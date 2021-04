El imponente condominio con forma de serpiente disponible en Airbnb

La empresa Airbnb, conocida por ofrecer servicios digitales de alquiler de alojamientos, cuenta con exóticos destinos que pueden convertirse en auténticas aventuras para los turistas.



(Tal vez le interese: Disney Cruise suspende sus viajes en Estados Unidos y Europa).

Uno de los lugares más interesantes que ofrece es un condominio que está ubicado en la ciudad de Naucalpan de Juárez, en el corazón de México. Se denomina el Nido de Quetzalcóatl y es una exquisita obra arquitectónica que hace un homenaje a la cosmogonía de la culturas maya y azteca.



(Además: Tras bajón por pandemia, Iberia retomará destinos en todo el mundo).



Quetzalcóatl es, tal vez, uno de los dioses más importantes dentro de la mitología mexicana y es representado como una serpiente con plumas.

Facebook Twitter Linkedin

Muchos de sus espacios permiten una interacción directa con la naturaleza. Foto: Cortesía Airbnb

Por eso, el condominio es conocido por sus referencias a la serpiente. Está compuesto por varias casas y alojamientos que, de acuerdo con el portal oficial de Aribnb, se combinan con la naturaleza del sector.

Tiene hermosos jardines y está rodeado de una exuberante vegetación. Entre otras cosas, cuenta con escaleras que parecen cargadas por el cuerpo de una serpiente y desembocan en su cola.



Además, hay varias fuentes y espejos de agua que les permiten a los visitantes conectarse con la naturaleza (una oportunidad única, por ejemplo, para aquellos que desean escapar del ruido de la ciudad).



Pero eso no significa que no cuente con la última tecnología dentro de sus recintos. En las fotografías que comparte la página de Airbnb se puede observar que tiene todas las comodidades que podría ofrecer una casa moderna: televisión por cable, Wifi y calefacción.



(Siga leyendo: El imponente Cristo de 43 metros que se construye en el sur de Brasil).



Tiene una capacidad máxima de seis huéspedes y cuenta con "5 habitaciones, 4 baños, sala, comedor, cocina, centro de lavado", según se lee en la descripción compartida por Airbnb.

Facebook Twitter Linkedin

Sus espacios cuentan con todas las comodidades modernas. Foto: Cortesía Airbnb

Por supuesto, también tiene algunas reglas para los turistas que planean pasar sus vacaciones allí. No se admiten personas con mascotas, no se puede fumar y no es un recinto para organizar fiestas.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias de Tendencias

-Pentágono confirma veracidad de ovnis en video de la Armada de EE. UU..



-Polémica por ajuste de precios de Netflix Colombia.



-Lo que en verdad pasó con una ONG vegana y las galletas de animales.

Tendencias EL TIEMPO