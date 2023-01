Nuestros cuerpos sienten el choque de la lancha contra las olas a más de 54 nudos (100 kilómetros por hora). La brisa se mezcla con el mar azul e infinito de las Bahamas al ritmo de Calm Down, una canción del rapero nigeriano Rema que se ha popularizado en los últimos meses. Aunque estamos navegando por el océano Atlántico, el sol aún está escondido entre las nubes mientras viajamos para descubrir algunas de las 700 islas que conforman este archipiélago.

Este paradisíaco lugar se encuentra a 80 kilómetros de la costa de Florida (Estados Unidos) y a unas cuatro horas aproximadamente desde Bogotá haciendo escala en Miami. Y aunque no solicitan visa a los colombianos para ingresar, la principal recomendación para visitarlo es tener un pasaporte vigente y una reservación de hospedaje.

(Lea también: ¿Por qué será más caro viajar en 2023? Acá le contamos cuáles son las razones)

El sol sigue tímido y nos alejamos cada vez más de Nassau, capital de las Bahamas. Llegamos a la isla de Eleuthera y el capitán nos avisa: “Es momento de nadar con tortugas”. Descendemos de la lancha y como si las tortugas estuvieran esperando por nosotros, se acercan a darnos la bienvenida. Nos rodean por los menos unas 10, de diferentes tamaños y colores. Con cuidado y asombro, las admiramos y fotografiamos. Una experiencia única.

Facebook Twitter Linkedin

Turistas tomando fotografías a tortugas en la isla de Eleuthera, ubicada a una hora y media de Nassau en lancha de alta velocidad. Foto: Camilo Peña. EL TIEMPO

De vuelta al bote. Dejamos mar abierto, pero nuestro recorrido por el Atlántico sigue. Ahora apreciamos Spanish Wells. “Se trata de una isla de mucha tradición, de pescadores. Es una de las más ricas de las Bahamas, a tal punto que tiene su propio sistema de comunicaciones. Es una comunidad pequeña, pero exportan mucho pescado, especialmente atún”, explica uno de los tripulantes de la embarcación.

El sol ahora sí está en su máximo esplendor. Hace calor, pero eso no importa porque estamos en una de las 10 mejores playas del mundo: playa Rosada, en la isla Harbour. Hasta el momento han sido más de dos horas y media de viaje para llegar a este punto. Como su nombre lo indica, es una playa de arena rosada que se extiende por cinco kilómetros, rodeada de pequeños hospedajes elegantes. Es un paraíso instagrameable, para descansar y disfrutar de las olas del mar.

(Lea también: República Checa, el mágico destino que debería estar en el mapa de todo viajero)

Antes de regresar a tierra firme, la tripulación de Pieces Of 8 Tours At Atlantis nos tenía una sorpresa al grupo de periodistas que visitábamos las Bahamas. Es Somewhere North, en la Isla Royal, un banco de arena situado en la mitad del mar, a donde los turistas llegan a tomarse una foto en uno de los columpios más famosos de las redes sociales y a nadar con mantarrayas (son bastante amigables).

Las Bahamas es un país rico en biodiversidad y al ser el turismo su principal fuente de economía, la oferta de tours que giran en torno a la naturaleza es amplia. Gran parte de los planes se pueden contratar a través de los hoteles. Precisamente, el recorrido que acaba de leer lo ofrece el Atlantis Paradise Island Resort y sus precios varían según las actividades deseadas por el turista.

Facebook Twitter Linkedin

Somewhere North, en la Isla Royal Foto: Camilo Peña

En tierra firme



Las Bahamas es un estado independiente que pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones. En español su nombre significa ‘aguas profundas’, el idioma oficial es el inglés y la moneda es el dólar bahameño, aunque también se acepta el americano. Una de las islas más visitadas en Nassau, su capital, parada popular para los cruceros y en donde están los complejos hoteleros más importantes.

