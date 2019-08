Aviatur no iría más en el Parque Tayrona, dice Jean Claude Bessudo

El presidente del grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo, dijo a EL TIEMPO que su compañía no participaría en la licitación para la concesión de servicios turísticos para el Parque Nacional Natural Tayrona. Aunque no es una decisión irreversible, Bessudo aseguró que "si no resuelven los temas de posible conflicto con el concesionario, el costo de imagen es demasiado alto para una empresa seria".

La declaración llega en medio de los eventos de socialización organizados por Parques Nacionales Naturales de Colombia, para presentar el proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública para seleccionar al concesionario que prestará los servicios ecoturísticos en esta área protegida y en el Vía Parque Isla de Salamanca.



"La gente confunde la concesión con el Parque Tayrona. Nosotros nos hemos certificado anualmente con un impecable manejo ambiental. Y la gente encuentra papeles en los senderos, encuentra sucio al parque, los caminos manchados por los caballos en los senderos, basura en las playas... y le achaca la culpa a la concesión", explica Bessudo.

La directora de Parques, Julia Miranda, aseguró que en los 15 años que Aviatur ha tenido la concesión "han sido excelentes contratistas, cumplidores de normas, generosos con la comunidad, flexibles para beneficiar los intereses de los indígenas. Ha invertido inmensamente en infraestructura". Agregó que las observaciones que tengan son "muy valiosas" y que "han puesto un punto muy alto para el siguiente que llegue".



Hasta ahora, se han socializado los prepliegos en Barranquilla y Santa Marta; el viernes se presentarán en Bogotá. Hasta ahora, son susceptibles de cambios y los oferentes interesados pueden entregar sus recomendaciones y observaciones. El 9 de septiembre se presentarán los pliegos con las condiciones definitivas.



REDACCIÓN VIAJAR

@ViajarET