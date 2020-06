Así avanza la reapertura de los hoteles en Italia

En el mundo posterior a la pandemia, el máximo lujo es vivir como si el virus nunca hubiera existido. Eso es exactamente lo que Forte Village, un complejo costero en expansión en la Cerdena italiana, está tratando de ofrecer a sus huéspedes.



A su llegada, los viajeros recibirán pruebas de anticuerpos de respuesta rápida e hisopos de covid-19 para asegurarse de que estén saludables. Aquellos con resultados de prueba favorables pueden disfrutar de los extensos terrenos y actividades del resort, que incluyen baloncesto, tenis, toboganes de agua y un spa de talasoterapia con amplias piscinas de agua salada, sin tener que usar mascaras faciales ni cumplir ninguna regla de distanciamiento social.



Si dan positivo para covid-19, serán aislados con asistencia médica las 24 horas en su propia villa privada en una sección escondida del parque natural de 50 hectáreas que contiene el complejo. Y si las dos pruebas proporcionan resultados contradictorios, serán aislados hasta que tengan dos pruebas de covid-19 negativas consecutivas a intervalos de 24 horas.



"Estamos tratando de ofrecer la normalidad como servicio", dice Lorenzo Giannuzzi, director ejecutivo de Forte Village, quien también ha integrado una aplicación de rastreo de contactos para que los huéspedes la usen mientras están en el sitio.



Ahora que Italia emerge de uno de los peores brotes de covid-19 entre los países europeos, el país está lidiando con la forma de salvar al menos parte del 13% del producto interno bruto que habitualmente deriva del turismo.



El 3 de junio, un mes después de que el confinamiento del país comenzara a relajarse,

Italia reabrió su frontera a los viajeros de la Unión Europea y el área Schengen, lo que preparó escenario para la reapertura de los hoteles.



Pero muchos están esperando que se impongan restricciones a los turistas de países no miembro como Estados Unidos y China, quienes suelen gastar más.



Inicialmente, se esperaba que esa política expirara el 15 de junio, pero con las deliberaciones continuadas en toda la Unión Europea sobre la mejor manera de comenzar a dar la bienvenida a los internacionales nuevamente, se estableció una nueva fecha objetivo para el 1 de julio.



Mientras tanto, los hoteleros pueden comenzar a probar las aguas en cuanto a cómo ajustar el famoso estilo de hospitalidad de Italia para los viajeros pospandémicos.

El enfoque de Forte Village se encuentra en un extremo del espectro, ofreciendo lo que considera una combinación de seguridad total y libertad total, ayudado no solo por las pruebas sino también por un menú de actividades que tienen lugar en un entorno vasto, abierto y exuberante.



La mayoría de los otros hoteles han optado por metodologías más conservadoras que favorecen el distanciamiento social, la tecnología sin contacto y el uso de máscaras para el personal y los huéspedes.



La pregunta es cuántas de estas medidas se pueden implementar para reducir las preocupaciones de los huéspedes y la exposición potencial sin convertir al personal en agentes de policía o comprometer su cálida bienvenida.



Algunos hoteles muestran un compromiso excepcional con la salud pública al invertir en tecnología de limpieza de vanguardia; otros se mantienen fieles a pautas gubernamentales más simples.



Entre las medidas de desinfección requeridas se encuentran el uso de máscaras faciales por parte del personal, la desinfección regular de habitaciones y otras áreas comunes, la instalación de dispensadores de desinfectante para manos en espacios comunes y el monitoreo constante a través de sistemas de filtración de aire.



Entre los que van más allá se encuentra el glamuroso complejo de cinco estrellas de Villa d'Este en el lago de Como. Ha mejorado precauciones que incluyen escáneres de temperatura, ocupación reducida en sus restaurantes y bares para garantizar el distanciamiento social y menús digitales para todo, desde el servicio de habitaciones hasta los tratamientos de spa.



Del mismo modo, en el glamuroso Hotel Principe de Savoia de Dorchester Collection, en Milán, las camareras estarán equipadas con máquinas de ozono para descontaminar las habitaciones.



En Sole al Pantheon, el hotel más antiguo de Roma, en funcionamiento desde 1467, se ha instalado un sistema de saneamiento ionizado para eliminar las bacterias durante todo el día; implica el uso de un aerosol especial que convierte las superficies regulares en autodesinfectantes.



También en Roma, el legendario Hotel Hassler, establecido en la cima de la Plaza de España, se esta moviendo hacia el check-in basado en aplicaciones, llaves digitales para las habitaciones y servicios que cargan periodicos -7.000 de todo el mundo- en los dispositivos personales de los huéspedes.



Pero para los hoteles que siguen la ruta anticuada y de baja tecnología, mantenerse al día con todos los nuevos requisitos no es un trabajo fácil. Algunos incluso se preguntan si todas las precauciones valen la pena o simplemente harán que el trabajo de proporcionar un escape libre de estrés de la vida diaria sea imposible.



Con reglas de distanciamiento social que varían según la ubicación (se requieren 7 metros de distancia alrededor de la piscina, pero solo 4,5 metros entre las sombrillas de playa), por ejemplo, hacerlas cumplir puede ser confuso e incomodo para el personal.



Segun Bernabo Bocca, director de la asociación de hoteleros Federalberghi, "no podemos administrar hoteles pensando en la geometría". "Los hoteles no pueden parecer hospitales", agrega Andrea Ronchetti, gerente del hotel de Hassler en Roma, y agrega que todavía esta descifrando cuándo volverá a abrir sus puertas. "Necesitamos garantizar el máximo de higiene y seguridad, mas que nunca, pero sin perder el factor humano.



Aumentaremos el servicio de habitaciones y aboliremos el desayuno bufé. Pero aún tendremos al barman o al gerente del restaurante hablando con nuestros huéspedes, algunos de ellos habituales durante anos, describiendo un plato o un vino, haciéndolos sentir como en casa. Tendremos que aprender a sonreír con nuestros ojos, detrás de las máscaras"

BLOOMBERG