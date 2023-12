André Aparício, nuevo gerente general del hotel W Bogotá

La cadena internacional de hoteles W Hotels nombró como nuevo gerente para Colombia y para su sede en Bogotá a André Aparício, quien presenta una amplia experiencia profesional en el sector.

Aparício afirma que el hotel W Bogotá destaca por la narrativa única, diseño, ofertas culinarias y de bienestar, que van de la mano con la excelencia en servicio y hospitalidad de la cultura colombiana, sin perder la esencia audaz y creativa de la marca W.



"Soy un fiel creyente de que en el hotelería de lujo deben primar las conexiones emocionales con los huéspedes. Debemos generar memorias y recuerdos que hagan que se sientan en casa y quieran regresar. La marca W atraviesa un momento de madurez que encaja perfectamente en lo que buscan los actuales viajeros de lujo: experiencias auténticas y únicas conectadas con el destino", afirma el gerente.



"Somos un hotel enfocado en huéspedes y locales con muchas novedades dentro lo que cabe destacar la renovación del centro de convenciones) para el 2024", agrega.



André llega a la capital del país después de más de una década de experiencia en el sector en diferentes actividades como director de alimentos y bebidas y director de operaciones en varios países, incluido Brasil, España, México y Portugal de donde es originario.



En agosto del 2021, André aceptó el reto de unirse a W Bogotá, como director de operaciones donde estuvo por un año y se destacó como líder del proyecto de apertura de The Café, primer espacio gastronómico en Colombia con una oferta de preparaciones con productos Nespresso ubicado dentro del hotel y popular entre los visitantes locales.



El nuevo gerente es licenciado en gestión hotelera de la Universidad de Algarve (Portugal) y cuenta con diversos cursos de especialidad donde se destacan Hospitality Management 360 y Revenue Management, por la Cornell University de Estados Unidos. Igualmente, llevó a cabo los cursos de F&B Management y Finance for non-Financial Managers, en Hotelschool The Hague (Holanda).



REDACCIÓN VIAJAR