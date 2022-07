Wen, de 92 años y barbadense de pura cepa, ve llegar a los turistas al Rihanna Drive y hacerse fotos frente a lo que fue la casa de Rihanna, también barbadense y una de las artistas pop más importantes de este siglo. Sin dudarlo, corre rápidamente a la sala de su casa para buscar un recuerdo que podría interesar a los extranjeros.



Esta mujer, menuda y amable, que vive en este barrio (originalmente llamado Westbury New Road) desde los años 70, vio crecer a Rihanna en esa misma cuadra. Su admiración por la estrella pop es tan grande que con el paso del tiempo ha recopilado un tesoro que algún día espera entregarle: un álbum de fotografías de la cantante firmado por todos los turistas que han llegado a ese barrio buscando sacarse la clásica fotografía frente a la casa en donde vivió Rihanna.



La edificación, que es de color verde y amarillo, con una entrada de suelo azul, es un lugar turístico obligado para quienes visitan Barbados, y en donde usted se puede hospedar reservando por la plataforma Airbnb. Wen no solo le ofrecerá firmar el álbum de la artista, sino que le contará la historia del barrio.



Luego, si usted se anima, podrá ir a la esquina, en donde encontrará Willmar’s Bar, un reconocido bar, a tomarse una Banks helada –la cerveza típica de Barbados–, charlar con su propietario (que también conoció a Rihanna) y disfrutar de la calidez y encanto de un destino poco explorado en el Caribe.



Barbados es un país insular ubicado en las Antillas Menores de poco más de 285.000 habitantes. Fue colonia británica desde el siglo XVII y solo hasta 1834 vio abolida la esclavitud en su territorio y, eventualmente, en 1966 logró su independencia. En 2021, finalmente, se convirtió en república

Planes para disfrutar

.Wen, de 92 años, quiere entregarle a Rihanna un álbum firmado por los turistas que llegan a buscar su casa. Foto: Archivo particular

Más allá de ser el país donde nació Rihanna, Barbados es un destino que lo tiene todo: gastronomía, naturaleza, historia y patrimonio y playas.



“Barbados es un destino para todos. Es perfecto para relajarse, promover un estilo de vida activo y participar de una gran variedad de actividades culturales. La calidad de hospitalidad por la cual los barbadenses son conocidos se extiende más allá de sus magníficas playas de arenas blancas”, explica Corey Garret, director del Caribe y América Latina de Barbados Tourism Marketing Inc., y destaca que el sello de Barbados es la autenticidad, que la distingue de las otras Antillas.



Un excelente abrebocas para comenzar la inmersión en Barbados es contratar un tour con el historiador Morris Greenidge, quien, a través de las calles del centro de Bridgetown, capital de Barbados, le contará el pasado de este país. En ese tour, que puede tomar entre dos y tres horas, visitará el parque de la Libertad Golden Square, uno de los espacios públicos más recientes de la capital y que tiene un monumento en homenaje a los ‘héroes anónimos’ que construyeron la isla desde su origen, cuando era llamada Ichirouganaim, hasta la república actual.



En ese mismo tour conocerá el parque de la Independencia, los edificios del Parlamento, el Chamberlain Bridge, la sinagoga Nidhe, los jardines del jubileo, entre otros lugares claves de la historia del país. Es importante destacar que el centro de Bridgetown es Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco.



También puede hacer el recorrido histórico por su cuenta –Bridgetown es muy seguro para el turista– y detenerse a observar, en las zonas más residenciales, las chattel houses, casas tradicionales de Barbados. Edificaciones en donde vivía la clase obrera y diseñadas para ser trasladadas de un lugar a otro en la isla: son hechas de madera y tejas de metal y se ubican temporalmente sobre bases de concreto.



Aunque hoy las casas ya no suelen trasladarse, sí se conservan en la isla y son un auténtico espectáculo visual: ninguna es igual a otra y sus residentes las personalizan con colores vivos.

Otro plan imperdible es visitar la destilería Mount Gay. Allí aseguran que es la destilería de ron más antigua del mundo y que, por tanto, el verdadero ron, el primero, es barbadense. Mount Gay funciona desde 1703 y aprovechó los extensos campos de caña de azúcar para, durante décadas, perfeccionar la elaboración de este licor. En la destilería, los visitantes serán guiados a través de dos salas que evidencian la historia de la isla y el ron.



Al final del tour, viene una experiencia de cata de cinco variedades de este licor y la posibilidad de comprar alguna opción de preferencia. De igual manera, los turistas pueden pasar una tarde en el restaurante probando varios tipos de cocteles: el más popular y refrescante es el Rum Punch.



Está a la orden del día una jornada a bordo de un catamarán, que puede tomar con Tiami Catmaran Cruises, en el que recorrerá el mar multicolor y las impecables playas de la isla. Por supuesto, habrá tiempo para caretear y bucear en zonas donde podrá ver barcos hundidos y llenos de corales o, incluso, sectores donde abundan las tortugas.



A su vez, otro plan de naturaleza es la Cueva de Harrison, un paraíso subterráneo donde podrá explorar las profundidades de estas cuevas que ofrecen espectaculares vistas de formaciones rocosas, arroyos y cascadas.

Barbados es un país insular ubicado en las Antillas Menores de poco más de 285.000 habitantes. Foto: Archivo particular

Un restaurante a la orilla del mar

Como tanta actividad y ajetreo abren el apetito, vale la pena agendar dónde comer en Barbados. La buena noticia es que la isla cuenta con una amplia oferta gastronómica que incluye no solo la comida tradicional del país, sino todo tipo de cocinas del mundo.



Entre los restaurantes recomendados están Buzo, que describe su menú como la esencia de la cocina italiana de Trinidad (otra isla de las Antillas); Sea Shed y La Cabane, perfectos para los amantes de la comida de mar y para pasar una tarde con cocteles frente a la playa; y QP Bistro, una elegante opción de comida italiana que en las noches puede ofrecer un espectáculo de música en vivo.

Agéndese pronto

Si bien Barbados, por su agradable clima, es un buen destino en cualquier época del año, es propicio visitarlo justo en esta época.



Entre junio y agosto, los isleños celebran el Crop Over Festival, el tradicional carnaval de la isla que celebra el fin de la temporada del cultivo de caña de azúcar y que combina lo mejor de fiestas en calle, exhibiciones de arte visual y artesanías, música calipso (la que se baila en la isla) y del Kadooment Day Parade, el cierre del Crop Over.



O puede reservar su estadía para que coincida con el Food and Rum Festival: cuatro días para disfrutar de la capital culinaria del caribe, un plan recomendado.

Si usted va...

¿Cómo llegar?



A través de Copa Airlines hay dos vuelos semanales. Si sale desde Colombia, debe hacer escala en Panamá.



¿Qué clima hace?



Barbados tiene un clima cálido y húmedo. Se recomienda llevar prendas sueltas y protector solar.



¿Dónde hospedarse?



La isla cuenta con oferta hotelera de todo tipo: desde hostales y Airbnb hasta alojamientos de lujo. Una buena opción es el Hilton Barbados Resort, ubicado en un punto estratégico de la isla y cerca de varias de las actividades turísticas.



¿Cuál es la moneda en este destino?



El dólar barbadense. Pero, en general, la mayoría de locales aceptan tanto dólares americanos como dólares barbadenses.



Recuerde: un dólar americano equivale a dos dólares barbadenses.



Para más información: en www.visitbarbados.org puede explorar todas las opciones que ofrece Barbados.



ANA PUENTES

enviada especial de VIAJAR*

@ViajarET

* Invitación de Barbados

