Ahora puede ver las tumbas de Egipto desde casa

Pasear entre los pasadizos de algunas de las tumbas de los faraones del Antiguo Egipto ya es posible, después de que Egipto haya lanzado hoy una iniciativa para abrir sepulcros de manera virtual y así animar a que la gente se quede en casa durante la crisis del coronavirus.



Entre la suspensión de vuelos internacionales y el cierre de museos y sitios arqueológicos, disfrutar de las maravillas de los faraones es ahora un sueño difícil de alcanzar, por lo que Egipto ha inaugurado la primera visita virtual a la tumba de Menna, una pieza que forma parte de la necrópolis de la antigua Tebas, ubicada en la orilla occidental del Nilo en la ciudad monumental de Lúxor.



El sepulcro, perteneciente a la XVIII dinastía (1550 y 1295 a. C.), es "una de las tumbas más bellas y mejor preservadas", según el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio, que ha lanzado por primera vez esta iniciativa bajo el lema "Vive Egipto desde casa. Quédate en casa. Mantente a salvo".



"Al estar cerrados los museos y los lugares históricos, el objetivo es que la gente mantenga la pasión y el interés por los sitios históricos" de Egipto, dijo a Efe la asistente del ministro de Turismo y Antigüedades, Eman Zeidan.



Zeidan remarcó que la iniciativa, lanzada hoy como una medida para hacer frente a la propagación del coronavirus, fue posible gracias al "material que ya tenían preparado y explicado los organismos de investigación de egiptología".



Asimismo, añadió que dará la bienvenida a todas aquellas instituciones o fotógrafos amateur que quieran compartir su contenido con el Ministerio para que pueda ser incluido en las próximas iniciativas.



La asistente dijo que "cada semana" se irán abriendo nuevos monumentos al público en un formato virtual, con explicaciones de las piezas y visitas guiadas de la mano de guías turísticos egipcios, un sector severamente afectado por la pandemia. Añadió que el proyecto durará "lo que lo haga esta circunstancia especial por el coronavirus".



Zeidan dijo que el Ministerio no tiene intención de revelar cuáles serán los próximos sitios que vayan a ser abiertos virtualmente en las próximas semanas para que los usuarios de las redes sociales estén pendientes del anuncio sobre el siguiente monumento expuesto.



Así, la tumba de Menna es la primera pieza de este nuevo proyecto, impulsado por el Gobierno egipcio en colaboración con el American Research Center in Egypt, que ha contribuido a proporcionar contenido y desarrollar una inmersión completa a los tiempos de los grandes faraones y reyes del Antiguo Egipto.



El sitio web dispone de herramientas para ver los planos de las tumbas, hacer un recorrido 3D entre los pasadizos de la tumba, incluso incluye un sistema de realidad virtual, y se puede visitar en https://my.matterport.com/show/?m=vLYoS66CWpk.



