muchos puede no gustarles. Aunque puede variar un poco por cada provincia, los inviernos pueden llegar a los -6 °C y los veranos alcanzar temperaturas máximas de 25 °C.



"Los colombianos pueden hacer una vida en Canadá. Hay quienes fueron gerentes en Colombia y llegan a un banco a puestos de entrada pero escalan. Otros se quedan en los trabajos de sus pasantías y hay mucho networking entre la comunidad migrante", concluye el abogado de migración.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

