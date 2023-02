Es posible que le suene, pero es más probable que no lo tenga en el radar, o que tenga que entrar a Google para ubicarlo en el mapa. Si no está entre sus destinos favoritos, en esta nota le vamos a explicar por qué vale la pena darse una vuelta por Calgary, en el oeste de Canadá, y hacer un recorrido hasta las Montañas Rocosas, que tiene uno de los parques nacionales más visitados y más hermosos del mundo, el Parque Banff.

Este parque nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, tiene 5,000 kilómetros y se extiende entre lagos de aguas turquesas cristalinas, montañas de 2,000 metros de altura, animales salvajes, ciervos, árboles. Naturaleza pura.



Banff tiene un pequeño centro comercial y turístico. Viven allí todo el año 8,000 personas. Hacen base allí los miles de turistas que van al parque. Una de las mejores vistas del lugar la tendrá si sube a la Góndola de Banff que escala a la cima de una de las montañas y podrá almorzar en su Sky Bistró con vista de 360 grados. En Banff se pueden hacer deportes acuáticos y senderismo y degustar una de las mejores carnes del mundo, posiblemente, igual o más rica que la de Argentina.



Le puede interesar: Hong Kong regalará 500.000 tiquetes de avión para reactivar el turismo.



Además del imperdible Banff, Calgary, que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1988, merece una visita. Es una ciudad construida entre la pradera canadiense y la montaña. Está a más de mil metros sobre el nivel del mar y fluyen alrededor de ella dos grandes ríos, el Bowl y el Elbow.

Es una de las ciudades con más días soleados de Canadá por la posición en la que se encuentra. El hockey sobre hielo es su deporte de cabecera y los Calgary Flames su equipo insignia.



Tiene 1,6 millones de habitantes, sus rascacielos son imponentes, iguales que los de las grandes metrópolis. Además, tiene numerosas atracciones: en Calgary puede encontrar desde el Museo Nacional de la Música de Canadá (un lugar en el que grabaron discos los Rolling Stones, Los Ramones, Bob Marley, entre otros) hasta la fiesta nacional de la estampida, un rodeo de vaqueros que es furor entre los canadienses. El símbolo de la ciudad es la Calgary Tower, una torre de 191 metros de altura con un restaurante giratorio y una vista panorámica de la ciudad. Desde allí, al fondo, podrá observar las montañas rocosas.



Ubicada en la provincia de Alberta, Calgary lleva con orgullo su tradición de cowboys. Se puede observar en la fábrica más antigua de botas de cuero artesanal (Alberta Boot Company) cómo se hace el calzado a pedido y todo el proceso de elaboración, que es llevado a cabo de manera manual. Eytan Broder es su CEO. En un recorrido por las instalaciones de la fábrica nos muestra la suela de una de las botas que le encargaron. La medida es enorme. El doble de un tamaño promedio. “Es para un guardaparque de Calgary”, dice. “¿Es grande no?”, se ríe.



También: Universal Orlando lanza promoción con dos días de acceso gratis a sus parques.

Facebook Twitter Linkedin

Studio Bell es el museo nacional de la música. Es famoso porque allí grabaron agrupaciones como The Rolling Stones y The Ramones.. Foto: Studio Bell

En los ríos de la ciudad, los aficionados hacen pesca con mosca y rafting. En las instalaciones que se construyeron para los juegos Olímpicos se hace esquí y todo tipo de deportes de invierno.



Calgary está muy bien conectada por aire y tierra. Tiene su propio aeropuerto internacional y está a tiro de la Trans Highway de Canadá, una gran autopista por la que se puede ir de este a oeste del país.



Llegamos en otoño y hay nieve. Quedan pocos días para que empiece el invierno. El frío es seco y el sol se pone después de las seis de la tarde. Para los días de frío extremo, al igual que otras ciudades de Canadá, Calgary está más que preparada: tiene 86 puentes peatonales cubiertos y con calefacción que conectan con la zona del centro por la que se mueve la mayor cantidad de sus habitantes. Esos puentes son conocidos como fifteen porque están a 15 pies del suelo, o sea, 4,5 metros.



