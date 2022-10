Este parece ser el año de los hoteles all inclusive, que lograron altos niveles de ocupación cercanos a los de la prepandemia. Una de las razones que explican el fenómeno es que el sector de los viajes de placer se recuperó más rápido que el corporativo y los pasajeros buscan opciones para descansar y despreocuparse de todo, pero sin resignarse del confort, con los gastos establecidos antes de la partida.



Además, cada vez más establecimientos de esta modalidad ofrecen servicios cinco estrellas, gastronomía gourmet e incorporan áreas prémium.

o cinco estrellas.



Los hoteles todo incluido lograron sacudirse el concepto con el que se los asociaba tradicionalmente: muy masivos y de mediana calidad, destinados a comer y beber todo el día. Por el contrario, fueron evolucionando y lograron consolidarse en los últimos tiempos dentro del segmento de alta gama.

Los 'all-inclusive'

Esta propuesta de alojamiento comenzó en la década del 50, con los Club Med (empresa francesa) como pioneros.



“Club Med fue el creador de los all inclusive en 1950. Lo que buscaban era otorgar a los clientes una experiencia sin preocupaciones de ningún tipo, idea que reviste una mayor importancia porque el nacimiento de la empresa fue en la posguerra. Desde su introducción, el concepto fue evolucionando y adquiriendo mayor sofisticación en las prestaciones de servicios: gastronómicos, hoteleros, de edificación, y llegando a la madurez actual del producto, que incluye el cuidado de los niños, los deportes y las experiencias en familia. Y en lo que refiere a los resorts de montaña, por ejemplo, el all inclusive abarca los pases a los medios de elevación y las clases de esquí y snowboard, parte de nuestro gran diferencial”, explica Pablo Godoy, vicepresidente de Club Med para Argentina.

Club Med en Cancún

Lo cierto es que los all inclusive dieron un salto, se extendieron principalmente por el Caribe y México, donde se concentra la mayoría, y desde hace poco siguen sumando más propuestas con servicios exclusivos y crecen las aperturas de propiedades todo incluido en cadenas de lujo.



“Antes, los all inclusive se asociaban como vacaciones para comer y beber todo el día con actividades muy masivas, sin estar dirigidas a nadie en particular, donde siempre había ruido, bochinche. Eso fue evolucionando, las actividades se segmentaron para diferentes gustos, con deportes y clases de gimnasia; la música se volvió más chill out, y la gastronomía orientada al wellness, donde siempre hay muchas propuestas saludables para elegir”, cuenta Mario Viazzo, director de Palladium Hotel Group Latinoamérica.



Grand Palladium Imbassaí (Bahía) cuenta con el área exclusiva Signature Level. Foto: GRAND PALLADIUM

Y agrega que el cliente es más exigente y busca más exclusividad. Para atender esa demanda, en el Grand Palladium Imbassaí, en Bahía (Brasil), presentaron recientemente Signature Level, un área prémium con villas especiales, diferente gastronomía y bebidas y atención personalizada.



“Es sorprendente que en nuestro hotel Grand Palladium Costa Mujeres, en Cancún, el sector Familly Selection, un área con servicios diferenciales, como piscina, bar de playa y restaurantes exclusivos, el 30 por ciento de los pasajeros sean argentinos. Es una de las nacionalidades que más se destacan en destinos all inclusive, porque viajan mucho en familia, con niños, no quieren olvidar la calidad y estos hoteles son una solución”, continúa Viazzo.

Las cadenas hoteleras

Las grandes cadenas cinco estrellas siguen ingresando en el sector all inclusive. A fines del año pasado Hyatt incorporó a su cartera Apple Leisure Group y se convirtió en uno de los mayores propietarios de resorts de lujo con todo incluido en el mundo. Durante 2021, Marriott International firmó 22 acuerdos para resorts todo incluido, lo que marcó un récord para la compañía.



Hilton es otra de las grandes cadenas que avanzan en el camino all inclusive. Inauguró tres nuevos resorts en un año en México.



“Desde que Hilton entró en el segmento del all inclusive, en 2008, ha cambiado el modelo del sector turístico y se ha expandido por México y el Caribe. Los consumidores buscan alojarse con marcas que conocen y en las que confían, especialmente después de la pandemia”, cuenta Nicole Tilzer, directora sénior de Estrategia de All-Inclusive y Resort de Hilton.

El Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort tiene áreas VIP para clientes que quieren atención personalizada y prémium. Foto: Hilton Tulum Riviera Maya

La cadena también incorporó áreas vip: “Los huéspedes tienen la opción de subir de categoría. En Hilton Tulum Riviera Maya acceden a check-in privado, zonas de playa y una piscina privada y opciones gastronómicas con menú exclusivo”, ejemplifica Tilzer.



Los hoteles Meliá también se sumaron al cambio: “El concepto tradicional de los hoteles todo incluido ha evolucionado significativamente, con un cambio en la oferta de productos y un mayor enfoque en la diferenciación, intentando garantizar experiencias personalizadas y auténticas, muy enfocadas a la integración con la cultura y comunidad local”, finaliza Mynor Espinoza, general manager de Paradisus Cancún By Meliá.



Los all inclusive con servicios personalizados son la nueva fórmula del éxito para pasajeros que buscan no pensar más que en disfrutar bajo cinco estrellas.



ANDREA VENTURA

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA