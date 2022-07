La ciudadela inca de Machu Picchu recibirá hasta 4.044 visitantes diarios e incrementará así su aforo, limitado desde el año pasado a 3.044 turistas por día.



Así lo anunció el Gobierno peruano, de la mano del ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien detalló que la decisión llega tras un estudio realizado junto a las autoridades regionales y locales de Cusco, que pedían aumentar el límite de aforo de la ciudadela para fomentar el turismo en este departamento andino de Perú.



"Hemos aumentado, con este informe, a 1.000 visitantes más, con una evaluación de tres meses para ver si es sostenible o no", declaró el ministro, quien señaló que, si en ese lapso de tiempo "la solución no ha funcionado como corresponde", se retrocederá a la capacidad actual, siempre con miras a velar por el cuidado del patrimonio arqueológico del país.



Salas explicó que, inicialmente, los operadores turísticos de la sureña región andina de Cusco solicitaban aumentar el aforo hasta 6.000 visitantes diarios, pero afirmó que esto "es algo que por otros estudios se recomendó que no sea así".



Antes de la pandemia del covid-19, el principal atractivo turístico de Perú contaba con una capacidad de 5.800 visitantes por día, pero en 2020 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomendó reducir la cifra hasta un máximo de 2.444 para mitigar el impacto en la conservación del recinto arqueológico.



Durante 2021, unas 447.800 personas visitaron la ciudadela, lejos de los 1,5 millones que recibió en 2019, según cifras oficiales.

Voces de rechazo ante la medida

Desde 2007 la ciudadela es considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo Foto: EFE. Archivo

El anuncio de un mayor aforo de turistas generó críticas, entre ellas de un exjefe de la ciudadela, el antropólogo Fernando Astete.



"Siempre la concurrencia muy masiva crea problemas para la ciudadela", dijo a la AFP Astete, quien fue responsable de Machu Picchu durante 20 años. "Espero que haya sido con un estudio técnico y que no sea decisión solo de funcionarios. Hay que dar a conocer a Unesco la decisión del cambio", añadió.



También expresó su desacuerdo un exdirector de Cultura de Cusco, la región donde se encuentra la ciudadela y antigua capital del imperio inca.



"Siempre ha rondado la intención de aumentar la carga máxima. Esto viene de un mercantilismo salvaje que parte de no entender lo que significó la memoria histórica que juega Machu Picchu y que debemos preservar por los siglos de los siglos", declaró el exdirector David Ugarte al diario La República.



Por su parte, la investigadora Bertha Bermúdez lamentó, en declaraciones al diario El Comercio, que "siempre quieren traer más y más turistas" a Machu Picchu.

