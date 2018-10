‘El viajero colombiano llega cada vez más lejos’

Si ha visitado alguna de las grandes capitales del mundo, como Nueva York, Londres, Dubái o Roma, es probable que haya visto en sus calles alguno de los autobuses de Big Bus Tours, una empresa internacional que está en 22 ciudades y ofrece visitas a los principales puntos turísticos de un destino.

La experiencia de Big Bus Tours es ideal para los viajeros que pisan un lugar por primera vez. Se trata de un servicio de excursión en autobús que ofrece la experiencia de hop on hop off.



“Esto significa que el pasajero tiene la flexibilidad y la libertad de subir al autobús, bajarse en cualquier punto y explorar la ciudad a su manera y a su tiempo”, explica Gisel Vidals, gerente de ventas internacionales de Big Bus Tours.



Aunque en Colombia esta compañía no cuenta con una sede física, Vidals asegura que durante los últimos años ha aumentado el número de latinos que visitan los destinos donde está presente la marca, y se destacan los colombianos.

“El colombiano ha llegado a destinos cada vez más lejanos que EE. UU. Por años, los hemos visto usar los big bus allí, pero ahora están en Dubái, Estambul, París, Roma...”, dice Vidals.



El reto para la compañía en el país es en doble vía. Por un lado, consolidar convenios con agencias de viajes para que los incluyan en sus paquetes. Y, por otro, que los viajeros conozcan los beneficios que tienen sus tiquetes.



“Eso es lo que queremos cambiar: que el colombiano sepa que puede comprar su boleto de antemano y tiene servicios como wifi gratis y una app que dice cuándo llegan el próximo autobús”, dice Vidals.



Se estima que dentro de 3 o 6 meses, los agentes de viajes del país incluyan un recorrido con Big Bus Tours en sus paquetes.



REDACCIÓN VIAJAR