(Lea también: Descanso y aventura en Los Cabos, el destino mexicano de lujo)

¿Es amante de caminar y conocer la cultura del país que visita? Si es así, la recomendación principal para descubrir Nassau (de 248.948 habitantes) es yendo al centro de la isla. Allí encontrará toda clase de comercio, que va desde souvenirs, ropa, tabaco, etc., hasta el tradicional pastel de ron de las Bahamas. Por su textura y sabor, es un regalo de viaje recomendable para su familia y amigos. También están disponibles buena cantidad de bares para que se esconda del sol y descanse de la caminata y –por supuesto– se refresque tomando Kalik, la cerveza oficial de las Bahamas.

En West Street, en el centro de Nassau, también está el museo Educativo Junkanoo. Es la casa de Arlene Nash Ferguson, quizá una de las personas más famosas de las Bahamas. Ella –experta en cultura y las tradiciones del archipiélago– lidera el museo, en el que se encuentran exhibiciones con piezas de vestuarios, telas, música e instrumentos bahameños.

Facebook Twitter Linkedin

En West Street, en el centro de Nassau, también está el museo Educativo Junkanoo. Foto: Camilo Peña. EL TIEMPO

“Yo crecí en esta casa, y junto a mi esposo y familia hemos mantenido la cultura de Junkanoo. Este desfile se inició como una celebración de los esclavos a quienes les daban tres días por Navidad y con el paso de los años se transformó en un exuberante y colorido desfile”, cuenta Arlene con emoción mientras nos muestra cómo han evolucionado los trajes que se han utilizado durante estas celebraciones y que muchos de estos –de hecho– ella misma confeccionó.

(Lea también: Dólar en las nubes: ¿cuáles son los destinos que aún son baratos para viajar?)

Los atuendos varían según el año de la celebración, pero generalmente son coloridos, de plumajes y sombreros largos y pesados. “Desde los cuatro años estoy bailando en este festival”, recuerda con entusiasmo. Las celebraciones de Junkanoo regresaron después de una pausa de dos años debido a la pandemia, vendiendo más de 2.500 boletos para el Boxing Day (26 de diciembre de 2022) y el Año Nuevo (2 de enero de 2023).

Ron, tabaco y mucho más



A muy pocos metros del museo y cerca de la Casa de Gobierno se ubica Graycliff, una mansión en la que los turistas se pueden hospedar, almorzar, conocer sobre la fabricación del tabaco y también degustar del dulce de leche.

La construcción principal del predio es una gigantesca casa construida por un pirata en 1740, que preserva finamente la esencia y el espíritu de aquellos años. Un piano, candelabros, cuadros y aromas dan un salto al pasado. Arriba, en el segundo piso, alrededor de cinco habitaciones disponibles para hospedaje. En su interior, en el primer piso, está el restaurante de cinco estrellas a donde personalidades como la princesa Carolina de Mónaco y Martin Luther King, Jr. han llegado. Ya en el exterior se aprecia una piscina que data de 1925, es grande y ostentosa. Más adelante, los turistas acceden a la fábrica de tabaco, en donde sus empleados –la mayoría cubanos– explican cómo es el proceso de fabricación de la marca Graycliff.

Esta mansión le pertenece a Enrico Garzaroli, un empresario italiano que llegó a las Bahamas en 1970. Como si fuera un turista más, Enrico se pasea por su casa, saludando a los visitantes y contándoles la historia de cómo construyó su empresa. “Nunca imaginé llegar a tener todo este negocio, porque hace 50 años las Bahamas era una islita con algunas cosas. Llegué a este lugar porque simplemente me gustó y me encantó, no me pude ir”, explica el empresario. Y agregó: “Si quieren vino, licor, buena comida, buena fiesta, vengan a visitarme y como son 50 años de experiencia, seguro la pasarán muy bien”.

(Lea también: Viajeros, tomen nota: planes turísticos en las ciudades más caras del mundo)

Como dato curioso, Enrico presentó a Nelson Mandela a Miss Bahamas en una visita de Estado. Y, además, justo debajo de su mansión alberga una cava de vinos con más de 250.000 botellas.

El ron es la bebida típica del archipiélago y entre los planes que ofrece Nassau a los turistas está visitar la destilería John Watlings. Ubicada también en el centro de la capital, esta finca fue fundada en 1789 y ofrece tours para conocer su interior, que está adornado con pinturas y muebles antiguos. También es posible descender a la fábrica, ver el proceso de destilación, sellado y empaque, proceso 100 por ciento manual. A diario se fabrican 500 botellas de ron y se comercializan por todo el archipiélago.

