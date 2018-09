El suspenso de ‘Stranger Things’ en Universal que nos pone a prueba

Faltan 5 minutos para las 8:00 de la noche y en el ambiente se siente la tensión. Cada paso se escucha fuerte, la respiración se hace pesada. Lo que hasta hace poco eran sonrisas se transforma, en pocos segundos, en ansiedad al no saber qué nos espera al otro lado de la puerta.



Al cruzarla todo es oscuridad. Sin embargo, más adelante algo de luz nos permite percibir un bosque y el ingreso a una casa. La voz angustiosa de Dustin Henderson, uno de los protagonistas de Stranger Things (Netflix), es lo primero que se escucha. Sus palabras enredadas retumban como ecos hasta que aparece con su tradicional gorra blanca con azul y rojo para dar la bienvenida a su mundo.

Estamos en una casa recreada por un grupo de expertos en Universal Studios Resort, en Orlando (Estados Unidos), con motivo de la edición 28 del Halloween Horror Nights, un evento que celebra la tradicional noche de brujas y se extenderá hasta el 3 de noviembre. Este año, la ambientación estuvo inspirada por la popular serie Stranger Things, con laberintos aterradores y réplicas de los escenarios en los que se ambienta esta historia.



Al cruzar cada habitación, cada escenario se convierte en un reto. Gritos espeluznantes y seres que surgen esporádicamente de las paredes, incluido el temido Demogorgon (criatura depredadora que persigue a Eleven y su grupo de amigos), hacen que el visitante se sumerja en el Upside Down, donde se desarrolla la historia.



“Esta casa es de la primera temporada de la serie y el visitante se va a ir moviendo por el lugar a medida que los niños progresan en la búsqueda de Will (Byers). Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, estuvieron todo el tiempo atentos a su desarrollo. Nosotros queríamos que estuvieran contentos con el trabajo realizado y al final conseguimos el objetivo”, afirmó Patrick Braillard, director de la atracción.



Estar dentro de la construcción es especial, cada lugar trae a la mente momentos increíbles de la historia. Sin duda, la sala de la residencia de la familia Byers, con el alfabeto pintado en la pared y las luces navideñas causa gran impresión, lo mismo que ocurre al llegar a la habitación de Will y el laboratorio. Muchas veces no es lo más evidente lo que asusta al visitante; una simple ráfaga de viento, gotas de agua cayendo o sonidos de disparos son los que le pueden conducir a la zozobra.



El recorrido por el laberinto tarda cerca de 4 minutos, lapso en el cual los visitantes acompañan a Dustin, Eleven (Once), Mike Wheeler y Lucas Sinclair a encontrar a Will. Para muchos el tiempo corto, pero a muchos, un ambiente tan tensionante les puede parecer una eternidad. Cada detalle está pensando para brindar al espectador el mayor realismo posible y sumergirlo en el mundo de ficción que ocurre en Hawkins, Indiana.



“Esta es la primera interpretación del show de Netflix que se realiza en el planeta y la tenemos en Orlando, Hollywood y en Singapur. Cuando la persona va a esos parques experimenta las sensaciones de forma diferente, vive escenas distintas”, aseguró Braillard.



Y es que cada parte de la casa está pensada para generar la máxima tensión, no hay ningún clavo suelto. Fueron varios meses de reuniones y análisis al detalle de todo lo que los organizadores esperaban mostrar a los visitantes. A través del programa Sketchup se crearon modelos en 3D de los escenarios y se definieron los parámetros, cada uno de los equipos se enfocó en realizar a la perfección su labor. Expertos en audio, video, maquillaje, efectos especiales, montaje y vestuario, entre otros, trabajaron en conjunto para que el resultado fuera el mejor.



“Primero desarrollamos los conceptos para la historia. Tenemos en un comienzo 20 posibilidades, vamos decantando hasta que dejamos las 10 que están en funcionamiento en este momento”, aseguró el director.



Si bien es cierto que Stranger Things es la principal novedad, los visitantes a Universal también pueden probar su resistencia al miedo en los laberintos de Scary Tales: Deadly Ever After, Dead Exposure: Patient Zero, Trick’r Treat, Slaughter Sinema, Poltergeist, Halloween 4: The Return of Michael Myers, Carnival Graveyard: Rust in Pieces, Seeds of Exctinction (tal vez el más escalofriante) y The Horrors of Blumhouse. Cada uno de ellos tiene una magia especial, pues todos llevan al extremo al visitante, ponen los nervios de punta incluso al más valiente.



Cada vez que usted sale de una casa siente que puede respirar tranquilo nuevamente, aunque la tensión se mantiene en el ambiente y en los exteriores de cada locación. Varias zonas del terror le esperan para sorprenderlo llenas de personajes increíbles, cada uno más terrorífico que el anterior. Vampiros, zombies, payasos diabólicos, asesinos con motosierras, incluso actores que hacen referencia a la década de los 80, como Michael Jackson con su histórico Thriller, le pueden asaltar en cualquier instante haciendo que su adrenalina toque límites inexplicables.

Si usted va

Hasta el 3 de noviembre el suspenso y el terror estarán presentes en el Universal Studios Resort. El valor de las entradas puede variar según el plan que usted desee adquirir. Tenga en cuenta que el espectáculo es de miércoles a domingo a partir de las 6:30 p.m., algunos días hasta la 1:00 a.m., otros hasta las 2:00 a.m. Más información en https://orlando.halloweenhorrornights.com.*Invitación de Universal Studios Orlando.