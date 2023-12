Avianca: la causa por la que vuelo de Madrid a Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia

En la tarde de este jueves, 30 de noviembre, el vuelo Av11 de avianca, que cubría la ruta de Madrid a Bogotá, tuvo que aterrizar de emergencia en las islas Azores.



(En detalle: Vuelo de avianca, que venía de Madrid a Bogotá, aterrizó de emergencia en Portugal).

Vuelo de avianca aterrizó de emergencia en las Azores

Facebook Twitter Linkedin

Avión de Avianca. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Según confirmó la aerolínea, el avión aterrizó en Portugal a las 8:11 p.m. (hora local) con sus 235 pasajeros y sus tripulantes.



El aterrizaje se dio, asegura avianca, luego de que la aeronave presentara "una indicación técnica".



Hasta el momento, la aerolínea no ha entregado más detalles de la falla que presentó su avión, un Boeing 797-8 Dreamliner. 'Caracol Radio' y otros medios radiales aseguraron que al parecer la falla se habría debido a una fuga de aceite, pero eso no ha sido confirmado aún oficialmente.



El vuelo, que había salido pasadas las 5 p.m. de España, ya había pasado la región del Atlántico en la que se encuentran las Azores. Sin embargo, tuvo que regresar y aterrizar en el Aeropuerto de Santa María, en el pequeño municipio portugués de Vila do Porto.



(Puede interesarle: Revelan video del grave accidente que acabó con la vida de empresario y motociclista).

#ActualidadAviacion ✈️ | @flightradar24 , reportó que el vuelo AV11 de @avianca , que iba en ruta Madrid - Bogotá, se declaró en emergencia sobre el atlántico, siendo redirigido hacia el Aeropuerto de Santa María en el archipiélago de las Azores. En espera de más Información pic.twitter.com/UjuNNQ6Cq8 — aviationclubcenter (@avclubcenter) November 30, 2023

"Para trasladar a los pasajeros a Bogotá, Avianca dispondrá de una operación adicional la cual se confirmará en las próximas horas", informó la aerolínea en un comunicado.



Hasta el momento, no se han conocido más detalles del vuelo en el que regresarán los pasajeros del Av11.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS