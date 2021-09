Burgos, una ciudad unida a la historia del Cid Campeador

Hace 800 años, el 20 de julio de 1221, se puso la primera piedra de la catedral de Burgos, y el cuerpo principal se terminó en 1260. La completa estructura como la admiramos hoy tardó muchos años más en completarse. Me han preguntado en qué época de la historia me hubiera gustado nacer si hubiera podido escoger, y mi respuesta es doble: una, en los tiempos de la grandeza helénica cuando los ríos eran considerados dioses, y la otra, en la tan calumniada Edad Media.



La catedral tiene varios estilos artísticos ya que su construcción se prolongó desde 1221 hasta 1765. Foto: Andrés Hurtado García Burgos, enclavada en el Camino de Santiago, conserva importantes vestigios de su esplendor medieval. Foto: Andrés Hurtado García Monasterio Santa María Real de las Huelgas fue fundado por Alfonso VIII y su esposa Leonor, como Panteón de Reyes y retiro espiritual de las damas de la alta sociedad y de la realeza. Foto: Andrés Hurtado García Rutas por las riberas de los ríos Duero y Arlanza Foto: Andrés Hurtado García Burgos, enclavada en el Camino de Santiago, conserva importantes vestigios de su esplendor medieval. Foto: Andrés Hurtado García

En esta dichosa edad los ideales no eran individuales y así se levantaban catedrales, palacios fortificaciones a lo largo de muchos años e incluso siglos, y sus construcciones rebasaban vidas y dinastías. Y, por otro lado, la Edad Media nos dejó bellísimas iglesias románicas en pequeños pueblos perdidos en las montañas y las grandes catedrales europeas, una de las cuales es la de Burgos, una de las más famosas.



Enamorado como soy de España, donde adelanté parte de mis estudios, amo recorrer, comulgar con sus ciudades medievales: Toledo, Ávila, Salamanca, Segovia... y perderme en sus calles estrechas cargadas de historia. Así es Burgos, apodada Caput Castellae, Cabeza de Castilla. La ciudad se halla indefectiblemente unida a la historia del Cid Campeador, Rodrigo Díaz, que nació en Vivar, un pequeño pueblo ubicado a 15 kilómetros de Burgos.



Sin embargo, la vida y las heroicas gestas en la lucha contra los moros del gran héroe medieval español no se desarrollaron en Burgos, ciudad de la que fue desterrado por el rey Alfonso VI. En la iglesia de Santa Gadea de Burgos, El Cid hace jurar a este rey que no asesinó a su hermano Sancho II de Castilla.



Este hecho y la acusación que inventaron al Cid de que se había quedado con unos dineros que el rey de Sevilla pagaba hicieron que fuera expulsado de su tierra. Luchando contra los moros tomó la plaza de Valencia y allí moriría el año de 1099.



La ciudad tiene innumerables monumentos, iglesias, conventos, palacios y restos de una calzada romana. Foto: Andrés Hurtado García

Dice la leyenda que de paso por París la esposa de Fernando III de Castilla quedó encantada con la belleza de la catedral de Notre Dame y que por ello su esposo decidió hacerle un regalo: la construcción de la catedral de Burgos en estilo gótico francés.



En mis viajes a Burgos me gusta sentarme largo rato para admirar la imponente catedral, sus altísimas torres y los rosetones de sus puertas. Tiene cuatro puertas y la principal es la de Santa María o del Perdón, en cuyo rosetón se encuentran escenas de la Anunciación, la Visitación y los 4 evangelistas, y sobre el rosetón están esculpidas las figuras de los 8 primeros reyes de Castilla.



En soberbios mausoleos reposan los restos del Cid Campeador y de su esposa, Jimena, y los restos de los Condestables de Castilla. La riada de turistas que visitan la catedral siempre se detiene a admirar el reloj con la curiosa figura del Papamoscas.



Burgos fue fundada por Diego Rodríguez ‘Porcelos’ el año 884 y fue capital del reino de Castilla. En 1512 los Reyes Católicos dictaron en esta ciudad las Leyes de Burgos, que se aplicaron en la Conquista y fueron base de los derechos humanos de hoy. Durante la Guerra Civil española, Burgos fue la capital franquista de España.



La ciudad tiene innumerables monumentos: iglesias, conventos, palacios y restos de una calzada romana. Me gusta recorrer los varios sitios de la llamada Ruta del Cid, sacados del Cantar de Mio Cid y que se encuentran en Burgos, ciudad que también figura en la Ruta de Santa Teresa, que recorre las 16 ciudades en las que la santa fundó monasterios.

Además de acercarnos al casco histórico de Burgos, podemos conocer su provincia a través de interesantes rutas por las riberas de los ríos Duero y Arlanza. Foto: Andrés Hurtado García

Cerca de Burgos se encuentra la Cartuja de Miraflores, joya del gótico isabelino y donde están enterrados los padres de Isabel la Católica: Juan II de Castilla e Isabel de Portugal.



Otro monumento de obligada visita es el Monasterio de las Huelgas Reales, fundado por Alfonso VIII. Es una inmensa y bellísima construcción. Su abadesa tenía inmensos poderes civiles y religiosos. En el monasterio fueron proclamados muchos reyes y alberga las tumbas de 29 reyes, reinas y príncipes.



La ciudad posee 12 puertas medievales. La principal es el Arco de Santa María, en cuyo interior se conserva el hueso radio izquierdo del Cid. Por el Arco de San Juan entran los peregrinos del Camino de Santiago y salen por el Arco de San Martín, que era la puerta de entrada de los reyes da Burgos. Los suramericanos prestamos especial atención a la Casa del Cordón, donde los reyes Católicos recibieron a Colón al regreso de su segundo viaje a América.



El río Arlanzón atraviesa la ciudad y lo cruzan doce puentes. El de San Pablo es el más importante porque conduce a la plaza del Cid, en la que se levanta soberbia estatua del Campeador, la más famosa de todas las que se han erigido en su honor. En las barandas del puente se observan las estatuas de seis personajes claves en la historia del Cantar de Mio Cid.



A 15 kilómetros de Burgos se encuentra el yacimiento arqueológico de Atapuerca, el más importante de la península ibérica. Los dos sitios más importantes del yacimiento son el Gran Dolima y la Sima del Elefante. Allí se han encontrado evidencias de cinco homínidos, siendo el Homo antecessor, de 900.000 años de antigüedad, el más importante.



En la ciudad de Burgos se puede visitar el espectacular Museo de la Evolución Humana, el MEH, que reúne los descubrimientos de Atapuerca y toda la evolución del hombre, especialmente llamativas las reproducciones de diez de los antepasados del hombre, empezando por el Australopithecus africanus. No faltan el Homo habilis, el Homo antecessor y el Homo neanderthalensis. El museo también exhibe la popa del HMS Beagle, el barco con el que Darwin hizo su paso por las islas Galápagos. Confieso que aprendí mucho en esta visita al museo, pues el tema de la evolución humana me interesa.



Cuando vayas a Burgos no dejes de probar su famosa gastronomía, cuyo componente principal es el cerdo. ¿Qué tal el lechazo al horno? Es un cerdito recién nacido que todavía no ha mamado ni comido hierba. Se come absolutamente todo.

