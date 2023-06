Los problemas de usuarios en aerolíneas se han vuelto una preocupación creciente, ya que los viajeros a menudo se enfrentan a inconvenientes que afectan su experiencia de vuelo. Desde retrasos y cancelaciones de vuelos hasta pérdida de equipaje y mal servicio al cliente, los pasajeros se encuentran lidiando con situaciones frustrantes y desafiantes.



Estos son algunos de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios en aerolíneas, así como las posibles soluciones y medidas que las aerolíneas pueden implementar para mejorar la satisfacción del cliente y garantizar una experiencia de viaje más fluida.



María Lara, directora de Asuntos Corporativos de Latam Colombia, explica a EL TIEMPO que al iniciar la temporada de vacaciones de mitad de año es importante que las personas se informen sobre las medidas de protección que como usuarios de aerolíneas tienen y así evitar dolores de cabeza.



"Estamos lanzado la campaña 'Yo Viajo Informado', que surge porque el cliente se siente desprotegido a pesar de que hay una normativa muy robusta. Existe pero es extensa y compleja para el pasajero. Todas las aerolíneas la tienen incorporada, pero a veces es difícil exponerla y darla a conocer", detalla Lara.



Es así que, detalla Lara, Latam ha identificado los problemas más recurrentes de los usuarios y uno de esos es precisamente la falta de conocimiento.



"Hay una cosa que puede resultar muy básica pero es el derecho a la información, de cómo yo informo adecuadamente al pasajero sobre lo que está adquiriendo. En los combos o promociones las personas generalmente terminan confundiéndose, entonces mi recomendación es que revisen en detalle toda la información antes de comprar", sugiere Lara.

Los tiquetes para los días como viernes, sábado y domingo pueden tener unos costos más elevados. Foto: iStock

La experta detalla que las aerolíneas en este punto tienen gran responsabilidad, ya que deben ofrecer una experiencia de usuario clara, en donde sus plataformas o páginas web sean de fácil acceso y usabilidad.



"Otro problema que hemos identificado es la experiencia después de la compra de tiquetes, específicamente en la retractación. Es cuando se equivocan en la compra y hay unos tiempos establecidos para que te devuelvan el dinero. Actualmente, los usuarios pueden llamar a los cinco días posteriores de la compra y solicitan el retrato. La única condición es que este tiempo no esté por encima a la fecha de cuando se prestará el servicio (es decir, el vuelo)", afirma Lara.



La norma lo único que no permite devolver es la tarifa administrativa, es decir, el cobro por la intermediación (agencias de viaje) de la compra de los tiquetes. Asimismo, las aerolíneas deben ofrecerle al cliente la posibilidad de retractarse ya sea vía telefónica o de manera digital.

La experiencia de usuario es uno de los problemas más recurrentes de las aerolíneas. Foto: iStock / Camilo Peña

Viajar con menores de edad

"Si un menor de edad no lleva documentación, no lo van a dejar embarcar", dice la directora, advirtiendo que es uno de los problemas más recurrentes de los pasajeros.



Detalla que las inconsistencias se presentan generalmente en los menores de 0 a 7 años. "Antes la Aeronáutica Civil era más flexible y permitía presentar una foto o fotocopia del registro civil del niño, ahora no. Para poder embarcar a un pasajero que tiene esa edad, se debe presentar el documento físico original o una fotocopia que emite la Registraduría con los sellos correspondientes".



Agrega que "muchas personas estaban acostumbradas a llevar estos documentos en el celular, pero la norma ahora es tajante para proteger a los menores de, por ejemplo, el tráfico infantil".

Vuelos sobrevenidos

María Lara cuenta que es una de las quejas más recurrentes "y aunque puede sonar antipático para la gente, es un mecanismo que existe desde hace mucho tiempo y no solo en Colombia, sino en todo el mundo".



"La ley permite adelantar este mecanismo, porque existe un porcentaje establecido por las aerolíneas de personas que no se presentan a los vuelos, entonces se debe garantizar que se deben llenar".



