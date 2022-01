En Bariloche, que en sus comienzos fue explotada principalmente como destino de invierno, hoy prácticamente no hay época del año en que no haya turistas caminando por su Centro Cívico. Sin ir más lejos, las últimas noticias hablan de 60.000 visitantes entre Navidad y Año Nuevo (que por esas fechas es verano en el cono sur).



A sus 350 restaurantes, las más de 25 cervecerías artesanales y las 1.500 toneladas de chocolate que se fabrican al año, en verano se suman otras actividades como el trekking, la navegación, el paddle board, el windsurf y el kayak. También hay conciertos al aire libre, almuerzos a orillas del lago Nahuel Huapi y decenas de balnearios disponibles para poder disfrutar de temperaturas que alcanzan los 30 grados.

Entre fines de noviembre y principios de diciembre, Bariloche (Argentina) se llena de colores y sus senderos se transforman en postales únicas: la retama –una flor amarilla traída de Europa– explota por todas partes, tiñendo el paisaje.



Si bien los extranjeros enloquecen con los colores, los locales, como Carlos Pelli, se muestran preocupados por las especies autóctonas, que no crecen a la sombra de esta planta invasiva. Hoy, junto con su familia, tiene el proyecto Wilderness Patagonia, con el que organiza excursiones por todo el sur argentino con el espíritu de los primeros pioneros: explorar y degustar lo local.



“La naturaleza y la comida son la puerta de entrada para entender la cultura de Bariloche” es la frase que más repite cada vez que conoce a un grupo nuevo. Uno de sus productos más solicitados es la caminata por el Brazo Tristeza, un sendero que parte desde la bahía López –donde solía llegar el tren– y concluye con una de las postales más bellas y desconocidas del Nahuel Huapi.

Caminatas y navegadas

A paso lento y firme, Carlos guía a los visitantes durante una hora mientras cuenta algunas curiosidades del lugar, como que los palotinos eran los más rudos escaladores de la zona. El paseo es suave, aunque tiene partes empinadas.



Con espíritu explorador, Carlos se detiene en los detalles. Toca las plantas que acompañan el sendero, ofrece su mano a quienes vienen detrás y recolecta hongos llao llao. “El bosque te da todo lo que necesitás para vivir”.



Si bien el camino puede volverse un poco áspero, al final hay recompensa. Frente a uno de los miradores más impresionantes del Brazo Tristeza y el lago Nahuel Huapi espera una mesa servida con agua fresca, cerveza artesanal fría y bocaditos de salmón y trucha. Con la panza llena, el corazón contento y el celular lleno de fotos, se emprende la vuelta por ese mismo camino. Carlos cuida meticulosamente los detalles. No solo por la calidad de la comida o la calidez de su compañía, sino porque todo lo que emprende lo hace con principios sustentables. Su empresa es libre de plásticos y los restos del pícnic vuelven en mochilas a la ciudad. “Tomar lo que viene de la naturaleza y devolverlo de la misma manera”, sostiene.



En el verano barilochense hay decenas de posibilidades, pero la navegación se transforma en la opción más deseada. Con más de 530 kilómetros cuadrados, el Nahuel Huapi tiene más tránsito que la Panamericana, con barcos que van y vienen. En toda su inmensidad, el Brazo Tristeza del Nahuel Huapi es una de las zonas menos exploradas. Por sus aguas solo tienen permitido navegar barcos particulares y el Kaiken, embarcación para 15 pasajeros.



Nicolás de la Cruz, gerente de la única empresa que explota la navegación de esta parte del lago, da la bienvenida a bordo a cada uno de los pasajeros y los invita a ponerse cómodos. El tiempo de navegación es de una hora, y Nicolás siempre estará dispuesto a contar la historia del lugar y su experiencia como hijo de estas tierras. La pregunta que siempre surge entre los turistas es el porqué de ese nombre a un paisaje que está muy lejos de generar ese sentimiento. Hay muchas versiones al respecto. Algunos se lo atribuyen a un feroz incendio que aún deja sus marcas en medio de tanto verde. Otros, a la falta de pobladores y de actividad económica en la zona. Y están quienes (Nicolás es de esa idea) se lo atribuyen a un grupo de chilenos que intentaron cruzar su ganado por la cordillera y nunca lo lograron.



