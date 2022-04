La Aeronáutica Civil expidió un comunicado en el que advierte que debido al alto volumen de operaciones por el comienzo de la Semana Santa, que se suma a condiciones meterológicas adversas en los alrededores del Aeropuerto El Dorado, podrían presentarse "demoras significativas" en las operaciones en los itinerarios, en las próximas horas.



De acuerdo con el comunicado, "para el día de hoy viernes 8 de abril se tienen programadas 482 llegadas y 492 salidas, para un total de 976 operaciones, solo en el Aeropuerto El Dorado".



Según la entidad, esta cifra es superior a la registrada en la misma temporada, antes de la pandemia.



Teniendo en cuenta los potenciales inconvenientes, la Aerocivil recomienda a usuarios y pasajeros estar en permanente comunicación con sus aerolíneas, para enterarse con el debido de tiempo sobre posibles cambios en los itinerarios previstos.

Si va a viajar, tenga en cuenta estas recomendaciones:

Recuerde que por tratarse de una temporada alta, el flujo de personas en terminales aéreas es alto, razón por la cual conviene llegar con tiempo, todos los documentos en regla y el equipaje a punto.



El Aeropuerto El Dorado formula las siguientes recomendaciones a los viajeros:



1. No olvide descargar y diligenciar el Check- Mig para viajes internacionales.



2. Verifique siempre los requisitos especiales de la ciudad o el país a donde se dirige.



3. Llegue con tiempo: si vuela en un trayecto nacional, arribe con dos horas de antelación como mínimo, y con tres horas para vuelos internacionales.



4. Imprima o genere digitalmente su pasabordo de vuelo desde la página de la aerolínea.



5. Recuerde que el ingreso de acompañantes al aeropuerto no está permitido, solo podrá ingresar el pasajero.



6. Utilice en todo momento el tapabocas de manera correcta, es decir, cubriendo boca y nariz.



7. Si va a llevar a su mascota revise los requerimientos de la aerolínea. Asegúrese de tener todo lo necesario para que su compañero peludo no sufra en el transcurso del viaje.

REDACCIÓN VIAJAR

