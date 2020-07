Agencias de viaje piden fecha de apertura del aeropuerto de Bogotá

Al cierre de la asamblea anual de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la presidenta del gremio, Paula Cortés Calle, pidió apoyo al Gobierno para concretar la fecha de apertura del aeropuerto de Bogotá y lograr de esta manera la reactivación de los vuelos nacionales.



"He tenido reuniones con casi todos los alcaldes del país, mirando los protocolos de la mano del gremio de las aerolíneas, del gremio de los hoteles (...). Ha sido muy difícil tener una respuesta o una apertura concreta de la ciudad de Bogotá", dijo Cortés Calle al presidente Iván Duque y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



La presidenta gremial recordó el decreto 847, que regula los pilotos para restablecer el transporte aéreo en el país y que dice que son los alcaldes quienes deben ordenar la apertura de este sector. Agregó que las aerolíneas han manifestado que retomarán labores cuando tengan una fecha cierta de la apertura de Bogotá.



"La capital concentra el 60 o 65 por ciento de los vuelos a nuestro país. Hemos pedido las citas, me he puesto la camiseta y creo que lo tendremos que lograr, pero necesitamos un empujón de parte suya", le dijo Cortés Calle al presidente Duque.



Desde que se anunció el cese de la actividad turística, la disminución en ingresos para las agencias ha sido del 90 por ciento, lo que equivale a unos 2,5 billones de pesos, según datos de una encuesta realizada por Anato. Esto representa un "golpe continuo y profundo" para este subsector, dijo Cortés Calle.



Para aliviar la crisis y pagar sueldos a sus empleados, Aproximadamente un 40 por ciento de las agencias tuvo que terminar los contratos laborales de sus colaboradores, mientras que el 48 por ciento hizo acuerdos salariales para no sacar funcionarios.



