Atrapada entre el mar y la montaña, el trazado urbano de Beirut es producto de una geografía de colinas y de su recortada costa formada por acantilados y playas. El verdadero centro neurálgico de esta ciudad ha sido siempre su puerto. Desde la época fenicia, los muelles de Beirut recibieron y vieron partir mercancías y gentes. También soldados e imperios, por lo que no es de extrañar que, aún hoy en día, en los alrededores de la plaza de los Mártires, el centro neurálgico de la ciudad, acueductos y templos romanos se hagan un hueco entre mezquitas e iglesias.

Una buena opción para que el viajero se encuentre con la diversidad y complejidad de Beirut es el autobús turístico, cuyo recorrido arranca precisamente junto a la estatua de los Mártires.

El servicio recorre las calles del barrio cristiano Gemmayzeh, para luego hacer una parada en el Museo Nacional del Líbano antes de acercarse a la zona comercial de Verdún, atravesar la larga calle Ham-ra, una de las más importantes de la ciudad, y alcanzar la Universidad Americana de Beirut antes de parar en Pigeon Rocks, dos rocas que son la postal de la ciudad. El tour se completa con el paseo marítimo y tiene servicio de audioguía en español.

Otra buena alternativa para el recién llegado a Beirut son los tours a pie, aunque en este caso se limitan a la zona más central y para tours en español la oferta no es muy amplia. Una buena opción es consultar antes la disponibilidad en plataformas como www.civitatis.com/es/beirut/

El castillo fortaleza de St. Gilles es una atracción turística popular que alberga una guarnición del ejército libanés. Foto: Igor Galo

Mezquitas, iglesias y el zoco

Quienes prefieran descubrir la zona por su cuenta, no deben dejar de visitar la catedral griega ortodoxa de San Jorge y la mezquita de Mohammad Al Amin que con su domo azul es la mayor de la ciudad. Entre ambas se encuentran restos romanos de la época histórica en la que la ciudad gozó de gran relevancia llegando a ser una de las tres capitales legales del Imperio.



El centro de Beirut, destruido por la guerra civil que tuvo lugar en el país entre 1975 y 1990, fue reconstruido para convertirse en una zona de compras con firmas de lujo. Las calles El Nutran, Waygand y el Beirut Zouks cuentan con presencia de las más prestigiosas firmas de moda del mundo, y algunos modistos libaneses de talla internacional como Elie Saab o Zuhair Murad.



En el Zoco de Beirut, que en realidad es un centro comercial de lujo, se organiza cada sábado un mercadillo de artesanos locales, donde es posible probar diferentes platillos locales de comida callejera. Durante el resto de la semana la zona ofrece muchos restaurantes excelentes tanto de precios medios como más caros.

Gastronomía y museos

Centro de Beirut, conocido como la París de Oriente. Foto: Igor Galo

La gastronomía libanesa es, sin duda, uno de los atractivos para viajar a Beirut. Reconocida como una de las mejores del mundo, y entre las más saludables, no hay que dejar de probar el kibbeth, los baba ganoush de berenjena, la ensalada típica del norte del Líbano o el saj, una especie de pizza árabe con diferentes ingredientes.



Desde los puestos de shawarmas hasta los exquisitos dulces, cualquier cosa es deliciosa. No hay que buscar mucho, solo dejarse guiar por los aromas que se perciben en las calles.



También se encuentran buenos sitios para comer alrededor del Museo Nacional del Líbano (www.beirut.com/l/1166), una de las visitas obligadas de la ciudad con una colección que incluye piezas desde la antigua Mesopotamia hasta la Edad Media.



La otra galería imprescindible de Beirut es el Museo Arqueológico de la Universidad Americana, una de las escuelas más prestigiosas y caras de Oriente Medio. La entrada es gratuita y cuenta con servicio de audioguía (www.aub.edu.lb/museum_archeo/). Además, su ubicación es perfecta.



Se encuentra en el barrio de Hamra, uno de los más animados de la ciudad y ubicado al lado de La Corniche, el paseo marítimo de Beirut. Es también una zona con gran cantidad y variedad de hoteles con precios que van desde los 40 dólares (tres estrellas) a los 200 dólares la noche para los de lujo.

Playas y vida nocturna

La vida nocturna se extiende por el barrio de Gemmayzeh, más bohemio y chic. El Skybar, uno de los referentes de la música electrónica y la fiesta nocturna en toda la región, fue dañado en la explotación del puerto, pero se espera que vuelva a reabrir a finales de este año.



Y enfocado a un público algo más adulto, adinerado y tranquilo, en la avenida De Gaulle a la altura del hotel Ramada, en el barrio de Raouchech, es en donde se pueden encontrar los restaurantes y bares con música en directo. Es un punto de parada obligatoria ya que aquí se encuentra la famosa roca Pigeon Rocks, la postal de Beirut.

Es un barrio muy animado durante el día, donde se puede tomar un barco para pasear por el mar o bañarse en la playa de Ramlet Al Baida, la única pública de la ciudad. No obstante, las mejores playas se encuentran dentro de hoteles, que permiten la entrada a no hospedados pagando entrada.

Si usted va

Sitios web

www.visit-lebanon.org: sitio oficial del Ministerio de Turismo del Líbano.

www.beirut.com: guía del ocio con actividades y restaurante de la ciudad

www.civitatis.com/es/libano/: Actividades en Beirut u Líbano con guías en español.



Tipo de cambio: la moneda local es la lira libanesa, que no se consigue fuera del país. La mejor opción para el viajero es llevar dólares en denominaciones de 5, 10, 20 y 50 dólares para cambiarlas en el país. Los euros son menos aceptados. Es importante llevar billetes en muy buen estado y sin dibujos ni tachaduras porque podrían no aceptarlos.



El Banco Central del Líbano tiene un tipo de cambio fijo de 15.000 liras libanesas por dólar (17/3/2023). Es la tarifa que le aplicarán si utiliza su tarjeta de crédito o hace su cambio en un banco, y en ese caso un viaje a Líbano puede convertirse en una ruina.



Pero si lo cambia en las casas de cambio (hay muchas en las calles principales), le ofrecerán el tipo de cambio “extraoficial”, que está en 105.000 libras por dólar. Es de 7,5 veces más liras por su dinero. El cambio suele fluctuar bastante. El tipo de cambio extraoficial se puede consultar en tiempo real en www.lira-rate.com y es el que debe pedir en las casas de cambio, aunque por lo general no suele haber estafas. En cualquier caso, mejor pregunte siempre cuántas liras dan por dólar para evitar sorpresa.

El verdadero centro neurálgico de esta ciudad ha sido siempre su puerto. Foto: Igor Galo

Desplazamientos

​

Apps como Uber son la mejor manera de desplazarse de forma barata por la ciudad (y los alrededores). Es muy importante cerciorarse de que se selecciona pagar en efectivo (Uber Cash), ya que si se selecciona la opción en tarjeta se le aplicará el tipo de cambio oficial, que es ocho veces más caro. Es decir, una carrera de 5 euros se convertiría en 40 euros en su moneda.



El taxi en Uber del aeropuerto al centro de la ciudad cuesta menos de 500.000 liras (4 dólares si se paga en efectivo, 30 si se paga con tarjeta). Si no tiene liras a la llegada al aeropuerto, puede negociar con el taxista, pagarle en dólares o euros directamente. En este caso, no pagar más de 10 euros/dólares en ningún caso.