Después de sus últimas aventuras reuniendo a los nombres más importantes de la música para su álbum God Did y, tras revelar su última colaboración con Jordan Brand, DJ Khaled ahora se lanza como anfitrión en Airbnb.



El autoproclamado "sneakerhead desde el nacimiento", DJ Khaled recorrió un largo camino. Ahora, el magnate más grande del hip hop está invitando a los fanáticos a disfrutar de una estancia exclusiva dentro de una recreación de su legendario armario de sneakers, disponible para reservaciones en Airbnb.



Le puede interesar: (Aerolíneas anuncian nuevas rutas para la temporada de fin de año)

"Los sneakers son una parte esencial de la cultura hip hop y coleccionarlas es un arte, al igual que crear música", dijo DJ Khaled. "Aportamos la misma pasión y energía al mundo del calzado que al estudio. Es por eso que estamos emocionados de compartir nuestro reino de los sneakers con los fans y darles la oportunidad de ponerse en nuestros zapatos, literalmente".



¿Dónde será?, no podría ser en otro lugar que Miami, el hogar de DJ Khaled durante los últimos 30 años y la ciudad es una inspiración clave para sus himnos que encabezan las listas de éxitos, sus atuendos lujosos y su extravagante personalidad.

Facebook Twitter Linkedin

DJ Khaled describe a los sneakers como una parte esencial de la cultura hip hop. Foto: Cortesía Airbnb

Por estas fechas, DJ Khaled, permitió que los fanáticos se apoderaran de su gran armario de tenis para dos estancias de una noche para dos huéspedes, cada una a $12 USD (59.800 COP aprox.) por noche, donde tuvieron la oportunidad de vivir y respirar Miami de la misma manera que lo hace DJ Khaled.



Además de la estadía, la experiencia incluía:



- Un par exclusivo de Air Jordan 5 de su colección "We The Best".



- Una nota de bienvenida escrita a mano por DJ Khaled a su llegada.



- Las llaves del reino de las zapatillas, durmiendo entre cientos de pares, incluidos los sneakers más preciados de DJ Khaled, como los Jordan 3 Grateful y los Jordan 8 Oregon PE.



- Un salón al aire libre para relajarse y sumergirse en la onda de Miami después de un chapuzón en la piscina.



- Una oportunidad de disfrutar de algunos de los lugares favoritos de DJ Khaled en Miami, como una cena en su restaurante The Licking - Miami Gardens, una sesión de compras privada en la principal tienda de sneakers de Miami, 305 Kicks, y más.



Aunque las fechas para reservar en esta ocasión fueron solamente dos, el 27 y 28 de noviembre, las puertas no están cerradas con este anfitrión de lujo.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

CON INFORMACIÓN DE AIRBNB*

Más noticias

- 7 países recomendados para viajar solo

- Roma ofrecerá transporte público gratuito durante las Navidades

- Airbnb: estos son los diez alojamientos más impresionantes del mundo