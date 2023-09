Dicen que menos del 1 por ciento de la población mundial ha visitado el ‘continente blanco’. Así que no es para menos que las experiencias vividas ahí sean fuera de lo común. Pero vayamos por partes...

¿Cómo llegar?

Imagine que un día despierta, abre la cortina y, sin esperarlo, frente a usted descubre un paisaje nevado y un mar azul profundo en el que, a simple vista, puede ver a una ballena jorobada y a su cría. Suena extraordinario, ¿verdad? Lo es. No obstante, se trata de una vista muy frecuente por aquí: en el continente antártico, es fácil ver paisajes de ensueño y vivir aventuras. Lo difícil es llegar ahí.



Para viajar a este continente, tomé un vuelo directo de la Ciudad de México a Santiago de Chile. Al día siguiente tomé otro hacia Punta Arenas, una pequeña ciudad en el extremo sur del país andino. Desde ahí, solo faltaba un vuelo más (hacia la Base Aérea Antártica Presidente Frei, ubicada en la isla Rey Jorge o King George Island), donde me embarcaría en el crucero. Sin embargo, el clima tenía otros planes para mí...



Pasaje de Drake

Antes de seguir debo aclarar que, en este punto, hay dos opciones para llegar a Antártica en crucero. La tradicional es por agua: embarcar en Puerto Williams, ubicado en la costa norte de la isla Navarino, en Chile, y cruzar el pasaje de Drake (nombrado así en honor al famoso pirata Francis Drake, quien supuestamente fue el primero en cruzarlo).



Esta alternativa exige más tiempo y conlleva la posibilidad de unos cuantos mareos adicionales. Esto se debe a que el cuerpo de agua que separa el continente americano de la isla Rey Jorge, el punto más al norte de Antártica (al menos en su lado colindante con América), es considerado el más turbulento del mundo.



Es justo el punto en que el océano Pacífico se une con el Atlántico: definitivamente, del choque de estas dos masas gigantescas de agua es imposible que salga un remanso de paz y tranquilidad. Cruzar el pasaje de Drake puede implicar varios días más de travesía. Si el tiempo no lo limita, podría ser opción: claro, siempre y cuando no se maree fácilmente.



En mi caso, aproveché la segunda opción: la posibilidad que ofrece la naviera Silversea, una línea de cruceros de lujo con una especial vocación para ofrecer experiencias únicas, para embarcar desde la isla Rey Jorge, en el archipiélago Shetland, al sureste de Argentina y al norte del océano austral. Para llegar ahí, deberá tomar un vuelo desde Punta Arenas. Con esta opción, vuela sobre el pasaje de Drake, lo cual ahorrará muchos mareos y hasta cuatro días de viaje.



El clima manda

Si piensa aventurarse en este destino tan extremo, considere que cualquier plan que haga por su cuenta, la agencia de viajes o la naviera requerirá la bendición de un buen clima. Por ejemplo, el día en que yo debía tomar el vuelo de Punta Arenas a la isla Rey Jorge, unos vientos fuertes hicieron que se cancelaran los vuelos desde y hacia ese destino.



Lo bueno es que pudimos visitar un rancho local y entrar en contacto con los habitantes de la zona, quienes nos enseñaron a trasquilar ovejas y a entrenar perros para el pastoreo. También pudimos ver (muy a lo lejos) cóndores en su hábitat natural. ¿Lo malo? Un día menos en Antártica. Pero, como podrán leer más adelante, al final no importó: bastan unos pocos momentos en el espléndido paisaje de Antártica para justificar el viaje.

Hora de embarcar

La Antártida es un territorio prácticamente virgen. Allá no existen los riesgos de enfermedades que tenemos en el resto del mundo. Por ello, para proteger el ecosistema, es importante que, antes de pisar el continente, se ponga ropa impermeable (en el caso de Silversea, ellos regalan un juego completo) y se calce las botas para nieve, previamente desinfectadas y limpias.



Una vez que tenga el uniforme y vea un video para aprender a subir y bajar del zódiac (lancha inflable que, en este viaje, será su principal medio de transporte fuera del barco), podrá abordar la lancha que lo llevará de la costa de la isla Rey Jorge al crucero. En mi caso, se trató del Silver Endeavour, el más nuevo miembro de la flota de Silversea, construido especialmente para las travesías en los polos.

