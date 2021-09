Nuevos lugares para volver a disfrutar la vida nocturna de Bogotá

Bogotá es una ciudad que se reconoce en el mundo por su animada y vibrante vida nocturna. La capital ofrece una variedad de lugares para experimentar diferentes ritmos, sabores y entornos con atractivas vistas.



Si bien este sector fue uno de los más afectados por la pandemia, también ha regresado con más fuerza para ofrecerles a los residentes y visitantes de la ciudad nuevas experiencias para compartir con amigos, pareja o familia.

EL TIEMPO le presenta un recorrido por algunos de los nuevos gastrobares y rooftops que recientemente abrieron sus puertas en la capital. Le contamos cuáles son y nuestros recomendados.

Calle Dragones

Calle Dragones ofrece ‘shows’, música, cocina latina con influencias asiáticas y deliciosos cocteles. Foto: Cortesía

Después de su éxito en ciudades como Nueva York, Miami, Abu Dabi, Dubái y Londres, la propuesta gastronómica del reconocido chef cubano Luis Pous llegó a Colombia en un espacio mágico denominado Calle Dragones, en donde los shows, la música, la cocina latina con influencias asiáticas, la burbujeante champaña y los cocteles son los protagonistas.



El diseño del lugar, ubicado en la carrera 13 n.º 85-65, se inspira en los glamurosos cabarés de La Habana (Cuba) de los años 50 y 60. En cuanto a la propuesta gastronómica, el chef explica que es la combinación entre dos culturas.



“Encuentras un risotto de fríjoles negros que es una réplica del congrí con manchego y una vaca frita, o unos spring rolls con pato y maduro”. El menú se complementa con otras preparaciones como los chicharrones de pollo, vieiras en arroz japonés y el New York steak.



Calle Dragones también ofrece almuerzos de lunes a sábado desde el mediodía, y el horario de las noches es de 6 p. m. a 1 a. m.

Astoria Rooftop

Ubicado en el punto más alto de la reconocida zona rosa de Bogotá e inspirado en las terrazas de estilo neoyorquino, Astoria Rooftop es un lugar que deslumbra a sus visitantes con su atractiva panorámica de la ciudad e interiorismo y decoración.



El espacio cuenta con diferentes experiencias en cada ambiente según la hora del día: brunch, lunch, sunset o dinner, acompañados de una ambientación musical que resalta géneros y sonidos que incluyen house, jazz, blues, funk y disco.



La apuesta del lugar está centrada en la alta cocina moderna. Se destacan platos como el magret de pato con miel de pimientas, el salmón con cítricos, el filete de cerdo BBQ y tentáculos de pulpo a la parrilla con risotto negro.



Así mismo, la coctelería de autor es otro de los atractivos con bebidas que llaman la atención por su presentación y que encantan el paladar y el flash de las cámaras de los visitantes.



Astoria Rooftop está ubicado en la calle 85 n.º 12-66, en el mismo edificio del AC Hotel Bogotá Marriott.

Ubicado en el punto más alto de la reconocida zona rosa de Bogotá e inspirado en las terrazas de estilo neoyorquino. Foto: Cortesía

Bar Continental

En la zona de Chapinero, exactamente en la carrera 8.ª n.º 66-18, se encuentra uno de los únicos bares especializados en cocteles y comida latinoamericana del país. Se trata de Continental, que, como su nombre lo indica, celebra la unión de todas las culturas latinas, en una fusión de sabores y experiencias del Caribe, Centroamérica y Suramérica.



Guillermo Rivera, fundador, socio y mixólogo, da vida al concepto de este nuevo lugar con el uso de elementos autóctonos de las regiones, entre los cuales se incluyen destilados, frutas y platos de la comida latinoamericana como tacos de posta negra, ceviches, quesadillas mexicanas, choripanes, sándwiches cubanos y baños típicos.



En lo relacionado con la coctelería, el bar ofrece una extensa oferta de licores especializados con un principal enfoque en el ron, mezcal, tequila y viche. Dos de sus cócteles más destacados son el Kingston Club y el Nazareno.



Por su parte, el espacio cuenta con elementos familiares de la cultura y ofrece un ambiente relajado con música variada en salsa, chachachá y boogaloo.

Patrón Bistró

Patrón Bistró es la nueva apuesta gastronómica en Bogotá de la reconocida marca Tequila Patrón y el grupo Evedesa. Este novedoso concepto en la ciudad, ubicado en la zona T (carrera 13 n.º 82-52), ofrece coctelería prémium y platos del chef chileno Christopher Carpentier, de los cuales se destacan los tacos de nori, el tartar de lomo de res y el lomo en pimienta del Putumayo.



Por supuesto, los cócteles a base de tequila son los protagonistas, y entre las preparaciones estrella están el cóctel Patrón, el Triki y el Soho House. Cabe resaltar que Patrón Bistró es el primer sitio oficial de Tequila Patrón en la ciudad y apuesta por brindar una experiencia diferente, tanto en el día como en la noche, con algunas de las mejores preparaciones del reconocido chef y una coctelería de alto nivel para acompañarlos.

Mónaco Rooftop

Aprovechando una imponente altura de 22 pisos, única en la zona del Chicó, se desarrolló Mónaco, un espacio prémium con una vista de 360° de la capital, que ofrece sabores peruanos, sushi y pizza gourmet en un ambiente que se camufla con los verdes de los cerros orientales y se adorna con vegetación y abundancia de flores.



La experiencia en este nuevo rooftop se complementa con cócteles que se identifican por su elaborada presentación y música como house y pop anglo que se va mezclando con sonidos latinos del Caribe y se va elevando hasta terminar con los éxitos del momento, incluido el popular reguetón.



Además, los sábados y domingos Mónaco tiene disponible un brunch all you can eat acompañado de artistas en vivo. El lugar está ubicado en la calle 90 n.º 16-54, en el mismo edificio del recientemente inaugurado Residence Inn by Marriott Bogotá.

G Lounge

G Lounge es un nuevo lugar que está diseñado para brindar diferentes experiencias deportivas y sociales que convergen en un mismo establecimiento. Por un lado, es el espacio de indoor golf más grande de Colombia y, por otro, cuenta con una cuota gastronómica con el restaurante de cocina contemporánea ODA y un concepto diferente en torno a la coctelería el cual incluye aromas, sabores y combinaciones exóticas inspiradas en el mundo del golf.



Así mismo, tiene una terraza iluminada por energías renovables y con una gran vista de los cerros orientales, que apostará por un concepto de rumba exclusiva y creativa. El lugar, que está ubicado en la Torre HHC de la Calle 140, ocupa tres pisos, los cuales buscan abrirse paso entre los planes y destinos de visita en la capital.

Los nuevos

Desde el pasado 8 de septiembre, Huerta y su innovadora propuesta de coctelería y cocina consciente les dan la bienvenida a sus clientes en su nueva sede, ubicada en la zona T de Bogotá.



Igualmente, el 10 de septiembre fue la apertura de GÜISQUI PH, la nueva apuesta del Grupo Fabuloso que ofrece servicio a la mesa y en barra de coctelería de autor y comida colombiana tradicional exclusiva acompañados de sonidos latinos, éxitos pop, anglo y reguetón.



El lugar está ubicado en el edificio Retiro Design (calle 81 n.º 12-44, piso 5).



CAMILA VILLAMIL NAVARRO - PARA EL TIEMPO

@camilavillamiln

