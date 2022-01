Si se habla de las cascadas más famosas del mundo, quizá las primeras que vengan a la mente son las Cataratas del Niágara, un compendio de cascadas ubicadas en plena frontera entre Estados Unidos y Canadá.



Este conjunto de caídas de agua hacen parte del recorrido que hace el río Niágara en el noroeste de Norteamérica, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos naturales de esta región del mundo, al punto que al año unas 30 millones de personas visitan las cataratas.



Pero además de la cantidad de visitantes que llegan a este destino, existen otros datos curiosos e interesantes que hacen de este uno de los escenarios más fascinantes por conocer.



Un lugar vivo

Uno de los aspectos más llamativos de las cataratas es que la fuerza del agua es tal que con el pasar del tiempo no solo han perdido altura sino que también inician mucho antes. Es por eso que hace unos 12.000 años las cascadas estaban ubicadas 7 kilómetros río abajo.



No se sabe con exactitud cuánta es la pérdida anual, pero los geólogos han trabajado arduamente para disminuir, aunque no es posible eliminarla.



Las más caudalosas

Las del Niágara no son las cataratas más altas del mundo. Ese puesto le corresponde al famoso Salto del Ángel, en Venezuela. Es más, existen al menos 50 por encima de ellas. Pero sí ostentan el título de las que más agua mueven.



Se estima que sus tres saltos de agua (Horseshoe falls, American falls y Bridal Veil falls) movilizan unos 110.000 metros cúbicos de agua por minuto, unas 3.000 toneladas por segundo.



¿Río Niágara?

A menudo, se dice que las cataratas tienen tal nombre por el río Niágará. Y aunque así se conoce a ese afluente, técnicamente no se trata de un río, sino de un estrecho entre dos lagos. Por las cataratas pasa, de hecho, toda el agua de los grandes lagos de Norteamérica.



REDACCIÓN VIAJAR

