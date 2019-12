Guía para un viaje inolvidable por la Costa Azul francesa

Rodeada de pueblitos y casitas en la montaña, la Costa Azul es famosa por los colores vibrantes que desprende desde el Mediterráneo en cualquier época del año. En este artículo les mostramos siete lugares increíbles para disfrutar de una ruta por este llamativo destino.

Mónaco

Desde Niza se puede llegar en tren a Mónaco en unos 20 minutos. Lo más impactante de esta ciudad, además del lujo y la ostentación que se ven por las calles, son las vistas panorámicas que tiene del Mediterráneo y su esencia.



Qué ver



Desde el puerto se puede acceder a la zona del palacio. Si bien la subida es un poco agotadora (y más con los 40 grados del verano), apreciar la maravilla de esta colina no tiene precio.



Los recomendados



Visitar el Casino, conocer el Museo Oceanográfico, visita al palacio y la colección de autos privada del príncipe, y hacer una parada en el Grand Prix de la Fórmula 1.



Niza

Quizás sea una de las paradas obligatorias en la ruta por la Costa Azul, ya que cuenta con el aeropuerto más importante de la zona. Si bien la ciudad en sí misma se disfruta en un día, el atractivo está en los puntos cercanos que tiene. A solo unos minutos en bus o en tren se encuentran playas paradisíacas como las de Saint-Jean-Cap-Ferrat, alejadas del tumulto de la ciudad.



Qué ver



Caminar por la Vieja Niza es una actividad en sí misma. El mayor atractivo, aparte de degustar increíbles platos, es mirar para arriba. Llueva o haya un sol radiante, nizardos y turistas vestirán la ciudad con su ropa colgando del balcón.



Desde la plaza Massena salen los ‘tours’ que recorren la ciudad. Además, allí comienza la avenida Jean-Medecin, que concentra galerías, tiendas y locales.



Ver el atardecer sentado desde uno de los bancos azules que visten la Promenade des Anglais es el mejor regalo que nos podemos hacer luego de tanto pasear. A través de la Promenade se llega al puerto de Niza para coronar el día con una cerveza mirando el mar.



Colina del Castillo: Niza no se caracteriza por ser una ciudad verde, pero uno de sus atractivos más importantes son, justamente, la vista y el jardín que posee la Colina.



El Carnaval de Niza es el evento más importante en el invierno de la Costa Azul, con 18 carrozas que se visten cada año según la temática convenida.



Dónde comer



Los mejores restaurantes de la zona se encuentran en la Vieja Niza, sobre todo en la Cours Saleya, donde, además, puede disfrutar de diferentes mercados todos los días. Pero si le gusta probar lo típico de cada ciudad, reserve un lugar con anticipación en La Merenda, el restaurante más codiciado de Niza.

Cannes

Famosa por su Festival de Cine, que se realiza cada año, Cannes tiene además su magia propia dentro de la Costa Azul. A diferencia de los puertos aledaños, en las playas de Cannes podemos encontrar arena, lo que, luego de varios días, seguro es un alivio.



Qué ver



Durante el mes de mayo, el Festival de Cine de Cannes recibe a miles de turistas y artistas en la ciudad. El casco histórico es, para mí, mucho más imponente que el centro de Mónaco. Si bien hay muchas tiendas de lujo, mantiene un aire tranquilo que hace que disfrutemos más de la estadía en este lugar.



También sugerimos conocer la iglesia de Notre-Dame, desde donde se puede apreciar una vista increíble de la ciudad. Y hacer una pasada por el barrio de La Bocca, que conserva, a diferencia del centro, su aire provenzal. Posee un gran mercado y el centro espacial de Cannes Mandelieu.



Antibes



Antibes es mi pueblo favorito dentro de la Costa Azul. No solo porque sus playas son tranquilas y discretas, sino porque las callecitas que lo conforman poseen la tranquilidad justa para descansar.



Qué ver



La ciudad vieja, sin duda. Desde la estación de tren, caminando por el puerto, se llega a la ciudad vieja, que está llena de barcitos y locales típicos para poder pasar el día caminando. Además, es abundante en monumentos históricos, como el castillo de Grimaldi y la iglesia de Immaculée Conception, que fueron construidos en los siglos XII y XIII y permanecen intactos hasta hoy. Pero tampoco se pierda las obras de Picasso en el castillo Grimaldi, el bastión Saint-André y museo arqueológico, el Cours Massena y el mercado: frutas, verduras y diferentes productos típicos de la Provenza se encuentran en el mercado de la ciudad vieja de Antibes.

Isla Saint–Honorat

Desde el puerto de Cannes salen cada hora diferentes barcos que lo llevan a las islas cercanas. Se pueden comprar los pasajes ‘online’, que cuestan unos 15 euros, ida y vuelta (alrededor de 58.000 pesos), y así puede ahorrar los tiempos de espera. Esta isla en particular es famosa por su espiritualidad y tranquilidad. Es propiedad de una comunidad de monjes cistercienses que cultivan allí la vid y elaboran su propio vino.



Qué ver



El monasterio de los monjes cistercienses: se puede ingresar a la capilla y pasar un rato caminando por el hermoso jardín.



También puede almorzar en el restaurante La Tonelle, con una vista increíble del Mediterráneo y la paz propia del lugar. Lo mejor es reservar mesa vía web, para poder disfrutar de toda la experiencia.

Grasse

La capital del perfume no puede quedar fuera del recorrido por la Costa Azul. Desde Niza, se puede llegar en tren (se tarda alrededor de una hora y media de viaje, y cada pasaje vale 10 euros, aproximadamente 38.000 pesos) o alquilando un auto. Esta última opción es mejor para poder aprovechar y hacer alguna parada en otro pueblo o recorrer los campos de lavanda o playas cercanas.



Qué ver



El casco histórico de Grasse es uno de los más bellos y coloridos de la Provenza, las callecitas, casas y palacetes son restaurados de los siglos XVII y XVIII.



No se pierda la Cctedral de Notre-Dame du Puy, de estilo románico provenzal, construida en el siglo XI. No se olvide de hacer una visita a las perfumerías: Fragonard, Galimard y Molinard, que cuentan con visitas guiadas gratuitas para explicar los procedimientos de fabricación del perfume.

Menton

Conocida por ser la ciudad del limón y jardín, y fronteriza con Italia, está a solo 30 minutos en tren de Niza y 15 de Mónaco y es, para mí, uno de los pueblos más hermosos.



Qué ver



Caminar por el casco histórico degustando todo tipo de aceites y postres con limón. Perderse por sus callecitas entre la montaña para descubrir los mil y un jardines que tiene a su alrededor. En invierno, la Fiesta del Limón es otro de los eventos más importantes de la Costa Azul.

Datos útiles para su viaje

¿Dónde dormir?



Puede utilizar Booking o Airbnb para reservar su estadía cuando salga de viaje. Si piensa tener su base en Niza, lo mejor es alquilar un estudio cerca de La Gare o Promenade, para evitar los ruidos de la Vieja Niza.



¿Cómo moverse?



Lo más práctico es alquilar un carro para recorrer los diferentes pueblos sin tener que estar detrás de los horarios del transporte público. En el aeropuerto o la terminal de tren de Niza, puede mirarlos cuando llegue. Para moverse en tren, descargue la app de SNCF y compre los boletos con anticipación. Depende de adónde vaya, un boleto de tren cuesta entre 3 y 9 euros (11.000 y 34.000 pesos), mientras que el colectivo suele costar entre 1,50 y 6 euros.



MARINA TORTORELLA

La Nación (Argentina) - GDA