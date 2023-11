Arabia Saudita: la estrategia del Reino para descarbonizar su economía hacia el turismo

Las probabilidades de que Arabia Saudita me siguiera sorprendiendo eran pocas. Reflexiones internas me llevaron a concluir que ya lo había visto todo en un viaje de cinco días a ese país de Oriente Próximo. Estuve en un concierto de Bruno Mars en el desierto, subí el Kingdom Centre –el quinto rascacielos más alto de esta nación–, volé en aviones privados, conocí proyectos urbanísticos que únicamente –pensaba– existen en películas de ciencia ficción y recorrí las ruinas de la antigua ciudad de Mada’in Saleh. Pero me equivoqué. Justo en la última noche de mi estadía en el reino conocí y me tomé una foto con Karim Benzema, uno de los jugadores más laureados del Real Madrid y que ahora debuta en Al-Ittihad Jeddah, equipo de fútbol de Yeda, ciudad costera a orillas del Mar Rojo.

El Reino de Arabia Saudita históricamente ha sido un territorio cerrado y al que era prácticamente imposible conocer, al punto de que las visas turísticas no existían. Esta situación, sin embargo, cambió drásticamente en 2019, cuando el país decidió por primera vez ofrecer permisos de turismo para 49 naciones en una gran estrategia que contempla reducir su dependencia económica del petróleo. Este plan es auspiciado por Mohammed bin Salmán, principie heredero del reino, cuya visión es atraer a 120 millones de viajeros (nacionales e internacionales) para 2030.



"Acá el turismo se considera un pilar estratégico en el plan de diversificación como parte de la visión 2030. Es un sector que no se da por hecho, en el que se invierte y que se planea debidamente. Un trabajo liderado por el príncipe heredero, su alteza real Mohammed bin Salmán, de forma eficiente", le dijo a EL TIEMPO Gloria Guevara Manzo, asesora en jefe del ministro de Turismo de Arabia Saudita.



Detalló, además, que el año pasado Arabia Saudita aumentó en 8,7 por ciento su PIB, una de las economías que más crecieron en el grupo del G20. "El del turismo es un sector muy relevante, que está generando empleos. Antes del covid, uno de cada cuatro empleos era gracias al sector de viajes y turismo, y por eso le queremos apostar a generar 1 millón de empleos y, además, queremos que el 10 por ciento del PIB sea gracias al turismo", agregó Guevara.



La primera impresión al tocar suelo de Arabia Saudita, específicamente su capital, Riad, es que es significativamente distinta a las que estamos acostumbrados a ver en occidente. Los hombres usan siempre su prenda tradicional, el thawb, una túnica de manga larga que llega hasta los tobillos. Las mujeres, entre tanto, visten una abaya, un manto largo que cubre hasta los tobillos, y la mayoría utiliza burka para taparse el rostro.



"Ahora las mujeres somos más libres. Podemos decidir si nos cubrimos el rostro o no. Yo, por ejemplo, me lo tapo porque así son mis creencias religiosas. Pero si quisiera, no lo haría. De hecho, ya podemos manejar y ahora también tengo mi propio carro. Conduzco del trabajo a mi casa o al supermercado", cuenta una guía mientras recorremos la localidad de Al-Ula, al noroeste.

Vista general de Riad, capital de Arabia Saudita. Foto: Camilo Peña

Las avenidas de Riad son amplias. Los carros transitan a altas velocidades y, al contrario de lo que muchos pensarían, hay trancones. Para movilizarse es casi necesario tener un carro, no solo porque las temperaturas alcanzan los 42 grados centígrados en el día, sino porque las cebras peatonales son pocas y el sistema de transporte público aún no es tan potente.



Es común ver la imagen del rey Salmán bin Abdulaziz y la de su hijo, Mohammed Bin, plasmadas en las calles de la ciudad, en cuadros en centros comerciales, así como en restaurantes. Los edificios altos y ostentosos son visibles casi desde cualquier parte de la ciudad, al igual que las grúas, volquetas y obreros, porque es una ciudad en constante construcción. Llama la atención de los visitantes Diriyah, un lugar histórico, al noroeste de Riad, que se transforma para atraer turismo a través de un ambicioso plan que costará 63.000 millones de dólares y estaría finalizado para 2030.



Abdullah al Ghanim, jefe de servicios compartidos de la Autoridad de Desarrollo de Diriyah, lo explica así: "Construiremos 30.000 viviendas, 42 hoteles, más de 80 restaurantes, universidades, campos de golf y un bulevar parecido a los de París (Francia). Este ecosistema será tan grande que esperamos que más de 50.000 personas vivan acá”, dice el experto en un recorrido por la sede del proyecto. La idea es osada y, de hecho, ya iniciaron las construcciones de los parqueaderos, ubicados a 30 y 50 metros bajo tierra.



