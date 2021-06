Anato inaugurará Vitrina Turística con más de 3.000 citas de negocios

La Vitrina Turística de Anato, una de las ferias de turismo más importantes de América Latina, ultima detalles para abrir sus puertas en Corferias del 16 al 18 de junio, en Corferias.



Durante la rueda de prensa de lanzamiento, llevada a cabo este martes, la presidenta de Anato, Paula Cortés Calle, señaló que en este punto “la Vitrina está totalmente vendida”. De hecho, ya hay más de 3.000 citas de negocios agendadas y más de 8.000 personas registradas.



Tal y como se informó en días anteriores, la Vitrina ya no contará con modalidad virtual. Será presencial. “Vamos a tener alrededor de 27.000 metros cuadrados dedicados a los negocios que jalonarán la reactivación del turismo nacional y también el latinoamericano”, señaló Cortés. Y agregó que para garantizar que el evento sea seguro, esta vez se redujo en un 30 por ciento el área de exposición y en un 40 por ciento el aforo de personas que transitarán por la feria.



“Para empezar, cabe decir que el evento estará cerrado al público general; además, para evitar tumultos los recorridos serán unidireccionales; no se permitirá comer ni beber dentro del recinto y se dispondrán lavamanos en todo el espacio. Se insistirá en el uso de tapabocas y el respeto del distanciamiento social y todos los protocolos”, explicó Cortés.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana (quien se posesionó el viernes en su cargo), señaló que la realización de la Vitrina marca un punto de inflexión en la reactivación del sector turístico colombiano: “Este es un nuevo inicio y estamos seguros de que vamos a recuperar las cifras previas a la pandemia”, dijo la funcionaria, quien además mostró su beneplácito por la presencia de Argentina como país invitado de honor, por tercera ocasión.



Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de Argentina, y Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Inprotur (Argentina), hicieron presencia en el lanzamiento.

Lammens afirmó que la reciente celebración de Fitur en España tuvo una importancia simbólica, por el claro mensaje que envió para el turismo mundial: “Estamos reiniciando, empezando a ver una luz al final del túnel gracias, entre otros factores, al avance que estamos viendo en vacunación”.



El ministro afirmó que el turismo es estratégico para el desarrollo de Argentina y de todos los países de la región y puso de relevancia el muy fluido intercambio de turistas que tienen este país y Colombia, “de modo que la realización de la Vitrina de Anato es una buena noticia, una buena señal”.



Ricardo Sosa agregó, por otro lado, que las perspectivas de recuperación son alentadoras: “En Europa hay una demanda contenida de turismo. El progreso de la vacunación nos posibilita tener una mirada a mediano y largo plazos, que todos estamos esperando”.



María Lucía Villalba, vicepresidenta de planeación y proyectos de Fontur, aseguró que la Vitrina también es un punto de referencia para el llamado turismo de reuniones: “Colombia venía ocupando un lugar de liderazgo en esta modalidad antes de la pandemia. Esta Vitrina es la oportunidad para mostrar que el país tiene un ambiente de negocios propicio y alineado con la dinámica global”, dijo. Y destacó la recuperación que se vislumbra para este sector que en el 2019 aportó 3,86 puntos al producto interno bruto y que es la puerta de entrada al empleo formal, particularmente de los jóvenes.



Bogotá y Cundinamarca son los invitados de honor nacionales a la Vitrina. Karol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), destacó el trabajo que la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, y el gobernador del departamento, Nicolás García, han venido liderando en términos de promoción conjunta, como región: “Trabajamos en productos turísticos y también en promoción conjunta y complementaria. Gracias a eso a la Vitrina llegan 54 de nuestros empresarios, 30 de Bogotá y 24 de Cundinamarca, con toda su oferta. Es un primer momento de impacto con miras a la recuperación del tejido empresarial, golpeado por la coyuntura”, señaló Karol Fajardo.



De acuerdo con Fajardo, en la Vitrina tienen agendadas más de 600 citas de negocios durante las cuales la ciudad y el departamento mostrarán juntos las bondades de una oferta que incluye desde turismo de lujo hasta turismo de naturaleza, negocios y bienestar. “Esta versión de la Vitrina no se va a olvidar. Quedará para la historia”, dijo.



El gobernador Nicolás García también hizo énfasis en el trabajo con la capital, “estamos trabajando con Bogotá en todas las líneas, y el turismo no podía ser la excepción. El principal destino turístico de los bogotanos es Cundinamarca, que ofrece toda la variedad de climas. Este es, además, el departamento con el mayor porcentaje aplicación de vacunas del país”.

