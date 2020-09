Así funcionan los hoteles del país en la nueva realidad

Con vías abiertas y vuelos nacionales habilitados desde este mes, los viajeros del país tienen la mira puesta en sus próximos destinos. Y así como los turistas, los hoteles afinan procedimientos y labores con el objetivo de recuperar la confianza de sus huéspedes, gracias al cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad.



(Podría interesarle: Hoteles Estelar reinician operaciones bioseguras en el país)

“Con la llegada de la pandemia tuvimos que cerrar, pero estamos esperanzados en que los colombianos quieren viajar, gozando de seguridad”, dice Miguel Díez, presidente de Hoteles Estelar. Los viajeros entrarán este año en un proceso de prueba para recuperar la confianza en los destinos de manera gradual. Se espera que el sector recupere los niveles de ocupación que tenía antes de la emergencia para el 2022.



¿Qué cambia en el nuevo escenario y qué les garantizará a los huéspedes un espacio seguro y apto para descansar? El autocuidado de cada viajero será la clave, así como las medidas de desinfección y prevención que asuman los alojamientos.

Una entrada segura

La experiencia cambia desde el check in. Los huéspedes deben pasar por tapetes de desinfección de calzado, tomarse luego la temperatura y entregar su equipaje para desinfección. Por supuesto, deben usar tapabocas en espacios compartidos. Claudia Valbuena, gerente corporativa de eventos de Hoteles Dann, explica que se han dispuesto geles desinfectantes a la entrada y, desde el lobby, se procura el distanciamiento de dos metros entre los huéspedes con señalización.



Alejandro Blanco, director corporativo de operaciones de Hoteles Estelar, explica que la recepción de los alojamientos tiene un separador en acrílico con ventanillas. “Adicional a esto –dice– entregamos un kit de bioseguridad”. Todos los empleados deben portar en todo momento los elementos de protección.



(Lea también: Los destinos turísticos del país más visitados por los colombianos)



Los hoteleros han optado por retirar de las habitaciones elementos que pueden representar algún foco de contaminación, como cafeteras y pocillos. No habrá minibares, los controles remotos estarán desinfectados y en bolsas y “algunos servicios serán a solicitud, como secadores o mesa de planchar”, dice Blanco.



A la hora de comer hay novedades. Si bien los restaurantes funcionan con las medidas de higiene exigidas por el Gobierno, los bufés no estarán habilitados. Explica Blanco, de Estelar, que “se prestará servicio a la mesa o asistido, cumpliendo con el aforo permitido. En algunos hoteles tenemos dispuestos restaurantes para visitantes. Durante la pandemia implementamos servicio a domicilio”.



Los hoteles de la cadena Hilton ofrecerán vajilla y cubiertos desechables para quienes lo soliciten. “Como alternativa al servicio de bufé y desayuno, ofrecemos platos individuales para llevar”, explica Elena Guerrero, directora de ventas y mercadeo de Hilton Bogotá.



(Además: Awake Travel lanza plataforma educativa para actores del turismo)



Con el fin de minimizar el contacto entre empleados y huéspedes, Hilton y Estelar incentivan el uso de códigos QR para revisar los menús. Además, esta última cadena está trabajando en la implementación de una plataforma que permita a los huéspedes realizar digitalmente los procesos de check in y check out, algo que también busca

“mejorar los tiempos de atención”, dice Blanco.



En las zonas comunes, dice Valbuena de Dann, “el aforo máximo permitido es del 30 por ciento. Además, en los salones de eventos no se permiten reuniones de más de 50 personas, quienes además deben estar a 2 metros de distancia”.



Piscinas, spas, saunas y turcos no pueden usarse. Los hoteles están a la espera del aval el Ministerio de Salud y de entes territoriales para su apertura. “Sin embargo –dice Blanco, de Estelar–, nos encontramos trabajando en la implementación de protocolos de bioseguridad para piscinas e hicimos observaciones al borrador del documento”.



Hay procesos invisibles para los viajeros, como la desinfección diaria de habitaciones y zonas comunes, así como el cumplimiento de normas ordenadas por el Gobierno para el sector. Es clave fijarse en certificaciones de seguridad de los alojamientos que garantizan su cumplimiento.



Así, la invitación es darse la posibilidad de visitarlos y dar un paso hacia la reactivación del sector.

REDACCIÓN VIAJAR

EL TIEMPO