Un nuevo informe de la firma consultora Cirium, una de las más importantes a nivel mundial en el análisis de datos del sector de la aviación, reveló que un aeropuerto y una aerolínea del país figuran en el top tres de los más puntuales en todo el mundo.



Se trata del Aeropuerto Internacional El Dorado, el cual, de acuerdo con el reporte, es el tercero en todo el mundo con mejor porcentaje de puntualidad, superando a algunos de los más importantes del planeta, como el Haneda Airport, en Japón.

Aunque este no es el único indicador para determinar la calidad de un aeropuerto, la verdad es que la puntualidad es uno de los aspectos mejor valorados por usuarios y expertos.



Así las cosas, El Dorado tuvo un desempeño para el mes de marzo un promedio de 85,73 por ciento de despegue de vuelos a tiempo, solo por detrás de dos puertos aéreos de la India: el Rajiv Gandhi International Airport (90,43 por ciento) y el Kempegowda International Airport (86,14 por ciento).



La terminal aérea de Bogotá registró en el tercer mes del año un total de 24,051 vuelos analizados (más que los de los dos aeropuertos más puntuales del mundo, que registraron 14.658 y 21.413 respectivamente).



Lo anterior da muestra de un desempeño alto en condiciones logísticas más complejas como el tramitar muchos más vuelos. De igual manera, también destacó por haber obtenido un total de 81,45 por ciento de puntualidad en la llegada de vuelos provenientes de otros destinos.



El informe sorprende por el nivel competitivo que estaría mostrando El Dorado frente a terminales de primer nivel, mucho más grandes y con mejores instalaciones e infraestructura tecnológica.



Además, llama la atención que este sea el único aeropuerto de América Latina que aparece en los primeros 20 puestos, superando a terminales que también habían tenido buen desempeño en años anteriores, como São Paulo - Guarulhos, en Brasil, o el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Chile.



Para obtener estos resultados, la firma analizó más de 2.000 fuentes diferentes, incluidos datos de las aerolíneas y de los aeropuertos, evaluando, además, el desempeño de unos 3 millones de vuelos.

Top 20 de los aeropuertos más puntuales del mundo



Los viajeros colombianos que tengan algún país europeo como destino final tendrán que tramitar un permiso para entrar. Foto: Odinsa / Archivo El Tiempo

1. Rajiv Gandhi (Hyderabad, India): 90,43 % de vuelos a tiempo.



2. Kempegowda International Airport (Bangalore, India): 86,14 %



3. Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá, Colombia): 85,73 %



4. Philadelphia International Airport (Filadelfia, EE. UU .): 85,11 %



5. Haneda Airport (Tokio, Japón): 83,93 %



6. Washington Dulles International Airport (Washington, D. C., EE. UU.): 83,41 %



7. Hamad International Airport (Doha, Qatar): 83,14 %



8. Minneapolis-St. Paul International Airport (Minneapolis, EE. UU.): 83,11 %



9. King Khalid International Airport (Riad, Arabia Saudita): 82,87 %



10. Seattle-Tacoma International Airport (Seattle, EE. UU.): 82,71 %



11. Charlotte Douglas International Airport (Charlotte, EE. UU.): 81,78 %



12. Sabiha Gokcen International Airport (Estambul, Turquía): 81,20 %



13. O'Hare International Airport (Chicago, EE. UU.): 80,88 %



14. Vienna International Airport (Viena, Austria): 80,67 %



15. Detroit Metropolitan Wayne County Airport (Detroit, EE. UU): 80,31 %



16. Changi International Airport (Changi, Singapur): 79,35 %



17. Logan International Airport (Boston, EE. UU): 78,62 %



18. Istanbul Airport (Estambul, Turquía): 78,60 %



19. Nashville International Airport (Nashville, EE. UU.): 77,92 %



20. Copenhagen Airport (Copenague, Dinamarca): 77,74 %

Aerolíneas

Tienen un legado de poco más de 100 años. Foto: iStock

Pero el informe de Cirium no solo midió a los aeropuertos, sino que hizo lo propio con las aerolíneas. Y, de nuevo, llama la atención que entre las mejores figure una colombiana: Avianca.



Esta última aparece como la cuarta más puntual del mundo, con un promedio de vuelos a tiempo del 85,94 por ciento, solo por detrás de Azul Linhas Aéreas Brasileiras (89,87 por ciento), All Nippon Airlines (87,24 por ciento) y Japan Airlines (86,13 por ciento).



Con operaciones en Colombia, LATAM Airlines figura como la quinta más puntual del plantea, con 85,71 por ciento de vuelos a tiempo.



Ahora bien, cabe aclarar que esto no significa que Avianca sea la cuarta mejor aerolínea del mundo, sino solo que su puntualidad es de las mejores. Y es que, como la misma firma Cirium reconoce, “la puntualidad como medida principal de la excelencia operativa tiene algunas limitaciones: no tiene en cuenta las cancelaciones y otros factores que afectan a la satisfacción del cliente. El informe sólo mide el rendimiento de los vuelos completados, sin contar las cancelaciones”.



En lo que respecta a vuelos solamente operados dentro de América Latina (sin contar a otros continentes), Avianca es también la cuarta de la región, con un promedio de 85,94 por ciento. Es superada por Copa Airlines (92,14 por ciento), Azul (89,87 por ciento), y Sky Airline (88,34 por ciento).

Top 10 de las aerolíneas más puntuales del mundo



1. Azul Linhas Aéreas Brasileiras: 89,87 % de puntualidad



2. All Nippon Airlines: 87,24 %



3. Japan Airlines: 86,13 %



4. Avianca: 85,94 %



5. LATAM Airlines: 85,71 %



6. Qatar Airways: 84,20 %



7. Iberia: 81,52 %



8. Delta Air Lines: 80,93 %



9. Emirates: 79,66 %



10. American Airlines: 78,24 %



