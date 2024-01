Andorra, el pequeño paraíso natural de los Pirineos

Tomamos una van desde el aeropuerto de Toulouse, en Francia, con destino a la capital de Andorra. “¿Cómo será? ¿Qué hay ahí?”, pensaba mientras íbamos recorriendo pintorescas villas francesas.



Mis únicas referencias eran dos: Andorra es un paraíso fiscal y Gerard Piqué es dueño del equipo profesional de fútbol más importante de este país.



El paisaje del trayecto me cautivó: ríos impecables, bosques tupidísimos, puentes medievales y montañas con picos altísimos. Sí, los Pirineos. Aun en primavera, se cubren un poco de nieve.



Pasamos migración y leí un cartel: ‘Benvinguts’ (‘bienvenido’ en catalán, su idioma oficial)... Estábamos en Andorra.



Llegamos a su capital, Andorra la Vieja (Andorra la Vella, en catalán), hundida entre un grupo de montañas. Es evidente la limpieza de sus callecitas, ríos y parques. Sin duda, tiene el aire más puro que he respirado. En cada rincón de esta ciudad que, a pesar de sus dimensiones, es cosmopolita, aspiras el cautivador aroma de un bosque de coníferas.



El territorio es bastante pequeño. Apenas abarca 468 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a unir Medellín y Cartagena.



“Andorra no produce nada”, me dijeron, refiriéndose a que, por su tamaño, no producen casi nada de agricultura, ganadería e industria. Eso sí, depende mucho del comercio y el turismo, sobre todo en la época invernal, cuando sus montañas se cubren de nieve y se convierten en el resort de esquí más grande de Europa del Sur.



En Andorra la Vieja encontrará mucha carne y embutidos para saborear; muchos inmigrantes portugueses y latinos, siendo los argentinos la mayoría; modernos complejos turísticos en desarrollo y edificios en construcción. Sus atractivos históricos y para ir de 'shopping' o simplemente para comprar un buen souvenir –con más de dos mil establecimientos de todo tipo– no son pocos.



Para los amantes de la aventura y del deporte extremo, sobre todo de invierno, hay mucho que hacer en sus tres centros de esquí, con instalaciones de primer nivel y buenas experiencias para quienes nunca se hayan puesto un par de esquís.



¿Por qué ir a Andorra?



A pesar de su tamaño, hay mucho que conocer y probar, como su cocina, que fusiona las gastronomías francesa y española, particularmente la catalana.



Se conoce por ser un país con un nivel bajísimo (4,5 por ciento) en materia de impuestos sobre productos y servicios –en España es del 21 por ciento y en Francia del 20 por ciento–, por lo que los centros de consumo y boutiques tienen precios bastante atractivos.



Es poco conocido, pero con ofertas turísticas top. A ello se suma el plus del idioma, pues la mayoría habla el español. Y manejan como tercer idioma el francés.

Además, puede aprovechar algunos días en Andorra y después viajar por Francia o España, teniendo cerca las ciudades de Toulouse y Barcelona.



Los precios para esquiar en Andorra son equiparables a lo que pueden cobrar en Aspen Vail o Park City, en Estados Unidos. Incluso, algunos precios de telesillas, renta de equipo y clases pueden ser más baratos.



Andorra es otra gran opción para los viajeros que disfrutan de las montañas nevadas y que desean descubrir nuevos paisajes y culturas distintas a lo ya conocido, pero sin dejar de pisar la nieve.



El lago Pessons es uno de los más populares de Andorra. Es un destino ideal para el senderismo, el esquí, el ‘snowboard’, y también es posible la pesca. Foto: iStock

Andorra la Vieja

La mejor manera de conocer Andorra la Vieja es a pie. El centro histórico se compone de estrechos callejones de piedra con bares y cafés.



Su edificio más emblemático es la Casa de la Vall, antiguo Parlamento andorrano y el más pequeño de Europa en su momento. Es una pequeña casa que data de 1580, convertida en un museo que explica la historia del país.



La avenida principal es Meritxell, repleta de restaurantes, boutiques, centros comerciales y hoteles. Una buena parte es peatonal. Un lugar imperdible y muy fotogénico es la plaza de la Rotonda, que cruza sobre el río La Valira, el cual corre con fuerza debajo de un puente en el que se levanta la escultura 'La noblesse du temps', del pintor y escultor español Salvador Dalí.



Para comer, recomiendo El Restaurante en el casino Unnic. Sirve platos típicos de la región, entre los que destacan los canelones andorranos: ¡riquísimos! Su decoración es alucinante, con colores oscuros y luz tenue. Una especie de algodones, que simulan nubes, cuelgan de su techo, y sus gabinetes tienen la forma de carros maleteros.

