La isla de Aruba se autoproclama la isla de la Felicidad. Ambicioso, ¿verdad? ¿Puede tener geolocalización la felicidad? Ellos, por si acaso, ya lo hicieron eslogan: ‘Aruba, One Happy Island’.



Anclada en el mar Caribe, con 180 kilómetros cuadrados de superficie total, la isla promete 360 días de sol, una temperatura media de 28 °C, refrescantes vientos, playas de arena blanca y agua cristalina fuera de la zona de huracanes. Y su gente, afirma un estudio de 2016 realizado entre la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) y Rosen College of Hospitality Management de la Universidad de Florida Central, es feliz.



La felicidad en Aruba no se limita a los turistas. La isla tiene un bajo índice de criminalidad y es considerada uno de los lugares más seguros del Caribe. Esto contribuye a que sus habitantes vivan en un ambiente de tranquilidad y armonía, lo que se traduce en una comunidad amigable.



Aterricé a la hora programada en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix un día de abril, cubierta con una chaqueta de pluma negra y con un mensaje de texto que decía: “Hola, Marianela, bienvenidos. Estoy afuera. Ya te mando una foto mía”. Seguido, otro mensaje con una selfi adjunta: “El Leonardo DiCaprio de Aruba, ja, ja”. Así se presentaba nuestro guía, Jonathan, con una alegría contagiosa.



Con un acento que nos sonó a un extraño portugués, Jonhatan lanzó un: “Con ta bai?, ¡bon bini!”. En Aruba se habla en papiamento (el idioma oficial junto con el holandés), una mezcla de español, portugués, la lengua de los nativos arawaks, algunas palabras de inglés y otras de diversas lenguas africanas.

Apuesta por la sustentabilidad

La isla apuesta a la sustentabilidad, y su compromiso se hace notar en cada rincón. Hay molinos de viento y paneles solares, así como una planta de reciclaje. Cuentan, además, con un hotel embajador en la materia, el Bucuti & Tara Beach Resort, que alcanzó el 100 % en la escala Green Globe (certificación en sostenibilidad) y, como si esto fuera poco, es el hotel más romántico de Aruba. ¡Me quito el sombrero!



Aruba es un crisol geográfico y cultural. Arranca por la fusión entre caribeños con influencias neerlandesas debido a su fuerte pasado colonial, y se combina con el mar celeste furioso, mezclado con zonas desérticas llenas de cactus, plantaciones de aloe vera, iguanas y lagartijas, y hasta una granja de avestruces.



Aruba es uno de esos lugares con una personalidad tan fuerte que hechiza. Como diría un viejo amigo: “Si la defino, la limito”.



La capital de los colores

‘Oranjestad’ significa 'naranja' en español, y es el color que simboliza a la madre patria. Sin embargo, la hermosa capital portuaria me sorprendió con sus hermosos edificios color pastel de estilo neerlandés, su vibrante vida nocturna y sus tiendas libres de impuestos.



Sí, Oranjestad es el lugar perfecto para caer en la tentación, como lo hace la ola gigantesca de turistas que bajan de los hoteles flotantes y que acaparan la capital en busca de perfumes, ropa y artículos electrónicos.



Para aquellos que logran escapar de las tiendas 'duty free' y prefieren dar una vuelta, desde 2012 lo pueden hacer arriba del tranvía de última generación. También es muy buen plan perderse a pie por las calles laterales: las distancias son cortas y es muy seguro.



Almorzamos en The West Deck, un clásico en la isla, atendido por sus dueños a pasos de la capital. Sentados en una gran terraza de madera sobre la arena blanca, degustamos platos caribeños como los famosos langostinos rebozados, acompañados con un exquisito arroz caribeño con leche de coco y tacos de pescado. De beber, la especialidad de la casa, una ‘beerita’. El nombre proviene de la fusión de 'beer' (cerveza) y margarita.



De postre, y como si fuera poco, no pudimos negarnos a otro emblema de la casa: la Dark & White Chocolate Mousse Cake, mientras que de fondo escuchábamos el sonido de los aviones al aterrizar.

Gastronomía y playas

Jonathan nos pasó a buscar para recorrer la zona norte de la isla. Bajamos y, al llegar a la entrada principal del hotel, me pareció ver de lejos un antiguo molino de viento rojo que me hizo acordar de los Países Bajos.



En efecto, junto con sus vecinas islas de Curazao y Sint Maarten, Aruba forma parte del Reino de los Países Bajos y se convirtió oficialmente en parte de las Antillas neerlandesas en 1845. Su estrecha relación se refleja en la arquitectura, la gastronomía y la educación. Si bien la isla no forma parte de la Unión Europea, los ciudadanos de Aruba poseen pasaporte holandés y gozan de los mismos derechos que los ciudadanos europeos.



Fue una buena opción alojarse en el distrito turístico de Palm Beach, en la parte noroeste. Por las noches ofrece un atractivo polo gastronómico hotelero con tienditas y barcitos animados con música en vivo (algunos a todo volumen), y durante el día regala distancias cortas a playas populares.



Para ser más exacta, a 15 minutos a pie de nuestro hotel nos esperaba Eagle Beach, la playa más famosa de Aruba. Suele figurar entre las 10 playas más lindas del Caribe y del mundo. Con su clásico árbol fofoti (tipo de mangle emblemático del lugar), esta playa invita a sacar la postal perfecta.



