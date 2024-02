Avianca renovará su flota: llegarán más de 100 aviones para abrir nuevas rutas 

Frederico Pedreira asumió el cargo de presidente y CEO de Avianca desde enero de 2024. El ejecutivo llegó a la compañía en 2021 como director de operaciones y en su rol consiguió, junto con su equipo, dar la vuelta a los indicadores operacionales de la aerolínea. También -reseña la aerolínea- fue pieza fundamental para la transición hacia el nuevo modelo de negocio de Avianca.



Pedreira reemplazó a Adrian Neuhauser, quien ahora es director ejecutivo del Grupo Abra, un holding de empresas de aviación de América Latina que es dueña de Avianca.



En diálogo con EL TIEMPO, el nuevo CEO de la aerolínea dice que su llegada al nuevo cargo ya estaba planeada para continuar "enfocado en terminar la transformación que empezamos".



Por eso -asegura- que durante los dos meses que lleva en este nuevo rol no se ha encontrado con retos, en cambio, es enfático al afirmar que "la transformación" de la aerolínea ha funcionado aunque reconoce que todavía queda camino por recorrer.



Habla -además- sobre los planes de Avianca para este 2024 y de los próximos años, así como también sobre la llegada de Emirates a Colombia.

¿Con qué retos se encontró en su llegada como CEO de Avianca?

No me encontré con retos porque fue algo muy planeado. Estoy en Avianca como director de operaciones desde el 2021 y esta transición ya estaba planeada desde hace mucho tiempo. Después, a mitad del 2023, asumí como director general adjunto. Entonces para mí no fue sorpresa, pero la meta es seguir enfocado en terminar esa transformación que empezamos. Cuando miro hacia el 2023, la sensación es que la transformación funcionó. Aún nos falta un 20-30 por ciento para terminar, pero el año pasado logramos un récord histórico para Avianca, que fueron más de 32 millones de pasajeros transportados, además fuimos la red más puntual del mundo. El año pasado, además, llegamos a un nivel de 1.5 problemas de maleta por 1.000 pasajeros, cuando el promedio mundial es de 7.

Avianca anunció la llegada de nuevos aviones a su flota. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿A qué se refiere con qué hace falta un 20-30 por ciento para terminar la transformación?

Es un mixto de proyectos que son más largos, que empezamos ya hace algunos años atrás y que van a seguir hasta terminar. Por ejemplo, la nueva configuración de nuestro 787 y las nuevas sillas. El primer avión ya fue configurado y está esperando la certificación para volar. Y, bueno, nos faltan 15 aviones más para identificar. Lo otro es que estamos invirtiendo en tecnología y este año seguiremos apostándole a nuestro sitio web y a la aplicación. Además, vamos a poner (clase) ejecutiva en los aviones A320 (vuelan en Colombia y América) en los vuelos internacionales, lo cual lo haremos a mitad de este año. Y es una novedad, que implementaremos, primero, en las rutas más largas porque el pasajero así nos lo está pidiendo.

¿La gente ya entiendo la transformación de Avianca, teniendo en cuenta, por ejemplo, el cambio en las sillas de los aviones?

Sí, creo que lo entendieron. Y eso se ve reflejado en que más de un tercio de nuestros pasajeros están comprando XS (la tarifa más baja de Avianca y que cambió su nombre a Basic). Ahora, nuestro trabajo es seguir ofreciéndole información transparente al usuario y que sepa lo que está comprando. Queremos que el pasajero compre feliz y que sepa que si está comprando un tiquete, comprenda, por ejemplo, que no tiene derecho a maleta en cabina. Ahora, el 1 de febrero cambiamos nuestras familias tarifarias. Teníamos cinco y pasamos a cuatro: Basic, Classic, Flex y Bussines.



Hablemos de las nuevas rutas. La Aerocivil ya les dio un visto bueno para ofrecer Bogotá – París. ¿En qué va ese proceso?

Sí, pero hay que tener en cuenta que para abrir estas rutas hay que tener aviones. París sí nos gustaría. Es un proceso que aún no está aprobado. Como sabes, los países tienen temas bilaterales entre ellos. Entonces, de este lado tuvimos la aprobación, pero todavía hace falta la parte de Francia, en la que digan que sí están de acuerdo en que la aerolínea va a ocupar esos espacios. Eso es algo que puede ser muy rápido o largo.

Frederico Pedreira ocupa el cargo de CEO de Avianca desde enero de 2024. Foto: Sergio Acero Yate/CEET

¿Qué frecuencias solicitaron para esta ruta?

Estamos mirando varias alternativas, pero si nos dan, podríamos empezar con cuatro o cinco frecuencias a la semana. De la misma manera estamos avanzando este año con La Habana (Cuba), Montreal (Canadá) y ciudades secundarias de Estados Unidos. Queremos abrir un Quito – Caracas y reforzar nuestra operación hacia España y Argentina.

¿Se renovará la flota de aviones para el 2024 y los próximos años?

Nosotros tenemos un convenio con Airbus que comienza en 2025, que ya lo habíamos anunciado y que es renovar nuestra flota con 80 aviones, después pasamos a 88 y finales del año pasado firmamos 15 más. Entonces, empezando el 2025 y hasta el 2031, tendremos 103 aviones. Eso será una mezcla de renovar nuestra flota y crecimiento. Ahora, en 2024, son siete A320, tres 787 y tres cargueros.

¿De cuánto será la inversión?

Es un montón de plata, pero para darle una idea, el año pasado invertimos 500 millones de dólares.

¿Qué opina Avianca sobre la llegada de Emirates a Colombia ofreciendo la ruta Bogotá - Miami – Dubái?

Estos son acuerdos bilaterales, que te dejó volar a mi país y las aerolíneas de mi país pueden volar hacia allá. Por ejemplo, en Estados Unidos la competencia es dura porque tienes un montón de (aerolíneas) americanas volando para acá, pero nosotros también podemos volar para allá. Entonces es de igual por igual. Y estoy hablando no como Avianca, sino como sector. Se firmó el acuerdo con Emirates, pero ¿cuál es el interés del sector en Colombia de volar a los Emiratos Árabes Unidos? ¿cuál es el interés de Latam, Avianca, Clic, Satena de volar hacia allá? ¿qué puede ganar el sector? ¡Nada! (…) No es solamente que ellos vuelan de Emiratos a Estados Unidos para Bogotá, es que ellos vuelan de Emiratos a Miami y de Miami para Bogotá. Es decir, estamos hablando de una línea aérea que las europeas y las americanas (aerolíneas) ya están compitiendo con ellos hace años, porque son líneas aéreas que son subsidiadas por el gobierno.



