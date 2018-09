'En el Día del Turismo, queremos invitar a los colombianos a viajar'

Hoy, día mundial del turismo, el Gobierno se suma a la celebración con la campaña 'Gran toma de comercialización nacional', mediante la cual promoverán ofertas y descuentos de las empresas del sector, para los turistas que quieran recorrer el país.



En la campaña participan prestadores de servicios turísticos del país que cuentan con Registro Nacional de Turismo (RNT). En el sitio web www.recorrecolombia.com, agencias, hoteles y demás prestadores ofrecen sus planes para viajes dentro del país. En la página es posible adquirir los productos turísticos con ofertas y descuentos de las empresas del sector.

"Nuestro objetivo principal es decirle a los colombianos: hagamos turismo", indicó el viceministro de turismo, Juan Pablo Franky. "En estudios que hemos hecho -agregó-, las razones principales por las que los colombianos dicen que no hacen turismo es porque no tienen tiempo o no tienen dinero. Pero concluimos que esto puede cambiar cuando un quiere y planea. Para hacer turismo uno debe querer".



Franky resaltó que durante la mayor parte del año es posible encontrar buenos precios en los planes turísticos. "Al final del año hay menos disponibilidad y los servicios pueden resultar más costosos", indicó. Por eso, intención es incentivar la compra y planeación de viajes en temporadas bajas, "cuando se consiguen buenos servicios, más económicos", indicó.



REDACCIÓN VIDA