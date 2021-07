Abecé para los viajeros: ¿qué pasa si tenía tiquete comprado a España?

El Ministerio del Interior de España publicó un boletín en el que suspende temporalmente a partir del 27 de julio los viajes al país, ya sea por turismo o estudios de corta duración, limitando los viajes de colombianos a ese destino.



Estas medidas se determinan en materia de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.



La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) asegura en un comunicado que cuando tuvo conocimiento de esta nueva medida, "el gremio se contactó con Luis Guillermo Plata, Embajador de Colombia en España; María Ximena Lombana, Ministra de Comercio, Industria y Turismo; y Ricardo Galindo Bueno, Viceministro de Turismo; con el objetivo de evaluar gestiones que permitan la flexibilización de estas medidas, y logremos la libre circulación de pasajeros, ya que España es el tercer país más visitado por los colombianos y esta medida trae un fuerte impacto para las Agencias de Viajes".



Para aquellos pasajeros que ya tenían programados sus viajes a España, Anato recomienda consultar con la agencia de viajes con la que obtuvo el paquete turístico, para que los asesoren sobre el manejo y reprogramación del mismo, pues cada proceso depende de cada organización.



Si se adquirieron los tiquetes aéreos directamente con una aerolínea, estas han publicado el proceso a seguir y políticas de reasignación:



“Si tienes un vuelo confirmado hasta el próximo 31 de agosto y no cumples con alguna de las condiciones nombradas (excepciones), podrás cambiar tu fecha de viaje sin costo, sujeto a disponibilidad de sillas según la política de la aerolínea”, asegura Avianca.



La aerolínea colombiana pide tener en cuenta:



Mantener vuelo: si planea viajar en su vuelo original, no debe hacer nada.

Cambiar vuelo: si quiere cambiar la fecha de su vuelo, puede hacerlo sin costo y sujeto a disponibilidad.

Aplazar vuelo: en caso de no tener clara la nueva fecha, puede dejar la reserva abierta completando el formulario de aplazar vuelo.



“Si compraste tu boleto a través de una agencia de viaje, podrás hacer los cambios a través de dicho canal. Te recomendamos estar atento a nuestros canales oficiales y a los anuncios de las autoridades competentes. Recuerda que si tu tarifa no es reembolsable, en caso de no presentación al vuelo, perderás el valor del boleto”, puntualizó Avianca.

Las únicas excepciones que pueden viajar a España son:

• Ciudadanos españoles

• Cónyuge extranjero de ciudadano español

• Pareja de hecho de ciudadano español

• Descendientes directos menores de 21 años del ciudadano español, de su cónyuge extranjero o de su pareja de hecho debidamente registrada.

• Ciudadanos extranjeros residentes en España y demás países de la Unión Europea, así como Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Santa Sede y Suiza.

• Titulares de un visado de larga duración.

• Personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico.

• Personal diplomático.

