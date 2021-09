Antigua Guatemala, la mejor ciudad a visitar en Centro y Suramérica

La ciudad colonial superó en los premios The World's Best a otras urbes como Bogotá, Sao Paulo y Buenos Aires, con lo cual obtiene nuevas oportunidades de exponerse al mundo y atraer turismo de lujo hacia Guatemala.



La belleza colonial, el colorido y la rica historia de la Antigua Guatemala coronaron a esta ciudad como la número uno de Centro y Suramérica en la edición 2021 del prestigioso listado The World's Best de Travel + Leisure.



En la web oficial de la revista estadounidense, una de las publicaciones de referencia mundial para turismo y viajes de lujo desde hace varias décadas, se destaca a la antigua capital de Guatemala como una "bella ciudad histórica" que brilla por la amabilidad y hospitalidad de su gente, así como por el encanto de su historia y oportunidades de aventura que se pueden encontrar en la naturaleza a sus alrededores.



Los premios The World's Best son publicados cada año por Travel + Leisure en diferentes categorías, con un alcance de millones de lectores que buscan destinos exclusivos para conocer lo mejor de cada país.

Antigua Guatemala Foto: Archivo particular

En esta ocasión, la Antigua Guatemala ocupa el primer lugar del apartado de 10 ciudades de Centro y Suramérica en un listado en el que también figuran Cuzco, Perú; Río de Janeiro, Brasil; Buenos Aires, Argentina; Cartagena, Colombia; Mendoza, Argentina; Bogotá, Colombia; Quito, Ecuador; Montevideo, Uruguay, y Sao Paulo, Brasil.



Con este logro para todos los guatemaltecos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de ese país manifestó su entusiasmo, alegría y, sobre todo, agradecimiento a todas las personas y entidades estatales y privadas que suman esfuerzos para dar a conocer a Guatemala en el exterior y poner en alto el nombre del país.



Asimismo, el primer lugar de la Antigua Guatemala entre los mejores destinos de Centro y Suramérica refleja los resultados de la estrategia de reactivación económica y turística de Guatemala durante la pandemia de covid-19, y en el marco del Bicentenario de Independencia, impulsada en gran parte por la labor de la Red de Consejeros Comerciales del Minex.