Facebook Twitter Linkedin

John Watlings Distillery, en las Bahamas. Foto: Camilo Peña

Para descansar y divertirse

En las Bahamas los hoteles abundan. Grandes, pequeños, económicos y ostentosos. La experiencia depende de su gusto y, por supuesto, del presupuesto. En nuestra visita nos hospedamos en dos hoteles: Atlantis Paradise Island Resort (The Cove) y Baha Mar, grandes complejos hoteleros que están diseñados para que –si usted lo desea– no salga de estos durante su estancia. En pocas palabras, tienen de todo.

Comencemos por Atlantis. Es quizá uno de los más antiguos e importantes del archipiélago. Ofrece seis tipos de alojamiento, tiene un parque acuático de 57,6 hectáreas y 10 kilómetros de playa. El hotel se asemeja a una ciudadela. Recorrerlo tardaría hasta una hora. Entre tanto, para los amantes del juego y el azar, Atlantis tiene un casino (por ley, los bahameños no pueden apostar), tiendas de famosos diseñadores y un acuario que alberga más 250 especies de peces.

(Lea también: Buenos Aires: planes para conocer la capital de Argentina en 48 horas)

"Atlantis se destaca entre otros hoteles de la región debido a sus características y comodidades únicas. Estos incluyen el parque acuático Aquaventure, que tiene una variedad de toboganes de agua; el Hábitat Marino, que alberga más de 50.000 animales marinos; su ubicación frente al mar en Paradise Island, alojamiento de lujo que incluye habitaciones y suites con vista al mar, y una variedad de opciones gastronómicas y de entretenimiento", destaca Juliana Batista, gerente de Ventas de Atlantis.

Facebook Twitter Linkedin

Mirada panorámica del hotel Atlántis en las Bahamas. Foto: Camilo Peña

Y detalla: “Además de estas comodidades, Atlantis también tiene una serie de actividades y atracciones para los huéspedes más jóvenes, incluida la nueva Poseidon’s Playzone”.

El concepto del hotel está inspirado en ‘Ciudad Perdida’ y, sin lugar a dudas, la atracción más emocionante son sus toboganes. Los hay de todos los estilos, para niños y adultos. Como recomendación, valdría la pena destinar un día de su estadía para disfrutar de este complejo acuático. En cuanto a la gastronomía no se preocupe, porque es amplia. La recomendación son los restaurantes Fish, especializado en comida de mar, y Seafire Steakhouse, famoso por sus jugosas carnes.

Baha Mar –por su parte– no se queda atrás en cuanto a tamaño y actividades. Incluye experiencias como el casino más grande del Caribe, tres resorts, un spa de 2.787 metros cuadrados y más de 40 restaurantes y bares. Costa es –precisamente– uno de los restaurantes más interesantes del hotel. Está situado al aire libre, rodeado de un estanque natural en el que peces de diferentes colores se pasean mientras los comensales los observan. En la carta se pueden encontrar tacos, carnes, pastas y arroces.

Facebook Twitter Linkedin

Hotel Baha Mar Foto: Camilo Peña

En la noche, Baha Mar se transforma y el ambiente fiestero cobra vida. Música en vivo, cocteles y mucho más se consigue en los alrededores del casino. Un concepto interesante y disponible también en Atlantis es el alquiler de cabañas. Son espacios privados al lado del mar que ofrecen música y servicio de restaurante.

Es mi segunda vez en las Bahamas. No importa cuántas veces visite este archipiélago, siempre se disfrutará, porque en cada esquina se cuenta un secreto.

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

Enviado especial de VIAJAR

*Invitación de la Oficina de Turismo, Inversiones y Aviación de Las Islas de Las Bahamas.

También puede leer:

- Hacienda Nápoles: ¿cómo acceder al descuento en el valor de la entrada?

- Los mejores destinos para viajar en 2023, según National Geographic.

- India inaugura el crucero fluvial 'más largo del mundo', en el Ganges.