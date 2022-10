Si en un futuro, no muy lejano, se topa con un caracol fosilizado de tamaño exorbitante, con una casa en forma de neumático o con una excéntrica construcción que, más que una vivienda, parece un balón de fútbol gigante, no se preocupe, no está perdiendo la cabeza; por el contrario, está siendo testigo de las más insólitas casas que puede alquilar en Airbnb.



Con el objetivo de seguir brindando experiencias inmersivas a los clientes, la plataforma digital que, entre otras cosas, se dedica al alquiler temporario de viviendas, decidió lanzar -hace unos meses- un concurso en el que la estética no es la protagonista: lo son la creatividad, originalidad y sostenibilidad.

Cientos de diseñadores, arquitectos y aficionados enviaron sus ideas extravagantes con el sueño de que Airbnb las financiara; no obstante, solo 100 fueron los elegidos para formar parte de la categoría ‘OMG!’ de la plataforma que, en su prontuario, ya acumula los alojamientos más excéntricos del planeta.

Dentro de los ganadores del concurso se encuentra un caracol fosilizado y una pelota de fútbol gigante. Foto: Airbnb

Desde una curiosa papa convertida en casa hasta un submarino, un autobús retro, un ovni futurista y una cabaña en forma de bota, son tan innumerables como descabelladas las construcciones que se pueden encontrar en la plataforma que sería un crimen contra la creatividad e innovación no presentar algunas de ellas.

Hotel Big Idaho Potato



“Si te encanta la sensación esponjosa que tienes al comer papas de Idaho, te encantará quedarte en una gigantesca papa convertida en una acogedora escapada para dos adultos”, es la para nada insignificante descripción que pueden encontrar los usuarios de Airbnb una vez ingresan a conocer más acerca del Hotel Big Idaho Potato, una construcción que de casa tiene poco y de papa mucho.



Cuando la Comisión de la Papa de Idaho, en Estados Unidos, retiró una papa de utilería de seis toneladas, Kristie Wolf se apoderó de ella y la transformó en uno de los anuncios más famosos en Airbnb: desde entonces ha multiplicado cinco veces su inversión inicial -que fue de 32 mil dólares, equivalentes a poco más de 155 millones de pesos colombianos- y construido cuatro alojamientos más que, por supuesto, se encuentran en la categoría de ‘Impresionantes’.

Esta peculiar construcción luce, exactamente, como su nombre lo indica: como una ovalada, ancha y deforme papa color café que descansa en 400 acres de buenas tierras de cultivo del estado de Idaho, justo al sur del centro de Boise.



Su interior, a diferencia de su exterior, está lleno de lujos y comodidades. Un silo personalizado convertido en un refugio de spa, una vaca que funge como mascota durante la estadía, una chimenea eléctrica, una cama hecha a medida, un tocadiscos y un patio trasero privado son solo algunas de las, para nada despreciables, ventajas que el lugar ofrece.

De acuerdo con la página oficial de Airbnb, esta papa de 6 toneladas se encuentra disponible a partir de $ 1.031.209 pesos colombianos la noche; sin embargo, los precios pueden variar dependiendo del número de huéspedes que se alojen, las fecha de llegada y el día de salida.



Las reseñas de los huéspedes, por su parte, no mienten: “Este lugar es único y definitivamente vale la pena visitarlo (...) El silo de grano incluye lujos de spa como una bañera de inmersión y selva tropical”, “Es tan oscuro por la noche que puedes ver la Vía Láctea” y “Escapada perfecta de todo en una ubicación única. Tantos toques especiales que realmente apreciamos”.

Submarino amarillo



¿Se imagina usted estar a bordo de un submarino que no necesariamente navega bajo las profundidades de las aguas? Pues, si antes era algo inimaginable, ahora es un sueño hecho realidad gracias a Keith y Jen, quienes compraron un viejo silo de granos por solo 1 dólar -equivalente a 4.884 pesos colombianos- y terminaron convirtiéndolo en todo un oasis naútico.



El submarino color amarillo permite a los huéspedes vivir una experiencia inmersiva de otro mundo. Desde la pequeña sala hasta la cocina, las puertas, los tendidos de cama y las decoraciones, todos los detalles se unen para evocar y recrear una estancia dentro de una nave marítima.

A este peculiar submarino que flota en un mar verde suspendido entre secuoyas se “entra por una rampa que lleva hasta la puerta del mamparo delantero. De allí, se puede ingresar a un salón victoriano steam punk y a la cocina. Luego se puede subir por el periscopio hasta los dormitorios; mientras que el baño temático de ‘The Beatles’ se encuentra en la parte trasera”, de acuerdo con la descripción dada en la plataforma.



Las reseñas de los huéspedes, al igual que el diseño de la vivienda y las comodidades que guarda en su interior, explican por qué el 95 por ciento de los usuarios calificaron con cinco estrellas la experiencia de alojamiento.

“Una experiencia única y divertida para nosotros y los niños. Algo que siempre recordaremos”, “Proporcionan libros y películas con temas náuticos para leer detenidamente, si así lo desea. El montaje de la cocina era perfecto y la decoración era increíble” y “No tener servicio celular o WiFi dentro del submarino nos dio un buen descanso de nuestros teléfonos”, son algunos de los comentarios que han inundado el apartado de valoraciones del submarino.



