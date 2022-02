La reactivación del turismo a nivel mundial ha generado un cambio en la postura de los viajeros al momento de contratar un seguro de viaje.



Hoy, más de 40 países, dentro de los que se encuentran los principales destinos turísticos, exigen viajar con este tipo de seguros. A esto se le suma la necesidad de contar con una cobertura de salud internacional por los altos costos que genera una emergencia sanitaria no solo a causa del covid, sino también por cualquier otra enfermedad accidente imprevisto.

“Hemos visto un cambio radical en la postura de los viajeros ante la necesidad de contratar seguros de viaje; el interés dejó de estar en el cumplimiento de los requisitos migratorios, la contratación de este tipo de planes pasó del 30 al 80 por ciento con una orientación clara hacia las coberturas premium”, comenta Maximiliano Pazos, CEO del Grupo Latin Assistance, compañía latinoamericana de enfoque global, experta en la asistencia al viajero y que completa 20 años de operaciones fortaleciendo su presencia en Colombia.



“Más de 300.000 viajeros de Colombia eligen nuestros servicios cada año, vinimos a invertir en atención y servicio local” por lo que, de acuerdo con sus directivos, se proyecta una inversión para los próximos cinco años que permitirá a Latin Assistance posicionarse en el país con una central operativa y una central comercial.

La marca, que ofrece sus servicios desde hace dos décadas a través de convenios con agencias de viaje, es miembro del Grupo Latin Assistance LLC de Estados Unidos y se especializa en brindar asistencia en viaje internacional.



El mundo ha ido recuperando paulatinamente la seguridad y tranquilidad en los viajes. Muchos países han superado el 50 por ciento de la vacunación contra el covid-19 entre su población, lo que ha permitido reactivar el turismo: Dinamarca, que desde el primero de febrero de este año eliminó todas sus restricciones; Reino Unido, que va en la misma línea; España, que si bien exige esquema de vacunación completo, eliminó el uso de tapabocas; Marruecos, que abrió fronteras a quienes cuenten con esquema completo de vacunación y PCR negativo; Israel y, por último, El Salvador, primer país en eliminar todas las restricciones y requisitos para el ingreso.

Al tiempo, naciones de la Unión Europea, así como Chile y Argentina, siguen exigiendo como requisito de ingreso contar con un seguro de cobertura covid.



“El consejo más relevante como compañía de seguros es que hay que seguir cuidándose, más aún cuando uno sale de su país y las reglas de juego en otro destino son diferentes. Afortunadamente son muchos los países que valoraron la dimensión de la pandemia y han actuado de manera estratégica para permitir paulatinamente la apertura de fronteras intercontinentales, facilitando de esta manera la reactivación del turismo”, comenta Adriano Muñiz, gerente comercial regional de Go! Travel Assistance, otra de las compañías que se especializa en asesorar a los viajeros a la hora de iniciar sus aventuras.



Go! Travel Assistance es una marca dirigida a viajeros experimentados y a la nueva generación de nómadas digitales. Brinda acompañamiento y asistencia a viajeros aventureros y que disfrutan recorrer nuevos destinos.



En este sentido, su portafolio ofrece productos con soluciones a un público joven que no quiere preocuparse durante sus viajes sino aprovecharlos al máximo. Este segmento comprende los alcances de una asistencia al viajero y elige su cobertura ideal de acuerdo con su tipo de viaje.



“Si piensan viajar próximamente, asegúrense de contar con el esquema de vacunación exigido por el destino que elijan, para evitar retrasos que impacten directamente en lo económico”, agrega Muñiz, quien al tiempo sugiere gestionar su asistencia con una compañía experta.



Revisar bien las coberturas que incluye, para evitar sorpresas en el destino; verificar los requisitos obligatorios del país elegido, debido a los constantes cambios de requisitos para cruzar fronteras son entre otras, las recomendaciones de los expertos.