"Esta iniciativa se la dejaremos a las futuras generaciones, una ciudad que estará dividida en tres sectores, en donde habrá un estudio de fútbol", explica Al Ghanim mientras con su mano derecha sostiene un misbaha o cuentas de oración.



Maqueta de cómo quedaría transformada Diriyah. Foto: Camilo Peña

Este no es el único gigaproyecto que está construyendo el Reino de Arabia Saudita. Al otro extremo de Riad, a aproximadamente una hora en carro desde Diriyah, hay unas grandes bodegas que resguardan un proyecto inimaginable. Se llama La Línea (The Line, en inglés), y se planea construir una ciudad inteligente en una línea totalmente recta a lo largo de 170 kilómetros por el desierto, iniciando a orillas del mar Rojo.



Hakim, guía del lugar, detalla: "Buscamos simplificar la manera como vivimos, pasando de ciudades que se expanden a un lugar en donde podamos estar sin calles, sin carreteras, sin emisiones de gas, que sea completamente peatonal, y podamos preservar el 95 por ciento del medioambiente".



Imagínese que su casa esté suspendida encima de otras y construidas sobre un muro. Habrá estadios y colegios, literalmente, colgados. Habrá puentes interconectados entre los dos muros que componen The Line y los separará una distancia de 200 metros entre sí. Los muros estarán construidos a una altura de 500 metros sobre nivel del mar, las estructuras intercaladas permitirán sutilezas de sombra y luz, y microclimas en diferentes niveles.



"Tendrá el potencial para que nueve millones de personas se muevan en diferentes partes de la ciudad en 20 minutos, rodeadas de naturaleza”, explica Hakim. Las excavaciones de esta ciudad inteligente comenzaron hace seis meses, al igual que su área marina. Por todo lo demás, es una idea conceptual, creada por más de 15 arquitectos de todo el mundo, que espera ser realidad –al menos una primera parte– en 2030.



Los saudíes son ostentosos y el Kingdom Centre es muestra de ello. Este rascacielos, situado en la zona económica de Riad, tiene una altura de 302 metros. En su interior alberga un Four Seasons Hotel, un elegante centro comercial, un cinema (de los pocos que hay en Arabia Saudita), un centro de convenciones y un mirador. Conocido como SkyBridge, es una estructura de acero que pesa alrededor de 300 toneladas y está en toda la cima del rascacielos, una posición única para apreciar la capital de Arabia Saudita.



El viaje pasa por dos ascensores, el primero tarda unos 50 segundos en alcanzar la altura de 180 metros hasta el nivel de transferencia, y el segundo demora menos de 40 segundos en llegar a su destino final. La entrada cuesta 69 riales saudíes, unos 75.000 pesos colombianos.

Kingdom Centre, el quinto rascacielos más alto del país. Foto: Camilo Peña

Son las 12 del día, el Sol está en su máximo punto y la temperatura alcanza los 44 grados centígrados. Pese a que la vida en Riad comienza en la noche, cuando el calor ha bajado, hay algunas personas caminando por el lujoso centro comercial de este rascacielos. De repente y por unos minutos se escucha un canto en árabe. El lugar queda vacío y la mayoría de las tiendas cierran. Es el llamado a orar (por ley, todos los ciudadanos sauditas deben ser musulmanes) y no importa la actividad que estén haciendo, todo se detiene durante al menos 20 minutos, al menos dos o tres veces al día en este país.

Al Ula, pasado y futuro

Un vuelo chárter nos trasladó a un grupo de más de 20 periodistas latinoamericanos y españoles al corazón del desierto de Arabia Saudita: Al-Ula. Esta localidad resguarda uno de los tesoros arqueológicos más importantes para esta nación: las tumbas de Hegra, el primer patrimonio de la humanidad de este país, declarado por la Unesco en 2008.



"Hegra es la capital de los nabateos, una población nómada que inició su propia civilización hace 2.000 años en Petra, sudoeste de Jordania. Hace muchos años, ellos decidieron mudarse aquí, a Hegra. Ahora lo que se preserva son las más de 100 tumbas que ellos mismos crearon", dice Yanaji, guía de lugar.