Otra opción gastronómica que hay que incluir en su visita a Andorra es Odetti Bistro, una mezcla de cocinas española y andorrana tradicional. Lo más rico son sus carnes y embutidos estilo ibérico.



Y para relajarse, visite Caldea (sí, aun en época de frío). Este es un balneario de aguas termales de arquitectura vanguardista. Sus aguas a 34 °C son perfectas para pasar los fríos inviernos. Se localiza en la parroquia (localidad) Escaldes-Engordany, aunque puede llegar caminando desde la capital.



El área exclusiva para adultos llamada Inuú cuenta con un circuito donde caminas a través de túneles con chorros de agua, albercas techadas y al aire libre con vistas al naciente 'skyline' de Andorra y los montes Pirineos.

A esquiar en Grandvalira



Grandvalira es la estación de esquí más grande en Andorra y del sur de Europa. Está formada por siete sectores: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, El Peretol, Grau Roig y Pas de la Casa.



El esquí, por supuesto, es la actividad principal, con varios circuitos para todos los gustos y niveles, incluida una escuela para novatos.



Hay más actividades. Algunos sectores cuentan con pistas en medio del bosque (una de ellas es la más grande de Europa) para hacer 'snowtubing' o un recorrido a bordo de trineos jalados por perros, conocido como 'mushing'.



Para soltar más adrenalina, tiene que ir al Màgic Gliss, un tobogán sobre rieles que alcanza los 40 kilómetros por hora a través de un bosque nevado. El Snake Gliss también es una emocionante opción, y consiste en un paseo en trineos articulados.



Para los niños hay un par de zonas exclusivas para esquiar: el Mont Magic y Yokai, inspiradas en las criaturas mitológicas del bosque, como el tamarro y el urogallo.

Una opción más lujosa es la experiencia Epic Andorra, un hospedaje en medio de la naturaleza en una burbuja con todas las comodidades o en alguno de sus dos glampings: una cabaña estilo casa del árbol y un domo para ver las estrellas.



La estancia mínima es de dos noches para un máximo de cuatro personas por un valor desde 850 euros. Incluye aperitivo de bienvenida, cena con bebidas, desayuno, salida con guía de montaña o clase de esquí (grandvalira.com).

Un lugar para las familias

Pal Arinsal es la estación de esquí ideal para familias, pues tiene pistas para principiantes. Está casi en la frontera con España, muy cerca del pico más alto de Andorra, el Comapedrosa.



Si aún no se anima a deslizarse sobre la nieve, tiene un simulador virtual de esquí. También hay paseos guiados en 'moonbikes' o 'snowtrikes' (bicicletas y motocicletas eléctricas adaptadas para ir sobre la nieve).



Para poner a prueba su valentía está el Big Airbag, un colchón gigante con tres plataformas de salto de hasta cinco metros de altura.



Cuenta, además, con dos tirolesas: una para adultos, de más de 300 metros de longitud, y otra para niños, con 160 metros de trayectoria y muchas curvas (palarinsal.com/es).

Ordino Arcalís

Colindando con Francia, en el Valle de Ordino está la estación de Ordino Arcalís, la mejor para practicar el 'freeride': un tipo de esquí que no tiene un recorrido establecido, reglas o metas para conseguir. Solo hay que dejarse llevar.



También se organizan excursiones con raquetas de nieve y paseos en motonieves, ya sea durante el día o por la noche.



Uno de sus lugares imprescindibles es el mirador-reloj solar de Tristaina, en el pico de Peyreguils, a 2.701 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es una estructura en forma de anillo de 25 metros de diámetro por 1,5 de ancho, suspendida sobre el terreno.



Llegar toma su tiempo, pues hay que subirse a un teleférico, luego a una telesilla y finalmente caminar por senderos algo escarpados.



Vale totalmente la pena pasear y dar la vuelta por su estructura de 360°, con vistas al lago de Tristaina, al Valle de Ordino y los valles franceses de Auzat (ordinoarcalis.com).

Guía para llegar

El país forma parte del espacio Schengen, por lo que únicamente es necesario su pasaporte. A partir de 2024, se solicita un permiso de viaje electrónico a través del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias, por sus siglas en inglés).



Andorra no tiene aeropuerto. La manera más sencilla es llegar a Barcelona o a Toulouse (Francia). Desde ambos destinos hay salidas en autobús a Andorra la Vieja. El trayecto en autobús es de unas dos horas (desde 33 euros por persona) hasta la capital, pero también se puede bajar en otras parroquias (localidades). El país está muy bien conectado con su sistema de autobuses que conecta a todas las parroquias con salidas cada 15 minutos en trayectos máximos de 40 minutos.

OMAR MORENO

EL UNIVERSAL (MÉXICO) - GDA