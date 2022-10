“Que Cali es Cali, señoras, señores, lo demás es loma”, recitó con seguridad Jairo Varela, en Cali pachanguero. Aunque la pieza constituye un emblema de la salsa, desconoce que en realidad la capital del Valle del Cauca está en medio de casi un 80 por ciento de área de montaña.

Ahí radican su belleza y multiculturalidad. Por ejemplo, sobre una loma se posa la comuna 20, una de las más resilientes y que ha sido testigo de cruentos problemas sociales. Sus habitantes no quieren más estigmatización, así que han trabajado por mejorar los once barrios que la componen y recibir a los turistas para que se contagien de sabor y cultura.

Siloé, el reflejo de la lucha

El barrio, ubicado al suroccidente y de la mano de su MIO Cable, hace que cobre sentido el apodo de la Sucursal del Cielo. Para emprender el viaje a las alturas es necesario arribar hasta la Terminal Cañaveralejo y adquirir una tarjeta de ingreso por 5.000 pesos y recargarla.

Facebook Twitter Linkedin

La letra de Cali pachanguero está escrita en una de las columnas del MIO Cable. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

Son tres estaciones temáticas. La primera es Tierra Blanca, adornada con música y fotografías de las principales figuras de la salsa, como Willie Colón, Fania All-Stars y el Grupo Niche. La segunda estación, denominada Lleras Camargo, alberga imágenes de las especies de aves que se pueden divisar en la región. En cambio, Brisas de Mayo –la última parada– despierta la imaginación de los turistas con los mitos y leyendas que rodean a la capital del Valle.

El trayecto en el cable deja observar los colores de las fachadas de las casas y los murales con símbolos y frases que reflejan la resiliencia de sus habitantes.

(Además: Cartagena tiene el segundo mejor hotel del mundo, según lectores de CNTraveller).

Facebook Twitter Linkedin

Miradores alrededor de las estaciones del MIO Cable. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

Las aves en las lomas



A escasos 30 minutos del casco urbano, en el kilómetro 18 de la vía que conduce a Buenaventura, el verde, la niebla y un poco frío se apoderan del paisaje. Las montañas se convierten en un escenario para que centenares de pájaros canten y deleiten los oídos.

Facebook Twitter Linkedin

La Florida, El Bosque de las Aves, está ubicada en el kilómetro 18 de la vía que conduce a Buenaventura. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

Javier Rubio, que durante 27 años trabajó como abogado, abandonó los estrados e invirtió sus ahorros para sumergirse en las lomas, desde 2019 abrió La Florida, El Bosque de las Aves.



En este lugar tiene amplios espacios que permiten a los visitantes sentarse y contemplar la llegada de algunas de las 240 especies de las que se tienen registro.

“Aquí es muy cómodo y fácil observarlas. Es poco lo que uno tiene que hacer, la mayor parte la hacen ellas; son atractivas y coloridas. Estás desayunando en la finca, das 20 pasos y sin esfuerzo las ves, das otros 20 pasos y te encuentras con una perdiz”, menciona.

(No deje de leer: Siete planes imperdibles en las Islas Turcas y Caicos, un edén en el Caribe).

Facebook Twitter Linkedin

Las fincas de esta zona son ideales para el avistamiento de aves. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

Nombres como tángara multicolor, abanico pechinegro o colibrí collarejo pueden sonar poco familiares, pero Rubio y su equipo comentan a los turistas cada aspecto cuando los tienen frente a sus ojos o cuando simplemente se escucha su canto.



Para vivir la experiencia, el ingreso cuesta 40.000 pesos para nacionales y 60.000 pesos para extranjeros. También existe la opción de hospedaje, cuyo valor asciende a 180.000 pesos la noche por persona.

Deslice para ver las imágenes:

Aves que llegan a las lomas de Cali. Foto: Sebastián Espinosa - Cortesía Secretaría de Turismo de Cali Aves que llegan a las lomas de Cali. Foto: Sebastián Espinosa - Cortesía Secretaría de Turismo de Cali Aves que llegan a las lomas de Cali. Foto: Sebastián Espinosa - Cortesía Secretaría de Turismo de Cali Aves que llegan a las lomas de Cali. Foto: Sebastián Espinosa - Cortesía Secretaría de Turismo de Cali

A unos metros de esta finca, una familia quiere transmitir una experiencia similar. Se trata de Ángela Márquez y Luis Eduardo Camacho –abogada y tecnólogo en sistemas–, quienes dejaron la ciudad, adquirieron un predio en la montaña y adecuaron un lugar llamado Bosque de Niebla Birding and Nature.

“Las personas dicen que no saben de aves, pero por eso no hay que preocuparse. El que no sabe queda enganchado porque les brindamos acompañamiento. De todas las que ven, les explicamos su nombre, rasgos, y pueden chulearlas en el listado que les entregamos”, sostienen.



Sumado a la hoja del check-list con las especies y los códigos QR para conocer las especies de plantas que tienen sembradas, cuentan con senderos y casas escondite para contemplar también diferentes animales. La entrada cuesta 40.000 pesos, y el alojamiento de una noche por persona, 100.000 pesos, precio que incluye caminatas nocturnas.

Facebook Twitter Linkedin

Bosque de Niebla Birding and Nature es un emprendimiento de dos amantes de las aves. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

Los sabores de la Galería Alameda

Diariamente, miles de alimentos llegan al mercado proveniente de las montañas y sus alrededores. Es ahí en donde Basilia Murillo los transforma en poderosos platos que representan a la región del Pacífico; 39 años en la Galería Alameda le han valido reconocimientos: ostenta el título de la mejor cocinera del país otorgado por Premios La Barra y una exaltación dada por el Congreso de la República.



