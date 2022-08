El termómetro marca cinco grados centígrados. Hace frío y corre una brisa áspera. Son los últimos días de invierno en la capital de Argentina y el sol de la mañana se refleja en el Río del Mar del Plata. Buenos Aires da la bienvenida, y sus atracciones más populares están a la espera de ser recorridas durante las próximas 48 horas.

El cansancio de seis horas de vuelo desde Bogotá parecía perderse en la magnificencia de sus autopistas de hasta seis carriles, rodeadas de elegantes edificaciones del siglo XIX y plazas con significativas estatuas. Buenos Aires es un destino imperdible para los turistas apasionados por la historia, la cultura, el vino, la carne, el fútbol, el tango y caminar.



La visita se inicia por Recoleta, el barrio más aristocrático de la ciudad. Ubicado en el sur de Buenos Aires, es un lugar que preserva antiguos palacios y plazas, el famoso bar La Biela y el cementerio de la Recoleta.

"Buenos Aires fue fundada por españoles, y con ellos llegaron las órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos, los jesuitas y los padres franciscanos recoletos. Estos últimos, como su nombre lo indica, querían estar al recogimiento de la oración y el trabajo. De ahí el gusto por estar aislados. En esa época, muchos siglos atrás, la plaza de Mayo quedaba bastante lejos y por eso ellos se instalaron acá. Entonces el barrio toma el nombre de Recoleta", explica el guía turístico Javier Cortese, del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Avenida Figueroa, en Recoleta. Foto: Visit Buenos Aires

Cuenta que a finales del siglo XIX y después de la epidemia de la fiebre amarilla, Recoleta se transformó y consigo Buenos Aires. "Surge una ciudad europea con plazas y grandes edificios", relata.



De allí la importancia de este barrio. Recorrerlo es adentrarse en la plaza Francia, la plaza de Mayo, la plaza Rubén Darío, la plaza Intendente Alvear, entre otras. También conocer la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y tomarse una foto junto al monumento Floris genérica, una escultura metálica de 23 metros de alto situada en la plaza de las Naciones Unidas y que simboliza el renacer tras una crisis económica que vivió el país entre 1998 y 2002.

Vista de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Foto: Visit Buenos Aires

La principal atracción turística de Recoleta es su cementerio, una visita obligada. "Este cementerio es famoso porque hay muchos próceres, personas de la independencia como Bartolomé Mitre (expresidente de Argentina), la familia Alvear (saga de políticos, militares y empresarios) y el ilustre Ovidio Rebaudi, entre otros. Existen 80 bóvedas que son monumentos históricos nacionales, por eso es digno de venir, ver y recorrer", dice Cortese.



Para los turistas extranjeros la entrada cuesta 1.400 pesos argentinos, aproximadamente 45.000 pesos colombianos.



Recorrerla es encontrarse con los farolitos que describía Gardel y adivinar la cadencia y la nostalgia de las letras de Rivero y los arrabales y conventillos de Goyeneche. Caminar Buenos Aires es, tal como el tango, abrazarla a paso lento con la sensualidad que solo da ese ritmo único del Río de la Plata.



Importante: los precios acá expuestos pueden variar según el dólar, una variable para el presupuesto del viaje.

Turistas caminan por el cementerio de la Recoleta, que contiene tumbas de personas históricas. Foto: Visit Buenos Aires

Caminito, la ventana cultural



El viaje continúa por el famoso callejón de Caminito, situado en el barrio La Boca, cerca del estadio La Bombonera. Se compone de casas de madera de colores azules, rojos, amarillos y verdes, un museo a cielo abierto perfectamente fotografiable.



Tiene 150 metros de longitud y un grupo de tiendas que dan vida a un mercado artesanal, así como lugares para degustar un café acompañado de una medialuna (parecido a un croissant). La forma de la calle obedece a una antigua vía del ferrocarril Buenos Aires al puerto de la Ensenada, que posteriormente fue abandonada. A mediados de los 60, Caminito se convierte oficialmente en un sitio turístico.

Siete de cada 10 dólares que genera Argentina para el mundo, el 70 por ciento, es comida FACEBOOK

Javier, el guía, cuenta que la cuadra recibió ese nombre por el célebre tango Caminito, compuesto por Gabino Coria Peñaloza y Juan de Dios Filiberto, adquiriendo un significado cultural muy importante.



Recomendación: en el lugar hay músicos, artistas y también personas vestidas de bailarines de tango que probablemente le pedirán tomarse con ellas una foto. Si accede, tenga en cuenta que deberá pagarles aproximadamente 1.000 pesos argentinos –o quizá un poco más (32.000 pesos colombianos)–.

Siguiente parada: Colón Fábrica. A escasas cuadras de Caminito están los secretos mejor guardados del Teatro Colón de Buenos Aires, el más importante de la ciudad. Se trata de un depósito grande y moderno de 7.500 metros cuadrados (acá no queda el teatro) en donde se almacenan los vestuarios, escenografías, trajes, pelucas y efectos especiales originales de todas las obras realizadas en el teatro.



"Es un proyecto que arrancó el 30 de octubre de 2021 y es otra manera de acercar a las personas al teatro y a toda su cultura", cuenta María Victoria Alcaraz, directora del Teatro Colón. La entrada guiada (recomendada) tiene un precio de 1.500 pesos argentinos y es una posibilidad para observar y conocer el detrás de bambalinas de obras como Don Quijote, El lago de los cisnes, entre otras.

Comida, más allá de la carne

Es imposible negarlo. La carne de Argentina es exquisita. No tiene punto de comparación, pero al ser un país colonizado por italianos y francés la pasta y la pizza son platos imperdibles en la visita a Buenos Aires. La sugerencia para probar los platos típicos de la capital es visitar el mercado San Nicolás.



