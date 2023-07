Las diferentes redes sociales son el escenario de varios cibernautas que se dedican a explorar el mundo y documentar sus experiencias con el fin de vivir experiencias enriquecedoras y mostrarle a sus seguidores todo lo que descubren en su trayecto.



Este es el caso de la cuenta Alejandra Travel, una mujer colombiana que viaja al rededor del mundo y publica sus experiencias.



La creadora de contenido recientemente publicó un video en su cuenta de YouTube, el cual desató el asombro de miles de personas que conocieron la historia. Se trata de un video que filmó en el año 2022, en diciembre, conviviendo con la comunidad Hubula Mabel, en Papúa Nueva Guinea, situado al norte de Australia.



Durante la filmación, evidenció una práctica cultural propia de las mujeres de la comunidad, quienes tradicionalmente se cortan las falanges de los dedos por cada pérdida familiar que sufren. La mujer del video tiene 4 dedos mutilados.



Son pocos los segundos en los que captura la imagen de la mano de la mujer diciendo: “Uno de los momentos más impactantes es cuando yo me acerco a la abuela de la tribu, sin tener conocimiento de una tradición que ellas tienen como mujeres. Ella es Sonia; calculen ustedes cuántas perdidas ha tenido”.



“Las mujeres que viven en las tierras altas de la isla de Papúa Nueva Guinea, llamadas dani (o dani), no solo sienten dolor en el alma cuando alguien muere, sino también físico: si se trata de un familiar suyo, se cortan la última falange de un dedo como señal de agradecimiento al difunto, mostrar su pena y alejar a los malos espíritus”.



Adicionalmente, expresó que la punta del dedo que se cortan es incinerada junto con el difunto o guardada en “un lugar especial”. Añadiendo que aunque el gobierno ha prohibido esta práctica, es usual encontrar mujeres mayores con los dedos mutilados.



“Sonia y yo creamos un vínculo hermoso, tanto que la comunidad me nombro “Hubula Ge Mabel” es decir, me dieron el apellido de ellos y me dijeron que cuando volviera me van a construir una casa para poder tener mi propio espacio”, concluyó en Instagram.



Otro momento “impactante”, según la creadora, fue que, antes de comer, rezaron el padre nuestro en su idioma nativo para posteriormente darse la bendición. Toda la documentación tiene una duración de más de 40 minutos, en los cuales evidencia sus costumbres para la preparación de la comida y otros aspectos.



Por último, contó que los hombres y las mujeres no duermen en la misma casa; incluso la arquitectura de la vivienda producida por ellos es diferente según el género. Además, es común que los hombres tengan varias esposas y todas ellas tienen que aceptarse entre sí.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

