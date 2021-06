A qué países pueden viajar los colombianos con cédula de ciudadanía

Gracias a acuerdos existentes entre países de América del Sur, en organismos como CAN y Mercosur, sus ciudadanos pueden ingresar a ellos sin necesidad de presentar el pasaporte; bastan la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad, cuando se trata de menores de edad.



(Le puede interesar: El 86 % de viajeros colombianos ya no se parecen a la foto del pasaporte).

En este último caso cabe recordar que los menores de 18 años requieren siempre el permiso de sus padres para salir de su país.

Cuáles son los países del Mercosur y cómo puedo viajar a ellos

Mercosur está conformado por cinco Estados parte, que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (que en este momento está suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte de este organismo), y por siete naciones asociadas, que son Bolivia (que está en proceso de adhesión), Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.



Los estados asociados, como Colombia, deben dar cumplimiento a las decisiones tomadas por el organismo.



Una de ellas es que estos países deben aceptar el ingreso de los ciudadanos Mercosur, a cada uno de ellos, con la sola presentación de su documento nacional de identidad, que para el caso de Colombia es la cédula.



(Además: Nueva York vuelve a ser la ciudad que nunca duerme).



De hecho, cada uno de estos países tiene inscritos ante Mercosur los documentos válidos para que sus ciudadanos puedan ingresar a esas naciones.



Colombia tiene inscritos el pasaporte, la cédula colombiana, la cédula de extranjería (únicamente residencia permanente, no temporal) y la tarjeta de identidad, para el caso de menores de edad.



Humberto Velásquez, subdirector de Control Migratorio de Migración Colombia, explica que “cuando un colombiano llega a una de las naciones Mercosur puede presentar a la entrada cualquiera de estos documentos. Y en inmigración le entregan una tarjeta, generalmente electrónica (la Tarjeta Andina Migratoria, TAM), que tiene una validez de 90 días, prorrogables. Este documento, que puede ser solicitado en cualquier lugar, certifica que el ingreso al país fue legal”.



Cabe aclarar que los ciudadanos colombianos que viajen a esos países desde aeropuertos colombianos, pueden hacerlo solamente presentando la cédula a la salida, siempre y cuando el trayecto sea directo e incluso con escalas en países Mercosur.



Si la escala es en un país ajeno a este organismo, tendrá que presentar su pasaporte durante ese tránsito.

¿A qué tengo derecho durante mi estancia?

Es importante tener en cuenta que solo se permite el ingreso con la cédula a esos países de quienes vayan por turismo o a desarrollar actividades no remuneradas, de corta duración, entre las que se incluyen, por ejemplo, la asistencia a cursos o seminarios.



Si la pretensión es ir a quedarse, trabajar o estudiar por periodos prolongados, no puede hacerse presentando solo la cédula.



Para esos casos cada país tiene estipulados trámites y la presentación de visas y documentos específicos.

¿Y qué condiciones aplican para países de la CAN?

La normativa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es similar a la de Mercosur y aplica para los ciudadanos de sus Estados parte, que hoy son Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador.



“La única diferencia con Mercosur -señala Humberto Velásquez- es que se crearon las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) entre países limítrofes, que permite el libre tránsito de sus ciudadanos, solamente en la zona de frontera. Es decir que yo puedo, por ejemplo, ir hasta Tulcán, en Ecuador, sin hacer registro migratorio, e igual de allá pueden venir a Nariño, sin movimiento migratorio. Pero si resulta que los ciudadanos del Ecuador quieren ir, por ejemplo, a Bogotá, Cali o Medellín, deben hacer el registro migratorio, con su documento de identidad o pasaporte”.



(También: Anato: gasto de viajeros no alcanza para rescatar empleos en turismo).



De acuerdo con Velásquez, las normativas sobre movilidad para ciudadanos de países del Mercosur y la CAN se han mantenido durante la pandemia: “Lo único que se le adiciona es el diligenciamiento, al ingreso a Colombia, del aplicativo Ckeck-Mig para todos los visitantes en general, que es un prerregistro. También la prueba PCR negativa para covid, para vuelos internacionales”.



A propósito cabe resaltar la importancia de que todo viajero chequee antes de su viaje los requisitos de ingreso en general, incluidas las directrices generadas en relación con la pandemia de covid-19.



De acuerdo con su evolución, y los avances en vacunación, estas pueden variar a lo largo del año y de un país a otro.

REDACCIÓN VIAJAR

En Twitter: @ViajarET

Encuentre también en Viajar:

Florida se esfuerza en desarrollar acciones para proteger manatíes

Las seis apuestas turísticas que Colombia llevó a Fitur

Francia reabre la vida cultural y gastronómica de sus ciudades