Según la página oficial de Airbnb, los huéspedes podrán alojarse en esta divertida y excéntrica construcción por un valor de 536.959 pesos colombianos la noche. Al igual que con Hotel Big Idaho Potato, el precio varía dependiendo del número de personas y la cantidad de noches que dure la estancia.



Cabe resaltar que gracias a estos ingresos extras, Keith y Jen han podido vivir cómodamente su jubilación.

Autobús retro

El autobús retro de dos pisos es, quizás, uno de los alojamientos favoritos de los huéspedes en Airbnb. Más que una construcción innovadora, se ha transformado en el hogar de las cientos de personas que, anualmente, acuden a él para tener una estancia memorable en medio de la naturaleza.



¿Por qué no recuperar un bus de los años 60 y transformarlo en una cómoda ‘casa’ con todo los elementos que requiere? Esa fue la pregunta que se hizo Ricardo Marcelino -propietario de Camping Bus Alojamento-, junto a sus padres, hermanas y cuñado, cuando decidió emprender la remodelación de esta popular estancia ubicada en Portugal.

Es un espacio tranquilo, lleno de pequeños detalles. Dejamos como bienvenida una lata con galletas caseras de coco hechas por nosotros y una pequeña cesta con bienes de primera necesidad FACEBOOK

TWITTER

“Es un espacio tranquilo, lleno de pequeños detalles. Dejamos como bienvenida una lata con galletas caseras de coco hechas por nosotros y una pequeña cesta con bienes de primera necesidad, como jabones caseros o pan caliente”, contó Ricardo, en una oportunidad, para la revista de viajes ‘Traveler’.

Este vehículo de tipo inglés -con aire acondicionado e internet- cuenta en la planta baja con una pequeña cocina totalmente equipada, una sala y un baño que transmiten elegancia, comodidad y tranquilidad; mientras que, en la planta superior, está dotado con un dormitorio para dos personas y una sala de estar con sofá que se transforma en otra habitación con capacidad para dos personas más.

Por un valor de $578.064 pesos colombianos la noche -dependiendo del número de huéspedes y la cantidad de noches-, los visitantes podrán adentrarse en un lugar sereno lleno de magia y recuerdos. Como si fuera poco, se podrán relajar en la terraza escuchando el canto de los pájaros, leyendo un buen libro, preparando un asado o dándose un refrescante baño en la piscina privada.



“Este proyecto nos ha enseñado que lo mejor que tenemos es el saber recibir, el poder compartir nuestras vivencias, nuestro espacio y esto se nota siempre en cada comentario que recibimos cuando alguien se despide y nos dice ‘hasta la próxima’”, concluyó el anfitrión de esta propiedad a la revista mencionada anteriormente.

Ovni estilo futurista



A los ovnis se les ha visto y escuchado, principalmente, en las películas de Hollywood, en videos conspiranoicos y en relatos de ficción; no obstante, pocos o, tal vez, ningún humano ha tenido la oportunidad de adentrarse, voluntariamente, en un objeto volador no identificado. O, por lo menos, no lo habían hecho hasta hace poco.



Parece que la distancia interdimensional entre los ovnis y los humanos es cosa del pasado. Gracias a Ronald -el anfitrión-, los huéspedes podrán vivir una experiencia de otro mundo a bordo del Area 55 Futuro House, ubicado en Joshua Tree, California.

Este curioso alojamiento no solo trata de recrear una experiencia tipo glamping, sino que cuenta con encimeras que recubren las paredes para que los huéspedes puedan contemplar el paisaje mientras disfrutan de su estancia realizando toda clase de actividades relajantes -como meditar- y entretenidas -como leer un libro-.



A esta increíble e insólita experiencia podrán acceder los usuarios de Airbnb por un valor de 1'445.156 pesos colombianos; no obstante, el precio aumentará o, en dado caso, disminuirá de acuerdo con la fecha de viaje y el número de visitantes.

La bota



No es la locación de una película infantil, ni el escenario de un cuento de hadas -aunque parece- es un hospedaje tan real como mágico. Se trata de The Boot, una cabaña de dos pisos en forma de bota que se encuentra ubicada en la costa de Tasmania (Australia), un área de belleza natural y escarpada con un exuberante paisaje montañoso para explorar.



De acuerdo con Airbnb, esta construcción es una proeza creativa de la arquitectura, pues posee: “grandes chimeneas abiertas por dentro y por fuera, una lujosa cama tamaño queen, una ducha construida para dos, flores, chocolates, golosinas caseras y su propio patio privado”.

Su anfitriona Judy asegura que una vez los huéspedes se alojan en la cabaña, no se quieren ir. ¿La razón? Es un lugar acogedor, armonioso y poco común tanto dentro como fuera. Su precio, por supuesto, es equivalente a su belleza exótica: 826,397 COP es la suma de dinero que se necesita para pasar una agradable estancia en el remoto estado insular de la costa sur de Australia.



“La cama era muy cómoda y la calefacción por suelo radiante en el baño era una bendición”, “El lugar es mágico y de fácil acceso. Tuvimos una noche de cuento de hadas” y “Todo fue como se describe, el ambiente del lugar es simplemente impecable”, son algunos de los comentarios que, por el momento, han dejado los afortunados que han tenido la oportunidad de hospedarse en esta peculiar cabaña.

