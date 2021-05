A qué países pueden viajar los colombianos con cédula de ciudadanía

Gracias a acuerdos existentes entre países de América del Sur, sus ciudadanos pueden ingresar a ellos sin necesidad de presentar el pasaporte; bastan la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad, cuando se trata de menores de edad.



En este último caso cabe recordar los menores de 18 años requieren siempre el permiso de sus padres para salir de su país.



(Le puede interesar: El 86 % de viajeros colombianos ya no se parecen a la foto del pasaporte).

Dichos acuerdos han sido suscritos entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), a los cuales sus ciudadanos pueden ingresar presentando la cédula.



Los colombianos pueden ingresar sólo con la cédula de ciudadanía para actividades de turismo por un periodo inferior a 90 días, a Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.



Además de presentar la cédula, el viajero debe adquirir también la Tarjeta Andina Migratoria (TAM) para ingresar a esas naciones.



(Además: La OMT y Google se alían para liderar recuperación mundial del turismo).



Este es un documento de control migratorio de uso obligatorio para el ingreso y salida de personas del territorio de los países miembros de la CAN (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile). Debe tramitarse al ingreso y a la salida del país y es por permanencia inferior a 90 días.



La TAM puede llenarse al momento de ingresar por tierra al país que desea visitar.



(También: Cruceros zarparán en Estados Unidos en julio o agosto).



No olvide que estos viajes con cédula de ciudadanía son exclusivamente viajes de turismo por un tiempo inferior a tres meses o para participación en seminarios o actos culturales o deportivos.



Pero si va en búsqueda de empleo, estudio y otra actividad en dichos países, debe tramitar la visa correspondiente en la embajada de dicho país. No hacerlo constituye una estadía ilegal.

Con información de pasaportecolombianos.wordpress.com

Encuentre también en Viajar:

Florida se esfuerza en desarrollar acciones para proteger manatíes

Las seis apuestas turísticas que Colombia llevó a Fitur

Francia reabre la vida cultural y gastronómica de sus ciudades