Después de una hora de navegación, mates y anécdotas, el barco atraca en una isla para recorrer un sendero de 30 minutos que conduce a la cascada Frey. En el bosque hay líquenes, y eso es símbolo que el aire del lugar está totalmente limpio.



En Bariloche, la cerveza artesanal ya no es una moda. Es parte de la identidad de cientos de familias que día a día se dedican a hacer y experimentar con nuevos sabores.



Bariloche se ha transformado en la ciudad con mayor cantidad de cervecerías per cápita del mundo: se producen más de dos millones de litros al año. Si bien hay más de 25 cervecerías y cientos de pequeños productores, cada familia tiene su propia receta y sus secretos para transformar el lúpulo, el agua, la malta y la levadura en algo refrescante.



Eduardo Wesley, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Bariloche y fue uno de los precursores de la producción de esta bebida en la zona. Con recetarios antiguos, sus nietos decidieron seguir con la voluntad de su abuelo e instalaron la cocina en la antigua chacra familiar, que los turistas pueden visitar. Con agua proveniente del cerro Campanario, lúpulos de El Bolsón, maltas de Buenos Aires y levaduras de Inglaterra, Wesley es una de las cervezas más elegidas por los locales. Además, fue elegida por el Hotel Llao Llao para hacer una cerveza exclusiva que se vende solo en su sushi bar y en la cervecería del Bar Lago Moreno.

La cerveza artesanal es uno de los principales atractivos de Bariloche. Foto: BARILOCHE.ORG

Paraíso para los cerveceros

Como muchos de los que se inician en este rubro, Alejandro Gilbert comenzó a hacer la bebida en el garaje de su casa. De la mano de su pasión por la cocina, decidió abrir un restaurante y ofrecer comidas y cervezas maridadas. El proyecto arrancó en un establo de 1930, perteneciente a los primeros pobladores de la zona, la familia Goye. El espacio tiene un estilo rústico, con adornos antiguos, posavasos en las paredes, cráneos de toros y música jazz de fondo.



(Le puede interesar: Cataratas del Niágara: datos curiosos de este famoso destino)



En Gilbert aún conservan la manera antigua de hacer cervezas dentro de ollas que son controladas y removidas a mano. Sin embargo, son una de las pocas cervecerías que aún lo hacen así.



A diferencia de Gilbert, en Cerveza Patagonia el proceso está automatizado casi al 100 por ciento. Su ‘microcervecería’, ubicada el kilómetro 24,7 de la avenida Bustillo, y es uno de los sitios más visitados por los turistas. No solo por la calidad de sus productos, sino también por la experiencia de estar en uno de los miradores más lindos del lago Moreno.



Este lugar es el único de la marca en donde tienen un laboratorio para probar y elaborar nuevas variedades. Algunas de ellas se venden únicamente en este bello refugio y, si funcionan en el paladar del público barilochense, son enviadas a Buenos Aires para que sean distribuidas en todo el país.



Tal es el caso de la 24.7, nombre que se refiere al kilómetro exacto en donde se encuentra este paraiso para los amantes de la cerveza, otro imperdible cuando se visita a Bariloche, así como sus fantásticas chocolaterías.

Datos útiles

Cómo llegar. Se puede volar desde Buenos Aires a partir de un millón de pesos colombianos (ida y vuelta). Las tarifas varían según la temporada. El vuelo de ida tarda 2 horas y 20 minutos.



Dónde dormir y qué hacer. En la página web barilocheturismo.gob.ar encontrará casi toda la información que necesita: hoteles, restaurantes, actividades, operadores, etc.



Fiesta del Chocolate. Bariloche es famosa por sus chocolaterías artesanales y en Semana Santa celebran una gran fiesta entorno a esta delicia.



Ojo al cambio. En Argentina hay dos precios para el dólar: el oficial y el Blue. Lo mejor: llevar efectivo y cambiar, porque si paga con tarjetas le aplicarán la tasa oficial y perderá mucho dinero.



CAROLA CINTO

LA NACIÓN (ARGENTINA - GDA