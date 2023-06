La Pacific Coast Highway, también conocida como Highway 1 o Ruta Estatal 1, es una histórica autopista que bordea la costa de California y que se extiende por cerca de mil kilómetros con vistas únicas de acantilados, playas y el océano Pacífico.

El tramo más famoso recorre la costa central del estado, desde Santa Bárbara hasta Monterrey (y viceversa). Es una excelente experiencia para alargar su viaje si visita Los Ángeles o San Francisco, ambos a unos 700 kilómetros de distancia entre sí. Así que siga este plan para conocer esta región en menos de una semana, saliendo de Los Ángeles.



1. Santa Bárbara

A 90 minutos de Los Ángeles, está Santa Bárbara. Para empezar a conocerla, puede abordar uno de los veleros que parten de su histórico puerto y tomar un tour para ver el atardecer. Al desembarcar, pase por unos tragos y unas tapas a Anchor Rose Lounge. El pulpo y las patatas bravas son muy recomendables.



Esta ciudad es la favorita de muchas estrellas de cine y empresarios que buscan tranquilidad, además de que hay sitios históricos como la Antigua Misión de Santa Bárbara y una bella arquitectura en sus casas de estilo español.



Si quiere un ambiente con un toque más hípster, en el vecindario Funk Zone encontrará varias opciones. Para conocer algunos de los vinos de la región, vaya a The Valley Project, un lugar con salas de degustación donde conocerá más de la actividad vitivinícola de California. Para cenar al aire libre, a unos metros está Lucky Penny, un patio en donde hay originales pizzas artesanales cocinadas en horno de leña, ensaladas, sándwiches y cerveza local.



Al siguiente día, antes de tomar nuevamente la carretera, visite Douglas Family Preserve, un extenso parque público. Mientras se ejercita o hace una caminata por sus senderos, aprecie la playa y el mar. Este lugar fue comprado con los fondos que recaudaron los habitantes de la ciudad. El nombre del parque se debe a un generoso donativo que dio el actor Michael Douglas. En la parte baja está Arroyo Burro (los locales suelen llamarla Hendry's Beach), una playa amplia de costa sinuosa y oleaje ligero. Para desayunar, ahí está The Boathouse, donde la especialidad son los mariscos frescos.



2. Pismo Beach

A unos 90 minutos en coche de Santa Bárbara, llegará a Pismo Beach. A la orilla de la playa hay una pequeña ciudad con cabañas, tiendas de surf y restaurantes donde la especialidad es la inigualable clam chowder (sopa de almeja).



Haga una parada para descansar y tomarse una foto en su histórico muelle, construido en 1928, de más de 350 metros de largo.

3. Paso Robles

El camino a Paso Robles es de menos de una hora desde Pismo Beach. Destaca por sus viñedos, pero también por su ambiente californiano tradicional y atractivos naturales: sus aguas termales son uno de estos. Un recorrido por su zona céntrica le dejará decenas de fotos en su celular, por su arquitectura y las vitrinas de sus tiendas.



Para probar los vinos de la región, vaya a Justin, un bar de degustación donde hay una amplia selección por copa o botella que puede acompañar con platos preparados por su gran chef.



Al atardecer, visite 'Sensorio Field of Lights', una singular instalación inmersiva a 15 minutos del centro de la ciudad compuesta por más de 50 mil lucecitas LED, colocadas en el campo en un ondulante terreno de seis hectáreas. Conforme va llegando la oscuridad, empiezan a dibujar un espectáculo fantástico de color que fusiona arte y naturaleza. Al final del recorrido, quédese a cenar con un menú tipo picnic; incluye varios platos, vinos y cerveza artesanal locales.



4. Ragged Point

Al día siguiente, tome la carretera rumbo a Ragged Point, a poco más de una hora de camino. Es una típica parada de carretera estadounidense con atractivas vistas de la costa e imponentes acantilados bañados por el Pacífico.

5. Carmel by-the-sea

Antes de llegar a Monterrey, no deje de hacer una parada en Carmel by-the-sea, una ciudad costera con una playa increíble, con senderos y una naturaleza acogedora, además de una arquitectura salida de cuento. No es exageración, pues en los años 20 se popularizó en aquel pueblo la construcción de storybook houses (casas de cuento). Además, los jardines son coloridos, lo que le da un toque aún más especial a Carmel.



Esta ciudad es famosa por albergar muchas galerías de arte y porque alguna vez el famoso actor Clint Eatswood fue su alcalde de 1986 a 1988.

6. Monterrey

Monterrey es un condado donde encontrará extensas playas en las que se pueden ver ballenas, nutrias marinas y diferentes tipos de aves migratorias, además de los paisajes de grandes acantilados que terminan en el mar.



Le recomendamos tomar un paseo guiado en kayak en el Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterrey para contemplar focas, leones marinos y, si tiene suerte, hasta delfines.



Incluya en su itinerario de viaje por California la visita a The Monterey Bay Aquarium para maravillarse con la vida marina y aprender sobre la preservación de los océanos.



Pase la tarde en Old Fisherman's Wharf, un muelle histórico que, durante la década de los sesenta, era un mercado de pescado, pero en el presente es una atracción turística con tiendas y restaurantes de mariscos.



A la hora de la cena, elija una experiencia con un ambiente más local, como The Salty Seal, una cervecería y sports bar con buena música, generosas hamburguesas y amenidades como billar o tiro al blanco. Al siguiente día, llegará en un par de horas a San Francisco, una ciudad que no necesita presentación.



CARLOS TOMASINI

EL UNIVERSAL (MÉXICO) - GDA

