¿Qué puede hacer al viajar con la visa americana B1/B2?

Todos los colombianos que quieran viajar a Estados Unidos necesitan una visa. Si su objetivo es visitar destinos turísticos o realizar negocios, deben tramitar la categoría B1/B2 en la embajada.



(Le puede interesar: Las mejores ciudades para visitar en México durante el Día de los Muertos).

Aunque este documento es conocido como 'la visa del turista', las personas no suelen explotar todas las posibilidades que obtienen al tenerla.



(Siga leyendo: Seis experiencias que no se debe perder en su viaje a Canadá).



Según la página web de la embajada de Estados Unidos en Colombia, una visa B1/B2 es para vacaciones, visitar familiares y amigos o para tratamientos médicos. No obstante, con este documento también puede realizar actividades de negocios temporales tales como asistir a reuniones, consultas, asistir a convenciones de negocios o conferencias y negociar contratos.

¿Qué actividades puede hacer con la visa americana B1/B2?

Si tiene en su poder la visa B1 destinada para negocios, puede viajar por alguno de los siguientes motivos:



(Además: Estos son los ganadores de los World Travel Awards, en Suramérica).

Negociar un contrato. Asistir a conferencias de negocios. Recibir capacitación profesional a corto plazo. Asistir a una convención científica, profesional o educativa con una fecha específica. Presentarse a un litigio. Arreglar asuntos patrimoniales.

En el caso de tener la B2 destinada a viajes por motivos turísticos, puede realizar las siguientes actividades:

Ir de vacaciones. Visitar amigos y familiares con una fecha de regreso. Asistir a tratamientos médicos. Participar en cursos recreativos. Visitar parques temáticos, playas, parques nacionales, museos, miradores y cualquier otro destino similar. Participar en eventos sociales. Participar en eventos y concursos musicales y deportivos no profesionales.

Para ambas categorías se debe demostrar que se viaja temporalmente. Por lo general, dan una autorización de estancia de hasta 6 meses.

Actividades que no puede realizar con la visa B1/B2

Esta visa no puede ser utilizada para trabajar o estudiar temporalmente en el país. Tampoco para residir permanentemente en Estados Unidos. Al hacerlo, las personas corren el riesgo de que se las cancelen. Tampoco sirve para conseguir una licencia de conducir o lograr que un niño estudie en una escuela pública.

Más noticias

Qué es la COP26 y por qué es vital para el futuro del mundo

La ocupación hotelera del país en semana de receso llegó al 58,35 %

Así funcionará el pasaporte de vacunación digital que usará Colombia

Tendencias EL TIEMPO