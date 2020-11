Avanza en Congreso proyecto que frenará abusos de las aerolíneas

La Cámara de Representantes acaba de aprobar en segundo debate el Proyecto de Ley Estatuto del Consumidor Aéreo que tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios de este servicio público.



Con él se busca que las aerolíneas presten un servicio digno y con calidad; cumplan con las compensaciones y que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil haga seguimiento a las tarifas y sanciones a las aerolíneas cuando estas incumplan sus obligaciones.

“Estoy muy feliz de que el proyecto continúe su trámite en Senado, porque beneficiará a miles de viajeros, quienes durante años han tenido que aguantar los abusos de las aerolíneas. Repito, no más juguitos de caja y bolsas de papas, tenemos derecho a un servicio digno en el transporte aéreo”, afirmó el Representante Fabio Fernando Arroyave, autor de esta iniciativa.



En un primer momento se dio un debate de Control Político a la Aerocivil y como resultado de este Arroyave radicó en 2019 el Proyecto de Ley que hoy ya pasó a tercer debate en Comisión Sexta de Senado.



“Las aerolíneas deben reconocer los derechosde los usuarios, merecemos una atención que valga tanto como lo que pagamos por viajar en este medio de transporte”, concluyó el Congresista.



Los puntos principales del Proyecto de Ley Estatuto del Consumidor Aéreo son los siguientes:



1. Compensaciones: En el proyecto ya no se habla solo de un refrigerio, se exigen pagos con porcentajes que varían según tiempo de retraso y valor trayecto



-Sobreventa: Estipula que el pasajero debeseracomodado en el vuelo siguiente en la menor brevedad posible, si el pasajero acepta. De lo contrario deberá reintegrarle, además delvalor que pagó y un adicional al 30% del valor del tiquete.-Cancelación:Si no se hace con aviso previo dos (2) semanas deberán reembolsar el 100% del valor tiquetey los gastos en que incurra el usuario afectado.



2. Equipaje: si este es extraviado le devolverán 20% valor trayecto.



3. Derecho al Retracto: Permitirlo hasta por 48 horas siguientes a la compra, sin mayores condiciones.



4. Equipaje para deportistas: facilitar el transporte de estos elementos y si no exceden el peso máximo establecido, de acuerdo con las condiciones del tiquete, no se le cobre valor adicional.



5. Mascotas: Las mascotas que sean apoyo emocional viajarán gratis.



6. Corrección: La corrección en los errores de nombres o apellidos no podrán cobrarse.



7. Atención de usuarios: deberán habilitar espacios en los aeropuertos para que personal capacitado en derechos de los usuarios atiendan a los pasajeros, por quejas ante aerolíneas u otros actores.



8. Sanción e investigación a las aerolíneas: La unidad Administrativa Especial (UAE) de Aeronáutica Civil deberán inspeccionar, vigilar y controlar a las aerolíneas.



9. Seguimiento a las tarifas: Todas las aerolíneas deberán reportar el valor de las tarifas ofertadasdetallando los criterios de la fijación del precio final.