Con templanza tras superar el cáncer, la chocoana-caleña atiende personalmente su restaurante y prepara pescados, carnes, caldos y otros platos que cuestan entre 15.000 y 50.000 pesos, pero con un especial agradecimiento hacia el arroz de maíz.

(Siga leyendo: Sucre: un cuadro vivo que dio origen a Macondo y a la cumbia más famosa).

Facebook Twitter Linkedin

Basilia Murillo tiene un puesto en la Galería Alameda, en donde deleita con sus platos. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

“Este plato era el que hacía mi abuela en tiempo de guerra, le digo así porque no había más qué comer”, recuerda Murillo mientras prueba y define si la comida está en su punto, sin dejar de lado otra olla en la que hace un refrito con hierba de azotea.



Mediante la sazón, Basilia está convencida de que puede mostrar otra cara: “A pesar de todas las dificultades que hemos tenido, estamos trabajando duro para salir de las cosas feas que dicen de Cali”.

Facebook Twitter Linkedin

Basilia Murillo exalta los sabores autóctonos. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

En cuanto a la bebida, su garganta puede estar lista para el popular viche. Crispulo Ibargüen tiene un espacio en el que comercializa cocos y este aguardiente artesanal extraído de la caña de azúcar, que se deriva en cremas con particulares nombres como siete tiros, arrechón o tumbacatre. Todos ellos le prometen desde limpiar su cuerpo hasta potencializar su vida sexual.



“Antes, la gente no sabía de los beneficios que tenía. Antes lo tomaban los mayores y cuando lo traían tocaba escondido porque lo quitaban en la carretera. Últimamente está saliendo cada vez más al mercado”, asegura Ibargüen sobre esta bebida. Para no desaprovechar la infinidad de sabores, también puede probar lulada, aborrajado, pandebono, cocadas, manjar blanco.

Facebook Twitter Linkedin

Crispulo Ibargüen vende cocos y el tradicional viche. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

Un paseo por Cali

“Si por la quinta vas pasando, es mi Cali bella que vas atravesando”, canta el Grupo Niche en Cali ají. Eso se necesita para recorrerla: tomar toda la calle quinta y darse un paseo. Pero no deje de ir al centro histórico, porque muy cerca encontrará los principales atractivos, como por ejemplo el monumento sonoro a Niche, la plazoleta Jairo Varela, el mirador de San Antonio, la Iglesia La Merced, la iglesia la Ermita o el parque de Los Gatos.

(Le recomendamos: Aventuras extremas: estos son seis tours que retan con pura adrenalina).

Mirador de San Antonio. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO Iglesia La Ermita. Foto: Cortesía Secretaría de Turismo de Cali Monumento sonoro al Grupo Niche. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO Parque de Los Gatos. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

Para ‘azotar baldosa’, la vida nocturna caleña tiene varios sitios ideales. Uno de ellos es La Topa Tolondra, que acude al dicho para referirse a algo que se hace de manera desordenada. Aunque puede que sus pies se muevan caóticamente en la pista, lo importante es disfrutar.



“Aquí hay algo místico. El que viene a este lugar, aparte de bailar salsa, se siente muy atraído por la tranquilidad. Más salsa, menos violencia”, dice Mauricio Marín, administrador y DJ de la discoteca.

Facebook Twitter Linkedin

La Topa Tolondra es uno de los lugares íconos para bailar salsa, Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

“Cali es la ciudad donde los ritmos inspiran vida”, destaca tras este recorrido Stefania Doglioni, secretaria de Turismo de Cali. Así es, al compartir con un caleño se dará cuenta del sabor y la alegría que tienen en su cotidianidad. Esa es la impresión que buscamos que los viajeros se lleven del turismo comunitario, deportivo, de salud o de naturaleza.

NH Boulevard del Río, punto estratégico para hospedarse

NH Hotel Group cuenta con uno hotel ideal si va en plan de turismo o negocios, ya que está ubicado en el barrio Centenario, a escasos metros del centro histórico.



“En materia de negocios está la zona financiera, la zona de gobierno con varios edificios municipales, y en el tema turístico, los principales íconos están a pocos pasos”, expresa Óscar Restrepo, director general regional de la cadena hotelera.



Así que solo en una caminata corta puede conocer edificios históricos, parques, monumentos y acceder a una variada oferta gastronómica y comercial. Si sus planes incluyen el Zoológico de Cali o el monumento Cristo Rey, las facilidades de transporte del sector harán que no pase contratiempos.

(En contexto: Un hotel para relajarse y turistear en Cali: así es el NH Boulevard del Río).

Deslice para ver las imágenes:

El hotel abrió las puertas desde este segundo semestre de 2022. Foto: NH Hotel Group Así son las habitaciones estándar y superior del hotel. Foto: NH Hotel Group Así son las habitaciones estándar y superior del hotel. Foto: NH Hotel Group

El hotel tiene disponibilidad de 48 habitaciones en acomodación estándar o superior, en un ambiente clásico, acogedor y con tintes vanguardistas. Además de la conectividad wifi de alta velocidad, televisión y aire acondicionado, le ofrecen acceso a gimnasio y parqueadero. También admiten perros y gatos que no sobrepasen los 25 kilogramos.

*Viaje por invitación de NH Boulevard del Río y Secretaría de Turismo de Cali

SEBASTIÁN GARCÍA C. – Tendencias EL TIEMPO

ENVIADO ESPECIAL DE VIAJAR

En Twitter: @sebdaca

También puede leer:

- Los Escachaítos: campesinos que llevaron sus cultivos y animales a internet.

- Curazao: planes imperdibles para visitar y descubrir esta isla del Caribe.

- 'Hice US$ 12 mil en un mes': el rentable negocio de trabajar en yates de lujo.