Lujo antártico

El Silver Endeavour es un barco pequeño, considerando los estándares de las navieras comerciales. Se trata de una embarcación para 200 pasajeros y 200 miembros de la tripulación. Y, como puede suponer, con esta proporción, la atención califica casi como marcaje personal. De hecho, le asignarán un mayordomo personal. Así que la atención a todos sus deseos y necesidades parecerá casi religiosa.



De hecho, es completamente acorde con el escenario: además de contar con un diseño muy elegante, el barco es increíblemente práctico. Por ejemplo, aunque los camarotes son amplios, cuentan con tantos espacios para guardar sus cosas que se sentirá completamente en casa o mejor. Y no solo eso: además, es el sueño de todo explorador polar, con la tecnología necesaria para surcar los mares helados como si se tratara de una inofensiva pero enorme piscina.



Además, cuenta con cuatro restaurantes ideales para los amantes de la alta gastronomía, piscina techada, bares, biblioteca, cafetería, boutique, spa, etc. Y, aunque no hallará casinos ni toboganes, la diversión no faltará.

Expediciones únicas

Si espera descanso y contemplación, está equivocado. Aunque puede practicarlos en los numerosos espacios que tiene el barco para ello, es mejor aprovechar las expediciones que el equipo de Silversea tiene para usted. Puede ser desembarcar en una playa que hace más de 100 años fue utilizada como base para balleneros holandeses, recorrer una bahía en zódiac para buscar ballenas o glaciares o desembarcar en compañía de biólogos, ornitólogos, historiadores o científicos para recorrer laderas cubiertas de hielo hasta llegar a donde los pingüinos viven en colonias.

Es difícil decir cuál será la aventura que tengan preparada cada día del crucero. Por un lado, mucho depende del clima: si tiene suerte, el programa inicial se respetará al pie de la letra. Pero si el clima no coopera, no se preocupe: en vez de llevarlo a explorar la bahía X, lo llevarán a la playa Y.



De hecho, por otro lado, hay una consideración adicional: debido a la necesidad de mantener estos territorios de la manera más inalterada posible, hay un acuerdo entre las navieras para evitar que haya más de un crucero en cada uno de los sitios por visitar (playas, bahías, islas).



Según nos dijeron, con un día de anticipación, cada embarcación debe informar su destino para la siguiente jornada. Así separan cada lugar por visitar, para que no haya “tráfico” o multitudes que puedan afectar a la fauna o a los lugares.



Sea lo que sea, recuerde: va a transitar por lugares casi vírgenes cuyos paisajes no le piden nada. Y en cualquier momento podrá toparse con los habitantes del lugar: ballenas jorobadas, orcas, focas, pingüinos, etc. Lo ideal es estar listo para lo que sea... incluso si lo que te ofrecen es el llamado polar plunge.



Cuándo viajar

Prográmese para embarcarse en algún momento, desde noviembre hasta marzo, para aprovechar la primavera y el verano austral.



De noviembre a marzo (primavera y verano en el hemisferio sur), las temperaturas en las zonas costeras que se encuentran justo al sur de Chile y Argentina pueden ir de los -5 °C a los 5 °C.



En el invierno austral, continente adentro, se han identificado las temperaturas más bajas de todo el planeta: mientras que es común que el termómetro marque unos -60 ° centígrados, en julio de 1983 hubo un registro de ¡-89,2 °C!

¿Cuánto cuesta el viaje?

Los vuelos directos a Santiago desde Bogotá son abundantes y están entorno a los dos millones quinientos mil pesos colombianos por persona (con equipaje en bodega). Y luego hay que hacer el vuelo de la capital de Chile a Punta Arenas, trayecto que le puede costar un millón trescientos mil pesos colombianos. Todo eso, claro, depende de la temporada en la cual decidida viajar. Hay navieras, como Silversea, que ofrecen paquetes que incluyen todos los vuelos y las noches de hotel en Santiago y Punta Arenas.



Crucero

Hay distintos precios según la naviera que contrate y el número de días que dure la travesía. En el caso de Silversea, uno de 10 días, con todo incluido y todos los vuelos cubiertos, puede costar unos $ 13.000 dólares por persona.

FRANCISCO CUEVAS

EL UNIVERSAL (MÉXICO) - GDA