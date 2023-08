En 2022, las noches domésticas reservadas a través de Airbnb se incrementaron alrededor de un 33 por ciento en América Latina, un cinco por ciento más que el crecimiento de las noches reservadas por los viajeros internacionales .



En Colombia, entre tanto, las noches reservadas por los viajeros colombianos en el país crecieron en casi un 60 por ciento entre 2021 y 2022, según un reporte entregado por la plataforma a EL TIEMPO.



De acuerdo con el informe, dicho crecimiento se ha presentado por el cambio en la manera de viajar de las personas después de la pandemia.



"La pandemia causó un impacto sin precedentes en el turismo mundial. Al desplomarse el turismo internacional en más de 70 por ciento, cambió profundamente la forma y el momento en que las personas viajaban. La gente paseaba localmente y descubría nuevos destinos domésticos. Ahora, las personas están retomando los viajes a destinos favoritos en el extranjero, pero las tendencias de viajes más distribuidos persisten e incluso siguen creciendo", dice Fiama Zarife, directora en Airbnb para Latinoamérica de habla hispana.



El reporte afirma también que debido a los elevados costos ocasionados por la inflación las personas están buscando opciones de hospedaje más económicos.



"Para las familias, alojarse en un espacio completo representa una opción más accesible con un precio promedio por persona (de un espacio completo) por alrededor de 103.000 pesos. Para viajeros solos y parejas, las habitaciones privadas representan una opción asequible con un precio por noche de alrededor de 116.000 pesos en Colombia", indica Airbnb.



Entre tanto, alojarse en un espacio completo en América Latina tiene un costo promedio por persona y por noche menor a 35 dólares. Para viajeros solos y parejas, las habitaciones privadas tienen un costo privado por noche de aproximadamente 40 dólares.



Los ingresos promedio de los anfitriones no urbanos en Airbnb en Colombia fueron superiores en 2022 frente a 2021, con un crecimiento de casi 50 %. Foto: Airbnb

Los países con mayor crecimiento

De otro lado, Airbnb dio a conocer los países de la región con más noches reservadas por locales en su propio territorio comparando el año 2019 con el 2022.



El listado es liderado por El Salvador, con un crecimiento del 210 por ciento; le sigue Brasil, con 95 por ciento; Países y Territorios de la Organización de Turismo del Caribe, con 85 por ciento; Chile, con 75 por ciento; Colombia, con 60 por ciento; y México, con 45 por ciento.



"Basado en una encuesta de Airbnb realizada entre los huéspedes que reservaron a través de la plataforma en Colombia, el 39 por ciento indicó que la razón principal para usar Airbnb era ahorrar dinero, el 22 por ciento indicó que querían una experiencia más local y alojarse fuera de una zona turística, y el 12 por ciento quería flexibilidad con el tiempo o el destino de su viaje", reza el reporte.

Las ciudades y pueblos en Colombia más reservados con su primera reserva a través de Airbnb desde marzo de 2020

Desde 2020, en Colombia, casi más de 100 ciudades y pueblos recibieron su primera reserva a través de Airbnb.



Los nuevos destinos más reservados desde ese año son:



- Montebello, Antioquia

- Almeida, Boyacá

- Otanche, Boyacá

- Soraca, Boyacá

- Carmen de Carupa, Cundinamarca

- Caparrapi, Cundinamarca

- Versalles, Valle del Cauca

- Charta, Santander

- Guavata, Santander

- Tolu Viejo, Sucre

- San Vicente del Caguán, Caquetá



"Distribuir el turismo dentro de los destinos y entre ellos, hacia pueblos menos conocidos o barrios menos concurridos, aporta beneficios económicos a comunidades que antes no los tenían. Esto es aún más importante para aquellas comunidades en las que no hay hoteles y en las que los Anfitriones en Airbnb son los principales- si no los únicos- que ofrecen espacios y son el motor del turismo local”, agregó Zarife.