Se trata de un espacio enigmático, rodeado de gigantescas rocas que alcanzan los 20 metros de altura. Están tan finamente instaladas a lo largo de este complejo natural que el visitante duda que hayan sido creadas por el azar. Se admira el ingenio de la población nabatea para tallar y esculpir estas gigantescas rocas y convertirlas en tumbas. Muchas de ellas tienen grandes puertas (a la mayoría no pueden ingresar los turistas, para preservar el lugar) y en su interior están los socavones donde esta población enterraba a sus muertos.



"Utilizaban dos técnicas para sepultar. Por un lado, cavaban hasta tres metros bajo tierra y ahí metían los cuerpos; y por otra parte, los sepultaban alrededor de la piedra. En Petra también existen estas tumbas y hay alrededor de 600, la diferencia es que acá, en Hegra, están mejor conservadas, por lo que se pueden apreciar con más detalle", agrega Yanaji.

Así lucen las tumbas de Hegra, en Al-Ula. Foto: Camilo Peña

Al-Ula está rodeada de formaciones rocosas, cañones y barrancos muy particulares. Por ejemplo, en este lugar está la famosa roca del Elefante, conocida como Jabal Al-Fil, una maravilla de la naturaleza que se eleva a una altura de 52 metros y es un ejemplo del poder erosivo del agua y el viento.



Mientras más conocemos y más nos adentramos en la cultura saudí, se ratifica la ostentosidad que quiere trasmitir este país al mundo. Justo en el medio de estas formaciones rocosas, el reino construyó el Maraya Concert Hall, un centro cultural y el edificio de espejos más grande del mundo. Sí, justo en medio del desierto, y de no ser por el Sol, que se refleja en sus paredes, esta construcción pasaría inadvertida por su diseño.



A pocos metros del Maraya Concert Hall está unos de los hoteles más exclusivos en los que he tenido la oportunidad de hospedarme. Se trata del Banyan Tree Alula, un complejo hotelero situado en el desierto y con más de 60 suites. Es tan grande el lugar que los visitantes deben ser trasladados en carritos de golf a cada una de sus habitaciones. Ofrece hasta tres villas diferentes, y en la que me hospedé cuenta con piscina privada, servicio wifi y televisión. La noche puede costar hasta 2.000 dólares.

Banyan Tree Alula. Foto: Camilo Peña

Cae la tarde en Al-Ula. El calor se disipa y corre el rumor de que el cantante estadounidense Bruno Mars se está hospedando en el Bayan Tree Alula, porque dará un concierto. “¿Un evento musical en medio del desierto?”, se preguntan algunos de los periodistas. Parte de la estrategia del príncipe heredero contempla llevar a artistas musicales de talla mundial. Y esa noche, Bruno Mars dio un concierto, casi que privado porque no había más de 400 personas, en un escenario instalado en la mitad del desierto y con luces led que simulaban cascadas de agua sobre las rocas.



Esa noche fue particular. A diferencia de los otros días del viaje, en el concierto se apreció la juventud saudí. Mujeres y hombres no usan sus acostumbrados abaya y thawb. Vestían jeans y camisas, y es un espacio de diversión que ha tomado relevancia, teniendo en cuenta que en Arabia Saudita no existen discotecas o clubes nocturnos.

Epilogo



En las costas del mar Rojo –llamado así por el color que toman sus aguas cuando el sol las golpea– se ubica otro destino que el reino está impulsado turísticamente. A diferencia de Riad, Yeda tiene más ‘vida’, quizá por su vibra costera. Cuenta con un moderno centro de comercio, en donde es posible comprar todo tipo de cosas: desde relojes, collares y electrodomésticos hasta ropa, especias y dátiles (la fruta insignia de Arabia Saudita).



Recorrer sus pasadizos es una aventura visual y gustativa. Era el último día en este territorio árabe y el grupo de periodistas regresaba del centro de Yeda. Justo en la entrada del hotel Shangri-La Jeddah, de cinco estrellas y uno de los más exclusivos de esta ciudad, se parqueó un carro lujoso último modelo. De allí descendió Karim Benzema, exjugador del Real Madrid y ahora delantero Al-Ittihad Jeddah.

“Benzema, tómate una foto con nosotros”, le grité. Nos miró, pero se negó. Ya adentro del hotel, en el lobby, insistí y por fin accedió a tomarse un par de fotos. “Él está viviendo en el hotel mientras se le consigue una casa para él y su familia”, comentó una persona del hotel.



En Arabia Saudita el consumo de alcohol está prohibido, pero hacen mocteles a base de frutas. La comida, en su mayoría, se cocina a base de vegetales y granos.





CAMILO PEÑA CASTAÑEDA- ENVIADO ESPECIAL DE VIAJAR

SUBEDITOR VIDA DE HOY

​Por invitación del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita