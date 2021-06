Los secretos de dos ciudades perdidas en el corazón de Estados Unidos

¡Es increíble! Podrían ser más de 150 las ciudades perdidas o desaparecidas en el mundo y popularmente solo conocemos las turísticamente famosas, aunque en cada una de ellas estén resumidos siglos de historia y cultura de la civilización humana.

Sabemos sobre algunas en nuestro continente, como Machu Picchu, en Perú; Chichen Itzá o Teotihuacán, en México; Tikal, en Guatemala, o la Ciudad Perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, entre otras. Pero, popularmente, no tenemos idea de la existencia de Cahokia, la más grande metrópoli mesoamericana existente, ni sobre Mesa Verde, en Estados Unidos, declaradas también por la Unesco patrimonio de la humanidad.

Lo que sucede es que cuando hablamos de ‘culturas precolombinas americanas’ pensamos, por lo general, en las grandes civilizaciones que se desarrollaron en la región Andina, o en las que surgieron en el llamado territorio mesoamericano, como los mayas, aztecas, teotihuacanos, mexicas, totonacos.



Pero “la existencia de Cahokia es muy importante porque representa que la América precolombina, a nivel de civilización, también llegó a Estados Unidos. El problema es que los norteamericanos conocen muy poco de su historia antigua y, prácticamente, Cahokia y las civilizaciones del Misisipi son desconocidas para la mayoría de ellos”, le dice a EL TIEMPO el investigador y filósofo español Francesc Bailón Trueba.



La Misisipiana fue una cultura calcolítica que nació en el valle del río Misisipi y floreció en el medio oeste, este y sudeste de Estados Unidos aproximadamente entre los años 800 y 1550 de nuestra era.

Una de las razones para que Cahokia sea tan desconocida popularmente la atribuye el investigador Bailón a que hasta hace poco comenzaron las investigaciones respecto a sus orígenes y también a la mencionada despreocupación de los norteamericanos por su historia milenaria.



Muchas de las ciudades desaparecidas o perdidas en el mundo ocupaban extensas áreas, eran muy pobladas y fueron prósperas en algún momento, pero desaparecieron bruscamente por efectos de la naturaleza, guerras devastadoras o porque fueron declinando progresivamente hasta convertirse en ciudades fantasmas o, simplemente, desaparecer.



Los estudiosos han dividido las ciudades perdidas o desaparecidas en tres categorías: las que fueron redescubiertas; las que se conocen por su localización, pero solo sobreviven en mitos y leyendas, y las que se sabe de su existencia y localización, pero que se convirtieron en ciudades fantasmas o desaparecieron.

En Estados Unidos

Cahokia, localizada en el estado norteamericano de Illinois, el sexto más poblado de Estados Unidos, no parece encajar perfectamente en ninguna de las tres categorías porque desapareció, resurgió y sigue existiendo físicamente con poco más de 15.000 habitantes, según el censo de 2010.



La ciudad creció sobre la llanura del río Misisipi, en el sureste y cerca de la ciudad de San Luis, alguna vez la segunda más poblada del estado de Illinois y ubicada a la derecha del mencionado río.



Cahokia es considerada como el más grande centro misisipiano de montículos y como el mayor centro urbano de Mesoamérica. “Tiene una extensión de 13 kilómetros cuadrados y está constituida por al menos 100 montículos, con sus correspondientes rampas, escaleras, edificaciones en sus cimas, áreas residenciales y plazas”, según un estudio de Avelina Martínez.



Se estima que el más antiguo de esos montículos es mil años más viejo que las pirámides de Egipto. El principal monumento de Cahokia es Monks Mound (montículo del Monje), en cuyo alrededor se construyeron casas, plazas y montículos más pequeños entre los años 700 y 1400 después de Cristo. Se cree que, en su apogeo (1100 d. C.), Cahokia tenía una población de más de 40.000 habitantes.



Aunque existen varios estudios sobre su existencia, aún se desconoce quién la fundó y por qué causa exacta desapareció. Se habla de un terremoto y una gran inundación, pero se barajan otras posibilidades.

En los libros de consulta, se afirma que Cahokia desapareció como ciudad “por el desvío del río Cahokia, que con unas inundaciones arrasó con la ciudad hacia el 1200 d. C., por un terremoto catastrófico a comienzos del siglo XIII” y que la ciudad quedó desierta hacia 1350.



“Con el tiempo, los habitantes simplemente optaron por abandonarla, aparentemente impulsados por una combinación de factores ambientales y humanos, un clima cambiante que paralizó la agricultura, la violencia o las inundaciones desastrosas”, afirma la BBC en un reciente artículo sobre el tema.

El montículo más largo de Norteamérica: el Montículo de los Monjes, en Cahokia Foto: iStock

Pero el investigador Bailón sostiene que no hay certezas absolutas. Lo que se sabe es que los cahokianos fueron los únicos habitantes del asentamiento y que cuando llegaron los conquistadores, encabezados por René Robert Sieur de La Salle en 1682, un explorador francés conocido por sus incursiones en América del Norte, “la civilización ya había desaparecido hacía mucho tiempo”. Reconoce, no obstante, que hay mucho que aprender de ella. “Fue una sociedad teocrática, muy jerarquizada, con pueblos satélites. La economía se basaba en el comercio y en la agricultura del maíz y hacían sacrificios humanos a los dioses”.



Otras investigaciones sostienen que Cahokia floreció donde hoy son los estados de Misisipi, Alabama, Georgia, Arkansas, Misuri, Kentucky, Illinois, Indiana y Ohio, con extensiones dispersas en el norte de Wisconsin y Minnesota y al oeste en las Grandes Llanuras, así que debió ser una de las grandes megalópolis mesoamericanas, al lado de Teotihuacán, al noreste de Ciudad de México, que habría influenciado en su desarrollo.



Dicen que en el año 1050, Cahokia era más grande que el París de ese entonces y que también era una fiesta, como el libro de Ernest Hemingway, pues a sus habitantes les encantaba hacer celebraciones que duraban días. “Tras excavar en sus antiguos pozos de desechos, los arqueólogos encontraron 2.000 cadáveres de ciervos de un solo festín social” afirma la BBC.



En Four Lost Cities: A Secret History of the Urban Age (Cuatro ciudades perdidas: una historia secreta de la era urbana), la autora Annalee Newitz dice que lo que no tenía Cahokia es lo que la hace más sorprendente. Afirma que la ciudad carecía de un mercado permanente, lo que echaría por tierra la creencia de que el comercio fue la columna vertebral de la urbanización. “Cahokia era realmente un centro cultural más que un centro comercial”, afirma.



El experto Bailón añade: “Al margen de ser culturas/civilizaciones completamente distintas en geografías diferentes, los habitantes de Misisipi no tenían sistema de escritura o arquitectura de piedra. Trabajaron de manera natural depósitos de metales como martillando el cobre”. De esta cultura existen cerámicas, arte ceremonial, juegos y armas. Algunos historiadores afirman que su red de comercio fue tan extensa que cubrió el continente desde los Grandes Lagos hasta el golfo de México, pero que su legado más perdurable fueron sus grandes montículos. El más grande equivale a un edificio de 10 pisos.

Por otro lado, el Parque Nacional de Mesa Verde, declarado también patrimonio de la humanidad por la Unesco, situado en el condado de Moctezuma, al suroeste del estado de Colorado y que ocupa 211 kilómetros cuadrados, alberga numerosas ruinas de casas y aldeas construidas en cuevas o sobresalientes de acantilados por el pueblo anasazi (1200-1300 de nuestra era), de la cultura arqueológica amerindia.



Los anasazi fueron agricultores sedentarios y cultivaban cerca de sus viviendas maíz, fríjoles, tabaco y calabazas, plantas originarias de Mesoamérica y fundamentales en las civilizaciones precolombinas. El terreno donde se localiza el Mesa Verde está dominado por valles y sierras en dirección norte-sur y muchas de las últimas culminan en una cresta en el extremo norte del parque.



Los primeros en llegar a Mesa Verde fueron los españoles en 1760, que bautizaron con ese nombre la región por sus elevadas mesetas cubiertas de bosques de enebros y pinos.



El investigador Bailón estima que es muy importante la existencia tanto de Cahokia como de Mesa Verde en nuestro continente, sobre todo “para que se continúe trabajando e investigando en la primera, porque queda mucho por descubrir y porque es muy importante que conozcamos nuestros orígenes, aprendamos de esas culturas y que evitemos caer en los mismos errores que cometieron”.