Más: Tiquetes baratos: ¿cómo puede conseguir vuelos a precios bajos en este 2023?

Cada extremo de los puentes está tendido a través de sus rascacielos y hay adentro espacios comunes, con bares, cafés, centros comerciales y farmacias. Según datos oficiales, Calgary es una de las ciudades más limpias del mundo y con mejor calidad de vida. Sus ingresos principales son el petróleo, la energía y el gas: tiene una de las reservas de gas más grandes del mundo.



Las calles en Calgary son de una sola mano “para ordenar el tránsito” como nos explica una de nuestras guías, Mito, una ciudadana canadiense de origen japonés. Calgary tiene una comunidad de inmigrantes grande, y su variedad no solo se puede ver en el arte (hay un pintoresco centro cultural chino), sino también en la comida (los inmigrantes italianos también son muchos).



Para disfrutar de esa variedad se puede simplemente caminar al aire libre y disfrutar del arte callejero (hay varias esculturas de diferentes procedencias) o recorrer los bares y restaurantes en el barrio de Kensington, donde se puede probar desde comida asiática hasta italiana.

El viaje entre Bogotá y Calgary demora alrededor de 15 horas. Air Canada ofrece opciones de vuelos con escala en Toronto o Montreal. También, American Airlines tiene un vuelo que para en Dallas. FACEBOOK

TWITTER

En nuestra visita fuimos a dos lugares emblemáticos: uno, el restaurante King Eddy, que tiene entre sus joyas el estudio móvil que usaron los Rolling Stones para grabar uno de sus discos. The Nash, en un antiguo hotel de Calgary, es otro buen lugar para cenar.



Puede moverse por Calgary en bus y tranvía. Si lo hace por el centro no tendrá que pagar. Aunque la mejor opción, a menos que haga mucho frío, es a pie. También los visitantes pueden tomar taxi o hacer uso de otras opciones, como Uber.



Dar un paseo por Stephen Avenue es uno de los recorridos recomendados si está en la ciudad. Se trata de una avenida peatonal pintoresca, que tiene edificios antiguos, reconvertidos en locales comerciales, y que culmina con el shopping The Core.

Una de las cosas más impresionantes que se pueden ver a dos horas del centro de Calgary es el Horseshoe Canyon en Drumheller, una formación rocosa profunda, en un pueblo en el que funcionó hasta hace muy poco tiempo una mina de carbón.



Siga leyendo: Los planes del grupo hotelero Palladium para llegar a Colombia.



Ahora, el pueblo tiene la mina de gas natural más grande de la provincia. En esa formación rocosa se encontraron fósiles de dinosaurios de más de 69 millones de años y los paleontólogos siguen encontrando restos. Están expuestos en el Royal Tyrrell Museum, que posee la colección de dinosaurios más grande de Canadá.



Una de las perlitas de Calgary es The Heritage Park (el Parque de la Herencia): la reconstrucción de casas y comercios de principios de siglo XX en Alberta, una mini ciudad que se puede recorrer y que incluso permite que sus visitantes entren a cada uno de los lugares.

Actividades y tarifas para tener en cuenta

Algunos de los lugares que puede recorrer gratis en Calgary son el Farmers Market, el Barrio de Kensington y Stephen Avenue para un paseo por los ríos y una variada oferta gastronómica y nocturna. Para el resto, esta son las tarifas que debe tener en cuenta:



-Entrada Studio Bell: Niños menores de 3 años entran gratis; entre 3 y 12 años pagan US$ 13.50; adultos mayores (65+), US$ 16.50; y adultos (12-65), US$21.50.



-Entrada a la Torre Calgary: US$ 14



-Tour por Parque Nacional Banff y por el centro turístico: US$ 55 (www.banfftours.com)



-Entrada al Parque Nacional Banff: US$ 7,6



-Góndola para subir a la cima de la montaña Sulphur: desde US$ 40



-The Heritage Park: US$ 7,4



-Museo Tyrrell: US$15



MARIANO CONFALONIERI

LA NACION (ARGENTINA) - GDA