Se trata de un proceso que no es ilegal, pero en Colombia existen ciertas reglas que las aerolíneas deben cumplir. "En temporadas altas está restringida la sobreventa hasta el cinco por ciento, en temporadas bajas y de acuerdo a las frecuencias, se pueden tener otros topes", afirma Lara.



"Yo tengo que garantizarle transporte al pasajero. Es decir, efectivamente le digo que tengo sobreventa y hacérselo transparente para que el pasajero tome una decisión. Y acá es donde la autoridad me da dos alternativas: Lo puedo reubicar en otro vuelo de mi aerolínea o lo reubico en otra aerolínea. Adicionalmente tengo que darle una compensación así el pasajero acepte voluntariamente cambiarse el vuelo", afirma la experta.



La compensación, dice la norma, se debe realizar sobre el 30 por ciento del valor del trayecto aunque en ocasiones puede ser más, según las consideraciones de cada empresa. "Si la persona no reside en ciudad de origen, la aerolínea tiene que proporcionar hospedaje", detalla Lara.

Países de los cinco continentes le permiten ingresar a colombianos solo con el pasaporte. Foto: iStock

¿La aerolínea perdió su equipaje?

Para conocer los procedimientos y derechos que tienen los viajeros respecto a sus equipajes, EL TIEMPO consultó a Ayda Lucy Ospina Arias, superintendente de Transporte, y explicó que el transportador es responsable por las maletas desde el momento de su recibo en el aeropuerto de origen hasta su entrega en el destino, "pero no lo será mientras se encuentre a órdenes de la autoridad aduanera o policial".



"Si el equipaje de un pasajero no llega, o si llega en otro vuelo, de modo que implique espera para su dueño o que tenga que regresar al aeropuerto para reclamarlo, el costo de los traslados hasta y desde el aeropuerto, si son necesarios, serán asumidos por el transportador", detalló Ospina.



De hecho, la aerolínea también deberá entregar al pasajero los gastos mínimos por elementos de aseo personal.



"Si la demora del equipaje fuera superior a veinticuatro (24) horas, la compensación deberá incluir, además, una suma suficiente para adquirir prendas básicas de vestir, en todo caso, no inferior al veinte por ciento (20 por ciento) del valor del trayecto por cada día de retraso, a cada pasajero afectado", continúa con su explicación.

Ahora bien, según los términos establecidos en los reglamentos aeronáuticos de Colombia, en el caso de pérdida, saqueo, destrucción total o parcial del equipaje, los viajeros pueden interponer una reclamación escrita a la aerolínea dentro de los siete días siguientes a la fecha en que dicho equipaje debió llegar a su destino.



Cuando se trate de retraso, el viajero deberá hacerla a más tardar dentro de 21 días a partir de la fecha en que el equipaje debió llegar a su destino, o de la fecha en que haya sido puesto a su disposición.



"No existe un término particular para que la aerolínea entregue respuesta al usuario, por lo que serán los términos legales los aplicables a estos casos, es decir, que deberá dar respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes. Recibida esta respuesta, o vencido el término sin recibir una, podrá el afectado hacer ejercicio de la Acción de Protección al Consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de sus funciones jurisdiccionales, o ante los jueces de la República", indica la superintendente de Transporte.



Las aerolíneas deben responder en caso de perdida de equipaje. Foto: iStock

Las aerolíneas deberán responder por la pérdida del equipaje, según detalla la normatividad. El monto de la indemnización que entregue el transportador será igual al valor declarado por el remitente, al momento de entregarlo para su transporte, explican desde la Superintendencia de Transporte.



"En el evento de que el pasajero no suministre el valor de lo transportado, a más tardar al momento de la entrega, o se pruebe que declaró un mayor valor al real, el transportador sólo estará obligado a pagar el ochenta por ciento (80 por ciento) del valor probado que tuviere el equipaje en el lugar y fecha previstos para la entrega", concluye Ospina.