Palm Beach es otra de las playas de ensueño, con 3 kilómetros de arena blanca, palmeras perfectas, hoteles de alta gama y aguas turquesas ideales para flotar panza arriba, tomar sol y practicar deportes acuáticos. Cuenta con cuatro muelles, numerosos bares de playa y restaurantes.



Tomamos el LG Smith Boulevard en dirección al norte para visitar la diminuta playa de Tres Trapi de sólo 400 metros de largo, rodeada por acantilados. El nombre de la playa proviene del papiamento y significa 'tres escalones', en referencia a tres pequeños escalones que le dan acceso.



Es ideal para aquellos que buscan un ambiente más privado y tranquilo, lejos del alboroto. La arena es suave y blanca, y el mar es tranquilo, de aguas cristalinas y poco profundas, lo que la hace perfecta para explorar el fondo del mar.



A sólo 10 minutos caminando se encuentra otra joyita, Arashi Beach, la favorita de los lugareños. Ideal para visitarla en familia, cuenta con duchas y ofrece una gran zona de estacionamiento. Desde la orilla se puede apreciar el famoso Faro de California, rodeado de cactus que parecen dedos que apuntan hacia el cielo azul.



Vale la pena subir las 117 escaleras para admirar una vista de 360 grados de toda Aruba y de países vecinos como Venezuela. Desde la cima se puede ver el 70 % de la isla. Eso sí, una vez arriba, los vientos pueden alcanzar entre 40 y 50 kilómetros por hora.



Camino al lejano este

Desayunamos temprano y, a las 8:30 a.m., Jonathan ya nos estaba esperando afuera del hotel. Encaramos la ruta 4 para visitar un pequeño barrio de típicas casitas color pastel de estilo arubeño.



Cunucu Village parece un barrio para muñecas. Dejamos atrás la perfección urbana y seguimos la ruta para toparnos con dos sitios naturales muy célebres: las formaciones rocosas de Ayo y Casibari. Esta última es la más alta de la isla. Desde arriba se observan los cerros Jamanota, Arikok y Hooiberg.



A lo lejos, el mar caribeño desaparece por completo del mapa, y deja a la vista otro mar, de cactus, y una zona árida donde las iguanas juegan, sigilosas, a aparecer y desaparecer. La energía que emite el lugar es única.



Jonathan nos invitó a pasar debajo de las gigantescas rocas de granito (llamadas tonalitas), como parte de un ritual que era sagrado para los habitantes originales de la isla. Dentro del predio también se pueden apreciar dibujos rupestres que datan de miles de años atrás.

Mar adentro

Antes de nuestra excursión en catamarán, almorzamos sobre el agua en Pelican Nest, que regala unas vistas impresionantes a cualquier hora del día.



Estaba un poco impaciente. Pronto visitaríamos uno de los mejores paisajes submarinos de la isla: el barco Antilla. Fue un carguero alemán que el capitán Smith decidió hundir en 1940 para no entregárselo a los holandeses. Le ordenó a su tripulación poner las calderas a todo vapor.Cuando estuvieron a la máxima temperatura, y habiéndose asegurado de que su tripulación estaba a salvo, hizo abrir las compuertas para que, al entrar en contacto con el agua fría, las calderas explotaran y se partiera en dos el casco de 120 metros de eslora. Ambas mitades quedaron a la vista, y me resultaban un poco intimidantes.



Una vez arriba del catamarán logré relajarme –con la asistencia de la barra libre de cocteles–, cantándole el feliz cumpleaños a extraños y rodeada de marineros que desfilaban con bandejas de empanadillas típicas y brochetas de frutas y queso.



Ya me sentía tan a gusto que decidí no solo nadar sobre el barco hundido, sino también saltar sobre él. Tomé coraje, me acerqué al borde del catamarán y, mientras el capitán contaba el 1, 2 y 3, salté, seguido de un grito, al precipicio acuático. Aruba estaba funcionando.

Bien al sur

Después de 20 minutos de viaje en auto en dirección sur, paramos en una playa totalmente distinta al resto por su arrecife de corales de 34 metros y sus manglares. Habíamos llegado a Mangel Alto.



Entre los manglares, sorprendimos a un pescador junto a su hijo saliendo del agua con algunos picudos saltarines dentro de una red que, con empeño y paciencia, lograron pescar. Retomamos viaje hacia San Nicolás, la ciudad más al sur de Aruba y dueña de un arte callejero envidiable.



Tito Bolívar, el curador y coordinador de más de 50 murales distribuidos en el barrio, nos esperaba para hacer el tour por la ciudad. Nos contó que encontró el amor por el arte callejero en un viaje a Bogotá y que su trabajo se coronó en 2019, cuando la revista Forbes señaló a la ciudad como la capital del arte callejero en el Caribe.



Hoy, San Nicolás ofrece al público arte plasmado en cada pared por muralistas de todo el mundo. Muchos artistas reconocidos, como la argentina Fio Silva, la chilena Isidora Paz López y el portugués Odeith, entre otros, han dejado su huella en la isla.



Dejamos atrás el arte para acercarnos casi al extremo final de la isla, justo donde se asoma, en forma de medialuna, una de las playas más buscadas por los turistas, Baby Beach, reconocida por sus aguas cristalinas que están protegidas por un arrecife natural.



En esta tranquila playa de poca profundidad, como si fuera una laguna, me despedí agradecida de Aruba bajo un cielo rosado. Era mi último atardecer arubeño en la isla donde, como estaba previsto, fui muy feliz.