Parecido a la plaza de mercado de La Perseverancia, en Bogotá, es un lugar mágico, lleno de colores, aromas y sabores. Tiene una particularidad: se creó en 1905 y desde entonces ha tenido varias transformaciones. Así lo cuenta Héctor Gato, subsecretario de Políticas Gastronómicas, quien afirma que Buenos Aires "está trabajando en un sueño desde hace 10 años para convertirse en la capital gastronómica de América Latina, pues la comida es lo que más se exporta: siete de cada 10 dólares que genera Argentina para el mundo, el 70 por ciento, es comida".

Facebook Twitter Linkedin

El mercado San Nicolás tiene 15 locales, ocho de alimentos frescos y siete de gastronomía, entre ellos verduras, pizzería y pescadería. Foto: Visit Buenos Aires

Y agrega: "Este lugar tuvo varias etapas, pasando de la calle a constituirse como un local grande, cerrado. Hace tres años apoyamos su remodelación y la reapertura de ocho nuevos locales". Además de dialogar con los dueños de los locales (trabajan más de 40 personas) y conocer sus experiencias, se puede probar la gastronomía porteña, como pizza, hamburguesas, parrillas, pastas, empanadas, embutidos, hasta productos frescos como vegetales y frutas.



"El mercado se diferencia de los supermercados porque tenemos esto, el diálogo con la gente. Hace 47 años que estoy acá y conozco cómo están el abuelo, la madre, los hijos... Esto nos mantiene divinamente bien", cuenta con orgullo Sully, dueña de un local de quesos en el mercado San Nicolás.



Pero, como no es posible decirle adiós a Argentina sin probar la carne (a menos que sea vegetariano o vegano), la recomendación es visitar el restaurante Revire, autóctono de la parrilla argentina y ubicado en la calle Corrientes, al frente del monumento del Obelisco.

El gran Carlos Gardel

Compositor, cantante y actor, Carlos Gardel es un referente cultural del país austral. En las calles, en los bares, en los restaurantes siempre habrá algún recuerdo del máximo exponente del tango. Por eso, el viaje continúa en el museo Casa Carlos Gardel, lugar en donde el cantante habitó junto con su madre. La casa se ubica en Jean Jaurés 735, y la entrada tiene un costo de 500 pesos argentinos (16.000 pesos colombianos, aproximadamente) para extranjeros no residentes.

Facebook Twitter Linkedin

Colón Fábrica tiene el objetivo de acercar a visitantes y turistas a la cultura del teatro de una manera distinta. Foto: Visit Buenos Aires

Al terminar el recorrido en el museo, la sugerencia es cenar en La Roma, un bar de tradición familiar ubicado en el barrio Abasto, a pocas cuadras del museo. En ese lugar probará la mejor pizza de Buenos Aires acompañada de las mejores versiones del vermú, un vino macerado en hierbas. En Abasto, en donde vivió Gardel, está uno de los mercados más importantes de la capital y habita la comunidad más grande de judíos.



La experiencia de conocer y recodar a Carlos Gardel se complementa perfectamente con un show de tango en vivo en un sitio conocido como La Ventana, lugar que en 1850 era un almacén del puerto de la ciudad.



En una tarima, parecida a un cabaré y frente a un grupo de turistas, ocho bailarines, cuatro músicos y dos cantantes entonan las mejores letras del tango. Los bailarines, al ritmo de la música, ejecutan pasos finamente seductores ante un público que clama por su talento.

¿Cómo llegar a Buenos Aires?

Aerolíneas Argentinas es una opción para viajar a la capital de Argentina. Ofrece siete frecuencias directas a las semana, con salida a las 10:45 p. m. y llegada a las 7:15

a. m. Desde Buenos Aires los vuelos arrancan a las 4:45 p. m. con llegada a las 9:30 p. m. a Bogotá.



Los vuelos a la capital del país austral llegan al aeroparque Jorge Newbery, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado, junto al Río de la Plata, en el barrio de Palermo. Aterrizar en este aeropuerto permite ahorran costos y tiempo de traslado al estar ubicado dentro de la ciudad. También cuenta con conexión directa para los vuelos regionales y nacionales en Argentina.

Si usted va...

Moneda: un peso argentino equivale a 31,90 pesos colombianos. Se recomienda llevar dólares y cambiarlos en la ciudad. En el aeropuerto puede resultar más caro.



¿Cuánto cuesta un taxi?: de Recoleta a Palermo el precio es de 750 pesos argentinos, aproximadamente.



Costo promedio del tiquete: Aerolíneas Argentinas cuenta con una tarifa promocional de 690 dólares ida y vuelta para viajar en temporada baja, es decir entre agosto y noviembre. La tarifa base ofrecida por esta aerolínea no incluye equipaje de bodega, pero sí de mano de 10 kilos más un artículo personal no mayor a tres kilos. Luego, en la tarifa plus se permite un equipaje de 20 kilos en bodega más el de mano de 10 kilos y artículo personal de máximo tres kilos. Y, además, está la tarifa flex, que permite dos piezas de equipaje de bodega cada uno de 20 kilos, más la pieza de mano y el artículo personal.



Entrada a Argentina: gracias a acuerdos existentes entre países de América del Sur en organismos como CAN y Mercosur, sus ciudadanos pueden ingresar a ellos sin necesidad de presentar el pasaporte; bastan la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad, cuando se trata de menores de edad.



Vestimenta: el invierno se extiende hasta septiembre, así que se recomienda viajar con ropa abrigada. En la mañana y en la noche el frío es penetrante.

Roaming: la mayoría de los operadores ofrecen servicio de datos internacionales a un precio asequible.

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

ENVIADO ESPECIAL

Con invitación de Aerolíneas Argentinas y Visit Buenos Aires